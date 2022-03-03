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Журнал Time посвятил обложку Украине: "Жизнь победит смерть, а мир - тьму". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку войне в Украине, которую развязала Россия.

На обложке издания написаны на украинском слова президента Владимира Зеленского, которые он провозгласил во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму", и которые в своем обращении о положении дел в стране процитировал президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО

Журнал Time посвятил обложку Украине: Жизнь победит смерть, а мир - тьму 01

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Топ комментарии
+19
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 08:45
+14
трофейное перекрасим и в бой
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03.03.2022 08:59
+14
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03.03.2022 09:11
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хорошая фраза, емкая, независимо от того сам ли Зеленский додумался или нет.
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03.03.2022 08:40 Ответить
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На "хорошая фраза, ёмкая" , мог бы и остановиться.
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03.03.2022 08:43 Ответить
Все человек сказал по делу. Президента не оскорблял, так что не дергайся.
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03.03.2022 08:47 Ответить
если он делает что то правильное, почему бы не похвалить ? понятно что не все выступления готовит сам президент, он он утверждает окончательный вариант. Хорошо поработали и спичрайтеры и он, однозначно.
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03.03.2022 08:48 Ответить
Хорошо поработали защитники Украины и те опытные профессионалы, которых он, наконец-то подпустил к себе. И это не Ермак, Баканов и, ладно война, я промолчу. Выживем, потом будем говорить. И еще, не мешало бы нашему президенту побриться или это имидж измученного страдальца?
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03.03.2022 09:11 Ответить
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подоляк с ермаком и сивухой
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03.03.2022 08:44 Ответить
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 08:45 Ответить
Зарывают биомусор в ямах общих потому что кацарылые те которые своих не бросают не хотят ублюдки их забирать
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03.03.2022 08:51 Ответить
Фраза должна была быть другой..., "после 24 февраля, Украина своим примером доказала, что только наличие у вас ЯО, может гарантировать неприкосновенность ваших территорий..."
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03.03.2022 08:51 Ответить
Бред! ЯО ничего не гарантирует.
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03.03.2022 08:58 Ответить
*уже ничего не гарантирует.
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03.03.2022 10:17 Ответить
Помиляєтесь.
не повний атас, а тотальна готовність і рішучість битись до перемоги!
Допомагайте зі Штатів, і повний атас буде у орків!
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03.03.2022 08:58 Ответить
Іди в спам, а далі-за рускім карабльом!
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03.03.2022 09:42 Ответить
Ти ще не дійшов *****?!
Поспіши!
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03.03.2022 10:03 Ответить
Ви навіщо розкричались?
Людина подає реальні факти і власну їм оцінку.
Крийте матом москалів, а не тих хто кажуть правду, навіть якщо вона не подобається.
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03.03.2022 10:26 Ответить
в Токио люди бьют раша магазиы
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03.03.2022 08:58 Ответить
трофейное перекрасим и в бой
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03.03.2022 08:59 Ответить
Ну що за звичка ? Залізти у багнюку по самі вуха ... Залиште біля дороги і просто подзвоніть на гарячу лінію ЗСУ.
Зараз діставай їх ...
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03.03.2022 14:19 Ответить
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03.03.2022 09:11 Ответить
Вот о чем должны писать иностранные СМИ . А то сейчас начнут Украину уговаривать всякие рашкины агенты идти на какие-то уступки

СПЕЦСЛУЖБЫ МИРА должны сейчас проверить своих политиков на обучение в раше ( к примеру в МГИМО)и всех таких убрать из власти
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03.03.2022 09:13 Ответить
Kstati, gde jarosh, on zhe pochti v kazhdoi novosti bil pravda obichno chistil oruzhije kogda rusnja napodala, potom s polumnoi nadjkoi po frontu jehal, fotki vikladivali, karti pokazivali, ukazanija davali chto i kak luchshe.
Kstati ne on odin gde to propal, net, vremenno izparilsa iz novostei.
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03.03.2022 09:24 Ответить
Федька, иди за русским кораблем!
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03.03.2022 10:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M_Pi_Vo5XSM
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03.03.2022 10:29 Ответить
Хіба це іно ЗМІ мають перемагати ворога чи вести перемовини?
Ці питання - до українськоїй влади. У якій як були так і лишились люди, що залежать від москви чи є її агентами.
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03.03.2022 10:41 Ответить
Где обещанная нам авиация в колличетве 70 единиц?
Где Пзрк?
Сколько моему родному городу Киеву терпеть ракеты и бомбы?

Почему Зеленский не ставит вопрос ребром?
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03.03.2022 09:34 Ответить
Tebe ne dali, a ti umejesh letatj, ili kak kacaspkaja prokladka toljko posvistetj.
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03.03.2022 09:38 Ответить
Купи клаву, бот. Я сказал что не дали? Я спросил где обещанное?
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03.03.2022 09:40 Ответить
ПЗРК передають Україні у достатніх кількостях, судячи з новин. Щодо літаків, не зрозуміло. Може вони хотіли передати літаки, не афішуючи того, і коли Борель промовився, передумали це робити, чи може все одно це зроблять, за принципом "їх там нєт", а може це з самого рочатку непорозуміння було.
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03.03.2022 09:51 Ответить
А свет - тьму... вовочка конечно пол планеты на колени поставил и половину заставил рыдать..
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03.03.2022 09:36 Ответить
Колонну снабжения кацапов уничтожено под Херсоном.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1499102035450503170?s=20&t=smtWOqANjJS7ZRsZaDTsbg
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03.03.2022 09:42 Ответить
«Беражы сябе, Украіна!»

На шляху да свабоды павінна
Ты не ведаць ні страху,
ні зморы.
Беражы сябе,
Украіна,
Ад Палесся да Чорнага мора.

Беражы ад ліхіх чужаніцаў
Родны сцяг,
што з'яднаў у палосах
Залатыя палі пшаніцы
І блакіт неабдымных нябёсаў.

Беражы добрай долі пачатак…
Хай надзеяй праменяцца вочы
Гожых парубкаў і дзяўчатак,
Што табе ўзлёт і веліч прарочаць.

Слава продкаў нанова ўваскрэсне,
Бо ў цябе ад бяды ёсць замова -
Непаўторныя ў свеце песні
І Шаўчэнкі дзяржаўнае слова.

Каб нямой не рыдаць на руінах,
Каб не гнуцца рабыняй ніколі,
Беражы сябе,
Украіна,
Беражы сябе,
Украіна!..

Ад цябе мы навучымся волі!

С. Законнікаў

25. 03. 1996
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03.03.2022 09:42 Ответить
А ничего что дата 14 - 21 марта????????
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03.03.2022 11:00 Ответить
 
 