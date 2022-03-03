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Российский Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня 2 марта был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень в Киевской области.
Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в сообщении.
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1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.
Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.
2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.
Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем
Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.
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https://ru.wikipedia.org
есть не очень старый ролик, как поляки отрабатывают посадку на шоссе на Миг-21
но поляки не пожалели денег и имеют на вооружении 48 шт F-16 и заказали 32 шт F-32
первым делом,
первым делом
САМОЛЕТЫ !!!!
ну а Крадівництво на потом !!!
2) Привезти де знайшли гада
3) Наказати вирити могилу
4) Наказати закопати живцем
Слава ЗСУ!
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА! Сбит российский десантник с 600 военнослужащими (ФОТО)
23:28 2022-03-02
https://nv.ua/odesa/na-reyde-v-odesse-podbit-bolshoy-desantnyy-korabl-s-ekipazhem-do-600-chelovek-lucenko-50221758.html
то 600 потенциальных оккупантов ушли на корм рыбам
в небе Украины.
Но остались от него
сраные штанины.
Із української землі,
Або ж залишитесь у ній,
Як колорадський перегній.
Опа-опа,
В бункере засада
***** вые..ал Шойгу
Так ему и нада...
Коли заходить на бойовий курс, то ще знижує швидкість для прицілювання і йде по прямій траєкторії.
Вони застосовувались в Афгані на рівних місцевосцях.
Тоді були новенькі і дуже страшні, але духи їх лупашили Стінгерами не гірше, ніж вертушки.
Потім їх забрали звідти.
1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.
Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.
2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.
Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем
Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.
Подписаться | @uanovo
Ни удивлюсь, что правительство может специально скрывать правду от своего собственного народа лишь бы не вступать в войну с эрэфией. Я думаю ,что сбили *********** обоих... не знаю карочь.
Могу повеселить немного -только что было забавное. Попадается мне фото сбитого москальского су-25 сегодня. там видно бортовой номер. я его гуглю-нахожу его фотку и статью про конкретный борт на https://russianplanes.net. Регистрируюсь там и оставляю ссылку на фото сбитого с комментом , что теперь он выглядит вот так.. Но комент не появляется-потому что статья уже удалена-не было типа такого самолета с таким номером вообще. Аж повеселился-понятно что на сайте премодерация и мой коммент прочитали мгновенно и статью убили. Пишу админам в поддержку-типа-а что вы удалиии статью про борт rf-91961? обоссались жабы? 31 уже-а это только начало..и вижу сообщение, что я удален с сайта. И это все среди ночи и моментально-секунды. Сидят, бдят и бздят
нашел этот самолет у сквотеров, фотку потерли но есть в интернет архиве
самолет приписан к 18-му штурмовому авиационному полку базирующемуся в Черноговке, Приморский край