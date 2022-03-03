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В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Газета "Все для вас" в российском Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но главный офис Горпечати запретил ее продавать "на всякий случай".

Сообщается, что газету привезли на точки продаж, но не продают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Горпечати нам заявили, что тираж не будут продавать до "официального письма", потому что "у них там лозунг... Ну, не знаю... Мы запросили у них, чтобы разрешение было..."

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В Горпечати также рассказали, что в Якутске "уже оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг".

В России выпустили газету с обложкой Нет войне, но власти ее запретили 01

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Топ комментарии
+19
Там бизнесмены. Их бизнес завязан на Европу. Без них заводы местные остановится и прочее. Они на местном уровне пытаются как-то покричать. Была на днях новость схожая по Свердловску, где ряд местных газет против войны выступил. Они теряют деньги. Много денег. Так что это не антивоенные действия, а заботы о кошелке. Хотя нас это вполне устраивает.
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03.03.2022 07:58
+12
Вони дійсно сміливі. Вони на кухнях навіть не бояться шепотіти, що путін - хуйло.
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03.03.2022 08:06
+9
Біля населеного пункту Баловне знищили десант російських окупантів
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03.03.2022 07:47
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Дані розвідки однієї з країн Заходу свідчать про те, що на початку лютого китайські високопосадовці попросили високопоставлених російських колег не вторгатися в Україну до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.
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03.03.2022 07:49 Ответить
- Куме,ви чули, під містечком Баловне десант кацапів пи*дою накрився!
- Це логічно. Ті кацапи не знали анекдот про балувану Галю!
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03.03.2022 09:40 Ответить
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения ....
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03.03.2022 07:50 Ответить
От жеж кляті ті Якутобандерівці! Не розуміють як треба #родінулюбіть
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03.03.2022 07:54 Ответить
Там бизнесмены. Их бизнес завязан на Европу. Без них заводы местные остановится и прочее. Они на местном уровне пытаются как-то покричать. Была на днях новость схожая по Свердловску, где ряд местных газет против войны выступил. Они теряют деньги. Много денег. Так что это не антивоенные действия, а заботы о кошелке. Хотя нас это вполне устраивает.
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03.03.2022 07:58 Ответить
Кацапы такие смелые....
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03.03.2022 07:59 Ответить
Вони дійсно сміливі. Вони на кухнях навіть не бояться шепотіти, що путін - *****.
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03.03.2022 08:06 Ответить
https://youtu.be/tAy5fhKnLyo

Гордон и рыдающий Ходорковский.
Говорят кацапня что-то там планирует на 6 число.
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03.03.2022 08:32 Ответить
поверь они такого не шепчут. они радуются что убивают украинцев и прославляют его даже на кухне. ( знаю по своим родственникам)
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03.03.2022 09:57 Ответить
А все провалилося, бо не начіпили на себе білих лєнточєк і не роздавали білі повітряні кульки-шарики. А так, звичайно, перемогли б.
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03.03.2022 08:05 Ответить
Хмм...Странно.А боевые якуты,попавшие в плен тоже говорят что против войны.Кацапы,вы там определитесь.
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03.03.2022 08:18 Ответить
По логике, если поменяют на "нет миру" - тогда разрешат.
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03.03.2022 08:22 Ответить
Або "Да здравствует Война!"
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03.03.2022 08:39 Ответить
До чукчей быстрее доходит чем до руССких..
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03.03.2022 08:42 Ответить
АвтоВАЗ приостановил производство. Роскосмос на 30% снизил заплаты чиновникам. Госдолг вырос на 2 трлн рублей. Мудис понизил рейтинг. Это только то немногое, что пропагандистские каналы параши передают.
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03.03.2022 08:45 Ответить
Предлагаю другую обложку для роSSгазет - "Да войне! Мы еще нарожаем! Уря!"
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03.03.2022 08:50 Ответить
 
 