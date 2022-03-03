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В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ минувшей ночью обстреляли Лисичанск в Луганской области. Зафиксированы массовые повреждения жилых домов
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ночной обстрел Лисичанска, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован
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+9 Hanka Panyanka
показать весь комментарий03.03.2022 08:53
+5 GoodWin
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+5 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий03.03.2022 08:56
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Щоб дочекатися судів - треба беззаперечної перемоги!
А в українській ( і не тільки ) надто часто недоречні переговори торували дорогу до поразок!
Часто локальних, але теж і до поразок в війні!
А українці особливо вразливі тут, бо не мають достатньо довгої традиції державності, і часто рішення приймають люди, котрі мережею громадських туалетів не здатні керувати.
Ще гірше - в даний момент влада Україна зовсім не почищена від прихильників агресора!
Крім того, військово, зараз власне така ситуація, що не можна кацапні давати часу на реорганізацію - в них маса військ бе пального. Цим треба користуватися і завдавати їм чим більших втрат.
Ті, хто стверджують протилежне - на стороні ворогів.
Та й навіть самі заяви про переговори, коли ******** наші міста - це деморалізація наших захисників!
Чому римляни відмовлялися навіть вести переговори з Ганнібалом, коли він стояв під брамами Риму - саме тому ж!
Крім того, подивіться, які відносини у ФРН і Франції.
Теперь - патриотка Украины.
Все всё понимают - кто обстреливает, Януковича везут сделать Харьков столицей Новороссии и т.д.
Ненавидят Путина и желают ему скорой смерти.
*** вам, а не Україну!