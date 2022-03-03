17426 18
В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Газета "Все для вас" в российском Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но главный офис Горпечати запретил ее продавать "на всякий случай".
Сообщается, что газету привезли на точки продаж, но не продают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В Горпечати нам заявили, что тираж не будут продавать до "официального письма", потому что "у них там лозунг... Ну, не знаю... Мы запросили у них, чтобы разрешение было..."
В Горпечати также рассказали, что в Якутске "уже оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг".
Топ комментарии
+19 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий03.03.2022 07:58
+12 экзорцист
показать весь комментарий03.03.2022 08:06
+9 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий03.03.2022 07:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.
- Це логічно. Ті кацапи не знали анекдот про балувану Галю!
Гордон и рыдающий Ходорковский.
Говорят кацапня что-то там планирует на 6 число.