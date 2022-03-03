Журнал Time посвятил обложку Украине: "Жизнь победит смерть, а мир - тьму". ФОТО

Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку войне в Украине, которую развязала Россия.

На обложке издания написаны на украинском слова президента Владимира Зеленского, которые он провозгласил во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму", и которые в своем обращении о положении дел в стране процитировал президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ.

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