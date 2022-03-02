Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов. ФОТО

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил бойцам ВСУ первые деньги за убитых и пленных врагов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

2 марта он выплатил нашим бойцам 600 долларов за двух обезвреженных оккупантов: майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.

Эту информацию подтвердил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. По его словам, деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.



