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Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате утреннего обстрела войсками РФ Чернигова вражеский снаряд попал в нефтебазу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Черниговская область. 3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. "Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники", - говорится в сообщении.
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