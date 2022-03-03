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Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате утреннего обстрела войсками РФ Чернигова вражеский снаряд попал в нефтебазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Черниговская область. 3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. "Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 02
Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
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03.03.2022 09:52
+9
Спасибо Эрдогану.
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03.03.2022 09:59
+8
пропогандонов тв раша нет в эфир нтв .1 скоро
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03.03.2022 09:57
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Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять !
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03.03.2022 09:51 Ответить
Українці це знали давно, тому і #башать русню в хвіст і в гриву
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03.03.2022 10:01 Ответить
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
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03.03.2022 09:52 Ответить
Спасибо Эрдогану.
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03.03.2022 09:59 Ответить
Дякую, Ердогане! І за Байрактари теж. Це краще і в 100 разів дієвіше за будь-які санкції, за невведення яких хтось ще ротяку розкривав на турків.
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03.03.2022 10:01 Ответить
Дальність калібру 2500 км якщо не помиляюся. Тому радіти рано і боюся що касатонов буде стріляти з мармурового моря
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03.03.2022 10:14 Ответить
Не знаю морського права, але навряд. Прийдеться йому шльопати аж до сирії.
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03.03.2022 10:24 Ответить
Швидше всього так і просити Іран про дозвіл на проліт ракет. Це міняє діло)
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03.03.2022 10:31 Ответить
Ніякого полону кацапам!!! Тільки вбивати!
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871?s=20&t=I_txZMFfmXE5dhJHPkrHqw
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03.03.2022 09:53 Ответить
Московиты в бешенстве от того, что похоронили собственную экономику и теперь мстят, как могут
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03.03.2022 09:55 Ответить
Они уже захлебываются это прекрасно видно.
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03.03.2022 10:00 Ответить
Віками людство думало-гадало, що ж то за такий Антихрист має прийти на Землю?
Ким він буде? Звідки? А воно бач як повернулося... По сусідству...
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03.03.2022 09:56 Ответить
Фреска "Похорон Сатани". XIV ст.
Цікаві тут і сам сатана, й ковдра.
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03.03.2022 10:03 Ответить
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03.03.2022 10:27 Ответить
Фреска Катедрального собору у Вероні.

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03.03.2022 10:39 Ответить
пропогандонов тв раша нет в эфир нтв .1 скоро
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03.03.2022 09:57 Ответить
Учора домовились що стріляють не будуть, знов збрехали. На Сумщині теж саме. Вірити неможливо, тільки вбивати.
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03.03.2022 10:50 Ответить
 
 