В результате обстрела войсками РФ Попасной погибли двое местных жителей, шестеро ранены, - Гайдай. ФОТО

Во время российских обстрелов Попасной Луганской области двое местных жителей погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас опять есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь борются врачи. Контузию получил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Попаснянской городской ВГА, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей", – сообщил глава областной военной администрации Гайдай.

Смотрите также: В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж