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В результате обстрела войсками РФ Попасной погибли двое местных жителей, шестеро ранены, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время российских обстрелов Попасной Луганской области двое местных жителей погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас опять есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь борются врачи. Контузию получил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Попаснянской городской ВГА, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей", – сообщил глава областной военной администрации Гайдай.

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В результате обстрела войсками РФ Попасной погибли двое местных жителей, шестеро ранены, - Гайдай 01

Автор: Наталя Джума
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Нет никакой росии , Московия и московиты ,
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03.03.2022 10:01 Ответить
Варвары
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03.03.2022 10:01 Ответить
Я давно понял тактику Путяры, разрушить город под ноль, но повесить там свою сраную тряпку. Это называется 6 освобождение русскоязычныж. Будь ты проклята тварь.
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03.03.2022 10:07 Ответить
Дайте пуйлу в бункері пістолет. А би знав.
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03.03.2022 10:40 Ответить
Ті, хто проклинав Ющенка за те, що він у 2008 надав Грузії Буки, що збили тоді з десяток російських літаків вже зрозуміло, що той десяток літаків бомбив би зараз українські міста?
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03.03.2022 11:37 Ответить
 
 