Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В г. Бережаны в Тернопольской области провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.
Об этом в Facebook сообщила представитель первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Марина Невмержицкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Мой родной город в трауре... тысячи людей сегодня провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал автомобильный мост в Геническе вместе с собой.
Ему было всего 25. Он вырос на той же улице, что выросла я… Сердце разрывается… Вечная память Герою!
Горите в аду путинские свинособаки! Мы никогда вам этого не простим! Никогда!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.
Зеленский присвоил Скакуну Героя Украины.
Пожалуйста, подождите...
За нашей спиной остались паденья, закаты
Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлёт!
Мне хочется верить, что чёрные наши бушлаты
Дадут нам возможность сегодня увидеть восход
Сегодня на людях сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем, ладно. Увидим, какой оборот
Я только подумал, чужие куря папироски
"Тут кто как умеет. Мне важно увидеть восход"
Особая рота - особый почёт для сапёра
Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей
Напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом
Сегодня увижу восход до развязки своей
Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных
И вдруг я заметил, когда прокусили проход
Ещё несмышлёный, зелёный, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход
За нашей спиною в шесть-тридцать остались, я знаю
Не только паденья, закаты, но взлёт и восход
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю
Восхода не видел, но понял: вот-вот, и взойдёт
Уходит обратно на нас поредевшая рота
Что было - не важно, а важен лишь взорваный форт
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход
R.I.P.
Герої не вмирають... - вони живуть вічно!