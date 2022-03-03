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Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В г. Бережаны в Тернопольской области провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.

Об этом в Facebook сообщила представитель первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Марина Невмержицкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой родной город в трауре... тысячи людей сегодня провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.

Ему было всего 25. Он вырос на той же улице, что выросла я… Сердце разрывается… Вечная память Герою!

Горите в аду путинские свинособаки! Мы никогда вам этого не простим! Никогда!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Зеленский присвоил Скакуну Героя Украины.

Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области 01
Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области 02
Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области 03
Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области 04

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Топ комментарии
+54
Світла пам'ять нашому мужньому Герою 😪😪😪
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02.03.2022 23:24
+44
Вічна слава ГЕРОЮ!
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02.03.2022 23:26
+28
Вічна память вічна шана герою !
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02.03.2022 23:29
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Світла пам'ять нашому мужньому Герою 😪😪😪
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02.03.2022 23:24 Ответить
Вічна слава ГЕРОЮ!
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02.03.2022 23:26 Ответить
Владимир Высоцкий

За нашей спиной остались паденья, закаты
Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлёт!
Мне хочется верить, что чёрные наши бушлаты
Дадут нам возможность сегодня увидеть восход
Сегодня на людях сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем, ладно. Увидим, какой оборот
Я только подумал, чужие куря папироски
"Тут кто как умеет. Мне важно увидеть восход"
Особая рота - особый почёт для сапёра
Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей
Напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом
Сегодня увижу восход до развязки своей
Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных
И вдруг я заметил, когда прокусили проход
Ещё несмышлёный, зелёный, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход
За нашей спиною в шесть-тридцать остались, я знаю
Не только паденья, закаты, но взлёт и восход
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю
Восхода не видел, но понял: вот-вот, и взойдёт
Уходит обратно на нас поредевшая рота
Что было - не важно, а важен лишь взорваный форт
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход
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02.03.2022 23:28 Ответить
Вічна память вічна шана герою !
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02.03.2022 23:29 Ответить
Героям слава!
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02.03.2022 23:32 Ответить
Янгол світлий, тобі на жаль навіки 25 рочків..Вічна пам,ять тобі ,вічна шана, на колінах перед Героєм! Царство небесне .
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02.03.2022 23:33 Ответить
А в россии ещё не скоро будут кого то хоронить. Ведь потерь нет, только пропавшие без вести.
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02.03.2022 23:33 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!
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02.03.2022 23:34 Ответить
Виталик твой подвиг будет в Истории Новой Украины! Вечная память тебе Герой!
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02.03.2022 23:42 Ответить
такі Герої і надихають націію на перемогу ........Ніколи не забудем про цей героїчний вчинок
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02.03.2022 23:50 Ответить
Вічна слава герою!
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02.03.2022 23:53 Ответить
Герої не вмирають!!!
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03.03.2022 00:26 Ответить
Приклоняю колено …..
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03.03.2022 01:12 Ответить
рашапитеков в плен не брать !
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03.03.2022 01:21 Ответить
Вечная Слава Герою. RIP
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03.03.2022 04:19 Ответить
Vsju noch ni spal, smotrel i chital novosti is Ukraini. Vechnaja Slava Geroju. Spi spokojno Vitalij, Ti ushel v RAJ, a tolko rodivshejsja malish zajmet tvoe mesto. Nizkij poklon pered ego materju i ne plachte MAMA, a GORDITES kak i Ves mir gorditsja vashim sinom i Ukrainoj.
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03.03.2022 07:18 Ответить
Тільки для того би ти мав що списати
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03.03.2022 11:25 Ответить
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03.03.2022 12:37 Ответить
Герої не вмирають
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03.03.2022 13:00 Ответить
отличие УКРАИНСКОГО мира от кацапского.своих ГЕРОЕВ УКРАИНА хоронит вставши перед ними на колени,а рашка даже не забирает тела и их обгладывают собаки!
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03.03.2022 13:43 Ответить
Достойный уход.
R.I.P.
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03.03.2022 18:20 Ответить
Вічна пам'ять!
Герої не вмирають... - вони живуть вічно!
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03.03.2022 18:21 Ответить
Не пробачимо! Н1коли!!!!!
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03.03.2022 18:50 Ответить
Вечная слава Герою!
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03.03.2022 20:35 Ответить
Царство небесное Герою Украины, соболезнование родным и близким.
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04.03.2022 17:36 Ответить
 
 