Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

В г. Бережаны в Тернопольской области провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.

Об этом в Facebook сообщила представитель первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Марина Невмержицкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой родной город в трауре... тысячи людей сегодня провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.

Ему было всего 25. Он вырос на той же улице, что выросла я… Сердце разрывается… Вечная память Герою!

Горите в аду путинские свинособаки! Мы никогда вам этого не простим! Никогда!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Зеленский присвоил Скакуну Героя Украины.







