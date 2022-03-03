В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО

Газета "Все для вас" в российском Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но главный офис Горпечати запретил ее продавать "на всякий случай".

Сообщается, что газету привезли на точки продаж, но не продают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Горпечати нам заявили, что тираж не будут продавать до "официального письма", потому что "у них там лозунг... Ну, не знаю... Мы запросили у них, чтобы разрешение было..."

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В Горпечати также рассказали, что в Якутске "уже оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг".