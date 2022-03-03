Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Город Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Как отмечается, ракетными ударами россияне полностью уничтожили воинскую часть, где погибли наши военнослужащие. Завалы все еще разбирают.

"Уничтожены жилые дома, много жертв среди гражданского населения. Эти российские твари обстреливают напрямую жилые кварталы города, расстреливают мирных людей в селах! Мы помним их зверства за эту неделю в районе: расстрелянный автобус на трассе, к которому не пускали скорые – стреляли по ним тоже. Прицельный огонь артиллерией в детский сад. Погибли дети, медики, гражданские люди, наши военнослужащие. Не простим россиянам этот геноцид!" - отметил он.





















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