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В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ минувшей ночью обстреляли Лисичанск в Луганской области. Зафиксированы массовые повреждения жилых домов

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной обстрел Лисичанска, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован

В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 01
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 02
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 03
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 04
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 05
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 06
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 07
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 08
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 09
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске русские войска бьют по домам и детской больнице

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
да, переговоры - это всегда шанс остановить кровопролитие, в случае с рашкой он призрачный, но использовать его надо - это наша позиция на будущих судах
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03.03.2022 08:53
+5
все отстроим после войны, раша не отвертится. дети и внуки еще выплачивать будут контрибуцию.
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03.03.2022 08:55
+5
в Токио люди бьют раша магазиы исайд ----- эхо москвы!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 08:56
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Вони нам - обстріли житлових будинків, а ми їм - пропозиції переговорів?
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03.03.2022 08:49 Ответить
да, переговоры - это всегда шанс остановить кровопролитие, в случае с рашкой он призрачный, но использовать его надо - это наша позиция на будущих судах
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03.03.2022 08:53 Ответить
Коли це на війні задумувалися про наступні суди?
Щоб дочекатися судів - треба беззаперечної перемоги!
А в українській ( і не тільки ) надто часто недоречні переговори торували дорогу до поразок!
Часто локальних, але теж і до поразок в війні!

А українці особливо вразливі тут, бо не мають достатньо довгої традиції державності, і часто рішення приймають люди, котрі мережею громадських туалетів не здатні керувати.
Ще гірше - в даний момент влада Україна зовсім не почищена від прихильників агресора!

Крім того, військово, зараз власне така ситуація, що не можна кацапні давати часу на реорганізацію - в них маса військ бе пального. Цим треба користуватися і завдавати їм чим більших втрат.
Ті, хто стверджують протилежне - на стороні ворогів.

Та й навіть самі заяви про переговори, коли ******** наші міста - це деморалізація наших захисників!
Чому римляни відмовлялися навіть вести переговори з Ганнібалом, коли він стояв під брамами Риму - саме тому ж!
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03.03.2022 09:18 Ответить
это хорошо читать в исторической перспективе, давайте будем честными - переговоры это еще и время, что-то куда-то привезти и что-то куда-то перебросить..., подтянуть силы и пр
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03.03.2022 10:23 Ответить
це історичний досвід
Крім того, подивіться, які відносини у ФРН і Франції.
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03.03.2022 11:17 Ответить
новини на рашатіві - націаналісти бамбят і абстрєлівают Харьков ракєтамі... самі себе...
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03.03.2022 09:13 Ответить
только что созванивался с коллегой в Харькове. Русская, бывшая завзятая ватница.
Теперь - патриотка Украины.
Все всё понимают - кто обстреливает, Януковича везут сделать Харьков столицей Новороссии и т.д.
Ненавидят Путина и желают ему скорой смерти.
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03.03.2022 19:12 Ответить
все отстроим после войны, раша не отвертится. дети и внуки еще выплачивать будут контрибуцию.
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03.03.2022 08:55 Ответить
в Токио люди бьют раша магазиы исайд ----- эхо москвы!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 08:56 Ответить
Друзья, а может слегка поменять тактику??? Запустить это стадо чуть глубже и тупо не выпустить никого..
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03.03.2022 09:29 Ответить
Хотя уже наверное ни один касап в наше сердце лезть и не захочет..
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03.03.2022 09:31 Ответить
Блін ! Куди глибше ?? Це і так відбулося.
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03.03.2022 11:18 Ответить
Орки проводять системний терор, хочуть перетворити наші населені пункти в Лугандонію, де все в руїнах і залякані лбли.
*** вам, а не Україну!
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03.03.2022 10:36 Ответить
а кремлеботы нам ****** в интернете "зачем вы 8 лет бомбите донбасс?"
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03.03.2022 13:37 Ответить
 
 