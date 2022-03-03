В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Войска РФ минувшей ночью обстреляли Лисичанск в Луганской области. Зафиксированы массовые повреждения жилых домов

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной обстрел Лисичанска, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован





















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