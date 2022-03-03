Российский Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен. ФОТО

Сегодня 2 марта был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень в Киевской области.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в сообщении.