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Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Город Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Как отмечается, ракетными ударами россияне полностью уничтожили воинскую часть, где погибли наши военнослужащие. Завалы все еще разбирают.

"Уничтожены жилые дома, много жертв среди гражданского населения. Эти российские твари обстреливают напрямую жилые кварталы города, расстреливают мирных людей в селах! Мы помним их зверства за эту неделю в районе: расстрелянный автобус на трассе, к которому не пускали скорые – стреляли по ним тоже. Прицельный огонь артиллерией в детский сад. Погибли дети, медики, гражданские люди, наши военнослужащие. Не простим россиянам этот геноцид!" - отметил он.

Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 01
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 02
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 03
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 04
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 05
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 06
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 07
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 08
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 09
Ахтырка оправляется после мощных артиллерийских ударов со стороны войск РФ 10

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Это тоже типа "мы ничего не знали, зачем это делаем"???
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03.03.2022 05:11 Ответить
Це зробили не люди-це зробили нелюди-кацапи.
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03.03.2022 05:14 Ответить
Тупе руйнування звичайних домівок, перетворення Охтирки в російське містечко.
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03.03.2022 05:16 Ответить
Зело мочить, мочить и еще раз мочить, пока бесово кацапотродье не будет изничтожено.
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03.03.2022 05:16 Ответить
Они же дети, блін
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03.03.2022 05:17 Ответить
убивать сук ,убивать,убивать!!!!
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03.03.2022 05:20 Ответить
комментарий отмечен как спам
надо строить дома из красного полнотелого толщиной в 2-а кирпича
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03.03.2022 05:26 Ответить
Нужно убивать кацапов всеми способами и средствами --- кирпич без разницы !!!!
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03.03.2022 06:32 Ответить
Да, почему бы не взять всех пленных ( последних взятых) и не оставить привязаными на улице к столбу во время обстрела их ними же корешами?
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03.03.2022 08:38 Ответить
Вбивати цапів без жалю!!!
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03.03.2022 05:49 Ответить
мамаянізналкудаминявізууут

жодної полоненої арти!

тварюки
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03.03.2022 08:30 Ответить
СМЕРТЬ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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03.03.2022 11:58 Ответить
 
 