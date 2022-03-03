РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
47002 95
война (6519) Ирпень (120) самолет (1212) уничтожение (222) бомбардировка (148)

Российский Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня 2 марта был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень в Киевской области.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в сообщении.

Российский Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен 01

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+69
А мразь которая называется пилотом где? Надеюсь дохлая?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51
+66
пусть горит в аду
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51
+64
Від місцевих є інформація про знищення кацапів які сьогодні грабували Тростянець разом з технікою.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть горит в аду
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51 Ответить
Пусть все горят в аду!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 23:54 Ответить
Від місцевих є інформація про знищення кацапів які сьогодні грабували Тростянець разом з технікою.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:54 Ответить
Ура!
показать весь комментарий
03.03.2022 01:22 Ответить
Гори в аду кацап сраний
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51 Ответить
Пілоту вже насіння в кишені поклали?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51 Ответить
А смысл? Прожареное не взойдет.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:53 Ответить
Не кажи, давні предки спалювали ліс і після цього на згарищах влаштовували посіви... Напевне про перегній ще не знали))
показать весь комментарий
03.03.2022 00:21 Ответить
Навроді як самовипилілся)) чи то в Харькові
показать весь комментарий
03.03.2022 00:16 Ответить
А мразь которая называется пилотом где? Надеюсь дохлая?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51 Ответить
не пишут, потому что даже если и катапультировался, то ждет его смерть мучительная и страшная, особенно если попадет в руки ирпенских ромов.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:03 Ответить
земля тобі бетоном, мразюка.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:51 Ответить
с отвердителем...
показать весь комментарий
03.03.2022 00:05 Ответить
Красівоє.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:52 Ответить
Странное исчезновение сразу двух воздушных суден Румынии

1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.

2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.

Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем

Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.

Подписаться | @uanovo
показать весь комментарий
03.03.2022 00:04 Ответить
Якщо кацапи причетні, румуни висловлять занепокоєння... Хоча могли попросити українських пілотів почергувати в тому районі...)
показать весь комментарий
03.03.2022 00:08 Ответить
Какие из Румын вояки было известно еще во вторую мировую. Страна НАТО летает на МИГ-21, и она соответствует стандартам. Цирк.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:23 Ответить
посмотрите здесь состав ВВС Польши:
https://ru.wikipedia.org

есть не очень старый ролик, как поляки отрабатывают посадку на шоссе на Миг-21

но поляки не пожалели денег и имеют на вооружении 48 шт F-16 и заказали 32 шт F-32

первым делом,
первым делом
САМОЛЕТЫ !!!!
ну а Крадівництво на потом !!!
показать весь комментарий
03.03.2022 00:46 Ответить
кацапы специально провоцируют натовцев - так с Украиной стало ссцыкотно воевать
показать весь комментарий
03.03.2022 00:42 Ответить
По самый руль глубины в землю
показать весь комментарий
03.03.2022 00:28 Ответить
Пілота на шматки розірвали? Чи встиг застрелитися, курво?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:52 Ответить
Таким собакам нет жалости. Одно дело посылают дурных пацанов в закрытом кузове. А этот бъет по прицелу (и знает куда)... **** (хотя скорее всего кобель)...
показать весь комментарий
03.03.2022 00:07 Ответить
Как вы достали сравнивать..то есть..врагов..мразей..убийц..тварей...называть собаками..божими созданиями...называете или сравниваете с этой падолью кацапской!!
показать весь комментарий
03.03.2022 01:48 Ответить
Цього виродка навіть пекло не прийме.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:52 Ответить
З неба - в пекло
показать весь комментарий
02.03.2022 23:52 Ответить
Собаке собачья смерть
показать весь комментарий
02.03.2022 23:52 Ответить
Надеюсь пилота нашли и добили с особой жестокостью
показать весь комментарий
02.03.2022 23:53 Ответить
Зачем с особой жестокостью? Можно просто голову отрезать....
показать весь комментарий
02.03.2022 23:59 Ответить
Аккуратно , слайсами.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:20 Ответить
Не-а одной головой тут мало отделаться он ведь по любому бомбил сёла или город и там могли быть жертвы среди гражданских причём разорванные на куски или без частей тел .С пилотом нужно сделать похожее и поиздеваться над останками
показать весь комментарий
03.03.2022 00:22 Ответить
1) Взяти із собою 10 полонених
2) Привезти де знайшли гада
3) Наказати вирити могилу
4) Наказати закопати живцем
показать весь комментарий
04.03.2022 00:52 Ответить
Ще один рассєйскій підор відлітався. Земля йому скловатою.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
02.03.2022 23:53 Ответить
Та ще 7 млн дерев'яних на похорони від ...йла.
показать весь комментарий
03.03.2022 22:51 Ответить
ПЄПЄЛАЦ-ЦЕ ДОБРЕ,А ДЕ ПІЛОТ??? ЗНИЩИТИ СУКУ!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 23:54 Ответить
Шо с летуном??? Поймали??? На кол посадили??? Можно без фото и видео, что бы не говорили, что украинцы- звери. А так, сам напоролся при приземлении
показать весь комментарий
02.03.2022 23:54 Ответить
оце файна новина! Цигани брухт вже забрали ?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:56 Ответить
А мог бьі просто катапультироваться. Уничтожить свой самолет и сдаться. Ктулху тебе фхтагн!
показать весь комментарий
02.03.2022 23:56 Ответить
SON DƏQİQƏ! Göyərtəsində 600 hərbçi olan Rusiya desant gəmisi vuruldu (FOTOLAR) - 32gun.az
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА! Сбит российский десантник с 600 военнослужащими (ФОТО)
23:28 2022-03-02
показать весь комментарий
02.03.2022 23:57 Ответить
где сбит?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:59 Ответить
На фото точно не кацапский БДК. Догадываюсь чей и когда, но не скажу.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:04 Ответить
Не сбит, а потоплен. Про это писал Юга Луценко:

https://nv.ua/odesa/na-reyde-v-odesse-podbit-bolshoy-desantnyy-korabl-s-ekipazhem-do-600-chelovek-lucenko-50221758.html
показать весь комментарий
03.03.2022 00:06 Ответить
ссылка есть дальше гугл п е р е вод
показать весь комментарий
03.03.2022 00:09 Ответить
возле Одессы
показать весь комментарий
03.03.2022 03:54 Ответить
руський корабель з десантом 600 голів пішов на дно ??? Якщо не фейк то це крута новина
показать весь комментарий
03.03.2022 00:04 Ответить
сми азербайджан
показать весь комментарий
03.03.2022 00:17 Ответить
если не фейк
то 600 потенциальных оккупантов ушли на корм рыбам
показать весь комментарий
03.03.2022 00:35 Ответить
Я из Одессы в море на горизонте несколько дней что то сильно дымит.но поговаривают что это молдавский бункеровщик в который попали кацапы.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:50 Ответить
Понял, подождём подтверждения.
показать весь комментарий
03.03.2022 01:17 Ответить
**** злые Одесситы на марше!
показать весь комментарий
03.03.2022 00:43 Ответить
⚡️Петиция о закрытии НАТО неба над Украиной собрала 100% подписей.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:57 Ответить
i komu predjavite?
показать весь комментарий
03.03.2022 01:35 Ответить
Полетать хотел кацап
в небе Украины.
Но остались от него
сраные штанины.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:58 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 23:59 Ответить
******** *****, москалі,
Із української землі,
Або ж залишитесь у ній,
Як колорадський перегній.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:06 Ответить
Припев:
Опа-опа,
В бункере засада
***** вые..ал Шойгу
Так ему и нада...
показать весь комментарий
03.03.2022 00:28 Ответить
Так ці сушки стінгерами на раз мають зніматись
показать весь комментарий
03.03.2022 00:01 Ответить
Не все так просто.У них є теплові ловушки і іноді вдається відбитися від стінгера.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:06 Ответить
От "стрелы" или "иглы" можно отстреляться термоловушками. От "стингера" с матричной ГСН ловушки помогают як мертвому припарка.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:14 Ответить
СУ-25 сам по себе отлично спроектирован и может даже выдержать прямое попадание Стингера. Поэтому лучше производить парные пуски
показать весь комментарий
03.03.2022 00:54 Ответить
Стингеры начиная с j имеют уф-фильтрацию и невосприимчивы к лтц.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:47 Ответить
а реально сбить сушку или миг если они летят на низкой высоте да еще и туман? ну ты прицелился он уже пролетел - ты выстрелил но jet уже у тебя за спиной полетит ли ракета за ним или уйдет в молоко?
показать весь комментарий
03.03.2022 00:55 Ответить
На такон стингер не способен, так тольк р73м, aim9x и asraam могут, и то на высоте
показать весь комментарий
03.03.2022 10:23 Ответить
а ракета с пзрк если не попал куда уходит?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:18 Ответить
Су-25? Так. Це фронтовий дозвуковий бомбардувальник з некерованими ракетами.
Коли заходить на бойовий курс, то ще знижує швидкість для прицілювання і йде по прямій траєкторії.
Вони застосовувались в Афгані на рівних місцевосцях.
Тоді були новенькі і дуже страшні, але духи їх лупашили Стінгерами не гірше, ніж вертушки.
Потім їх забрали звідти.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:17 Ответить
ЗАРАЗ НАШИМ СОКОЛАМ ДОПОМАГАЄ І АЛЛАХ,ЯКОМУ ПОСКАРЖИВСЯ ТОЙ МАЛЕНЬКИЙ ХЛОПЧИК ЗІ СИРІЙСЬКОГО МІСТА АЛЄППО !
показать весь комментарий
03.03.2022 00:02 Ответить
«Пущай полетает». (С)
показать весь комментарий
03.03.2022 00:02 Ответить
комментарий отмечен как спам
Первое фото сбитого самолёта.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:03 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 00:07 Ответить
Кацапские гниды Быкова любят и одновременно его родной город с мирным населением утюжат
показать весь комментарий
03.03.2022 00:28 Ответить
Они и его могилу разбомбят без проблем.
показать весь комментарий
03.03.2022 06:25 Ответить
Как быстро нынче карма убийц настигает.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:08 Ответить
А маресьв здох чи одержав кулю між ніг?
показать весь комментарий
03.03.2022 00:10 Ответить
Вроде в Румынии патрулирующий истребитель пропал над Чёрным морем. А военный вертолёт, шо полетел его искать, тоже пропал, разбился . Не удивлюсь если орки приняли за Украинский и шмальнули с корыта своего, а потом и по вертолёту.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:11 Ответить
Странное исчезновение сразу двух воздушных суден Румынии

1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.

2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.

Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем

Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.

Подписаться | @uanovo
показать весь комментарий
03.03.2022 00:17 Ответить
Видео разбившего вертолёта с 7-ю (!) людьми на борту выглядит как-то неправдоподобно...
Ни удивлюсь, что правительство может специально скрывать правду от своего собственного народа лишь бы не вступать в войну с эрэфией. Я думаю ,что сбили *********** обоих... не знаю карочь.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:27 Ответить
Кстати, пишут, что разбился мол и тот и другой из-за погодных условий. Ща гляну какая там у них была сегодня погода. Если нормальная - то явно орки сбили обоих.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:29 Ответить
Миг-21? То его кто-то в музей угнал.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:32 Ответить
Якщо ваша версія підтвердиться, то ми на початку інтригуючих подій.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:20 Ответить
Не мечтай, евроимпотенты кроме глубокой озабоченности ни на что не способны.
показать весь комментарий
03.03.2022 05:17 Ответить
это наверное был бой когда потопили десантный корабль кацапов
показать весь комментарий
03.03.2022 00:45 Ответить
Всё может быть. Кстати, Одесса пишет, что корабль, подошедший к Одессе вдруг сам по себе задымился и потом исчез. Что на самом деле произошло никто толком не объяснил. Вроде с одесского берега по нему не стреляли. Ну, наверное завтра выяснится что-то...
показать весь комментарий
03.03.2022 01:04 Ответить
может морпехи сделали коллктивный чсамотсрел а что бы не больно то не по себе а по безопасному месту корабля что бы не ехать в Одессу "загорать"
показать весь комментарий
03.03.2022 01:09 Ответить
Сподіваюс, пілота вбили
показать весь комментарий
03.03.2022 00:12 Ответить
Скопирую то что я по поводу этой новости писал в другом чате как увидел фотку на земле.

Могу повеселить немного -только что было забавное. Попадается мне фото сбитого москальского су-25 сегодня. там видно бортовой номер. я его гуглю-нахожу его фотку и статью про конкретный борт на https://russianplanes.net. Регистрируюсь там и оставляю ссылку на фото сбитого с комментом , что теперь он выглядит вот так.. Но комент не появляется-потому что статья уже удалена-не было типа такого самолета с таким номером вообще. Аж повеселился-понятно что на сайте премодерация и мой коммент прочитали мгновенно и статью убили. Пишу админам в поддержку-типа-а что вы удалиии статью про борт rf-91961? обоссались жабы? 31 уже-а это только начало..и вижу сообщение, что я удален с сайта. И это все среди ночи и моментально-секунды. Сидят, бдят и бздят
показать весь комментарий
03.03.2022 00:20 Ответить
бортовой номер RF-91961,

нашел этот самолет у сквотеров, фотку потерли но есть в интернет архиве

самолет приписан к 18-му штурмовому авиационному полку базирующемуся в Черноговке, Приморский край
показать весь комментарий
03.03.2022 00:24 Ответить
да, Черноговка-так и было
показать весь комментарий
03.03.2022 00:25 Ответить
приписку ему уже поменяли
показать весь комментарий
03.03.2022 00:39 Ответить
А пилот руснявый уже позвонил маме …… сволочи путенские
показать весь комментарий
03.03.2022 00:29 Ответить
Під час війни, що агресор, що сторона, яка захищається зобов'язані створювати умови для безперешкодної евакуації цивільного населення. Це закони війни. Сьогодні росія нанесла ракетний удар по залізничному вокзалу Києва де знаходяться жінки та діти... росіяни ви нелюди !!
показать весь комментарий
03.03.2022 00:31 Ответить
Надеть пилота на палочку и поставить там в поле как памятный знак.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:31 Ответить
КС России это "Косорылые Силы"?
показать весь комментарий
03.03.2022 00:46 Ответить
А що з підер асом
показать весь комментарий
03.03.2022 00:57 Ответить
ох ложек наклепаем но после войны.
показать весь комментарий
03.03.2022 15:35 Ответить
Це він так за 7 млн старався !! Від ...йла. Для мамки та папки, щоб не голодали.
показать весь комментарий
03.03.2022 22:52 Ответить
 
 