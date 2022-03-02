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Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил бойцам ВСУ первые деньги за убитых и пленных врагов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
2 марта он выплатил нашим бойцам 600 долларов за двух обезвреженных оккупантов: майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.
Эту информацию подтвердил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. По его словам, деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.
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за таких ослов 300 уе самое то.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995 Ю. Нестеренко
Львів, сказала дальше не сунеться і пес з ним, шо станеться...
Тому імперія, швидше за все, збережется. І буде гнити у свожму новому статусі парії ще років 20.
Я не хочу щоб наші хлопці вмирали на чужині.
В нас повно своєї роботи.
Інакше кацапи повернуться ще раз.
Треба ретельно готуватись.
ось таке не просто лютить
хочеться нігтями клацнути цю гниду і руки після тричі вимити
з антисептиком
....
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
.
.
По Висоцькому
внучка приехала во Львовскую область к бабушке. сидя, разговаривают.
Бабушка: от взяти б вирити одну велику яму, покласти туди всіх москалів і землею зверху присипати
Внучка: Бабушка! Так есть же и хорошие руские и плохие
Бабушка: добре, згодна - одну яму для хороших, другу для поганих
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
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Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
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