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война (46961) ВР (28734) розыск (804) Жуков Евгений (36) Слуга народа (2548) Куницкий Александр (39) Бужанский (102)

Глава патрульных Жуков разыскивает "слуг народа" Бужанского и Куницкого: "Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й войне покажем". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Народных депутатов "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Куницкого зовут помочь в защите Украины от российского вторжения.

Об этом сообщил руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! Аххаа. #бать. Промониторил социальные страницы народных депутатов Максима Бужанского и Александра Куницкого) их нет. Удалили. Так это же депутаты от слуги) Представители правоохранительного комитета! Вы где казаки??? Умничали мне в уши все время, как нужно родину любить, давайте теперь я поумничаю в своей стихии! немного танков закопал на подступах, покажу как работать на птурах! Потому что русня идет. И надо руки и характер) ну и как раз х#й войне покажем. Мы же в 14-м сами с собой воевали… Как я понял то #бать народ то вы впереди, а защищать и воевать за народ вы на сй#б? Давайте подтягивайтесь, я правоохранитель, и мне нужна помощь спецназовцев правоохранительного комитета! Как и говорил, критическая и тяжелая ситуация показывает, кто пидарас, а кто нет. Свяжитесь со мной, пожалуйста, народные слуги. Люди все видят! Президент с яйцами на месте вместе с нами, а эти черти на сй#б. Понял. Борьба продолжается", - заявил он.

Также читайте: Я не скрываюсь и готов участвовать во всех процессуальных действиях. С удивлением узнал о моем розыске, - "слуга народа" Кузьминых

Глава патрульных Жуков разыскивает слуг народа Бужанского и Куницкого: Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й войне покажем 01
Глава патрульных Жуков разыскивает слуг народа Бужанского и Куницкого: Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й войне покажем 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+67
После войны нужно сделать реальную люстрацию с конфискацией
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03.03.2022 10:50
+58
Ещё бы хорошо узнать где их босс беня каломойский
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03.03.2022 10:50
+56
ВСЕ гандонам пофик каких партий что повыезжали и поховались -- мандаты забрать пинками чертей за поребрик . Засанцы вонючие
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03.03.2022 10:53
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03.03.2022 10:49 Ответить
ВСЕ гандонам пофик каких партий что повыезжали и поховались -- мандаты забрать пинками чертей за поребрик . Засанцы вонючие
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03.03.2022 10:53 Ответить
Шукайте в Буковелі..і Трускавці..Мисливці ! там треба відкрити сезон полювання
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03.03.2022 11:32 Ответить
Можливо ,під час війни всіх цих бужанських,допкиних ,вілкулів ....і так далі ,''випадково'')) знищать їхні брати -кацапи, ''шальниє пулі''літають)))
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03.03.2022 11:42 Ответить
Открыл картинку . Читаю - российский рубль гавно . Не понял . Присмотрелся . а там слово " равно " . Видно опечатка .
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03.03.2022 11:01 Ответить
а шо хіба торги проходять?
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03.03.2022 11:35 Ответить
А мне *****!
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03.03.2022 11:37 Ответить
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03.03.2022 12:35 Ответить
Ещё бы хорошо узнать где их босс беня каломойский
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03.03.2022 10:50 Ответить
В Ізраїлі, де ж іще.
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03.03.2022 10:53 Ответить
і як він матеріально підтримав армію..
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03.03.2022 11:02 Ответить
Впевнений, що їх босс Коломийський, а не *****, а можливо агент Соколовський та його напарник?
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03.03.2022 13:22 Ответить
а в ответ тишина ....
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03.03.2022 10:50 Ответить
После войны нужно сделать реальную люстрацию с конфискацией
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03.03.2022 10:50 Ответить
ага, і з вішалками...
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03.03.2022 11:08 Ответить
Яка люстрація! Нарід знову любить Зеленського. Уся шобла це його креатура.
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03.03.2022 11:17 Ответить
Народ політкоректно не трахає зелене чмо. Ну не на часі! Але час прийде і доведеться відповісти. Вважаю що зараз імпічмент та нові вибори нам і на фіг не потрібні. Чмо не воює. Втекти якщо і хотів то не зміг а тепер перемагаємо і сенсу нема. Думає відосіками затьмарить розум "слугоелекторату" і всі забудуть "велике крадійництво" і системний зрив оборонних замовлень? Ми несемо такі втрати саме з-за цього мудака...
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03.03.2022 11:44 Ответить
Пане президент, ми безмежно раді, що Ви вистояли від натиску наших гнид та московських вошей. Дякуємо, нас було 73%, ми були зневірились, нас ставало менше, тепер нас більше. Давіть московську вошу, а гниди їхні без їх підтримки здохнуть.
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03.03.2022 13:48 Ответить
І звичайно бужанський, куницький та багато інших гниди. Чужі яйця в кошику.....
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03.03.2022 14:02 Ответить
так де ж ОПЗЖ??? за життя?
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03.03.2022 11:33 Ответить
реальную и 3-х минутную....ФИО назвал, приказ зачитали и на курок...
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03.03.2022 11:33 Ответить
може вони загинуть під час ракетного обстрілу ?
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03.03.2022 10:51 Ответить
Если найдете, то прикуйте их прямо перед нашими окопами. Хай там поагитируют.
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03.03.2022 10:51 Ответить
Да и Коле-Котлете пора бы выйти мышцой поиграть.
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03.03.2022 10:52 Ответить
оця "мишцА" в нього і так вже тиждень як "грає"

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03.03.2022 11:18 Ответить
Мерзость
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03.03.2022 11:26 Ответить
Козаки воюють а це смердюче лайно...
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03.03.2022 10:53 Ответить
чуйка що вони в ізраілі.у куницького є громадянство
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03.03.2022 10:54 Ответить
он служил в армии сраиля и во время выборов в ВР был гражданином сраиля и половина кодлы в ВР. И похер конституция ....
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03.03.2022 13:32 Ответить
куніцкій служив у армії Ізраїлю. Дурні хохли зробили його депутатом. Але він не поспішає захищати Україну.
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03.03.2022 10:55 Ответить
Поздновато конечно. Списочек вообще-то намного длинее должен быть
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03.03.2022 10:55 Ответить
⚡️Харьков получает гуманитарную помощь со всех уголков страны и от зарубежных друзей. Мэр города поставил задачу развести гуманитарку по всем районам Харькова. - Харьковский городской совет
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03.03.2022 10:55 Ответить
Поймать и с голыми жопами примотать стрейч-пленкой столбу как мародеров.
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03.03.2022 10:55 Ответить
они уже в раше
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03.03.2022 10:56 Ответить
Після розберемось хто де був.
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03.03.2022 10:56 Ответить
У мене до Президента Зеленського дуже багато запитань. Дуже багато. Але, чорт забирай, у нього, на відміну від цих двох, величезні яйця з ядра згаслої зірки. Щоб усі розуміли, це - найважчий агрегатний стан речовини.
За наш, український народ взагалі мовчу. Це - плазма!
Слава Україні!
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03.03.2022 10:58 Ответить
Подяка і слава нашій армії та самообороні.
Вони найголовніші герої країни.
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03.03.2022 11:00 Ответить
І допомаймо їм!
Коштами, ліками, словами подяки.
Сьогодні вся Україна стала Майданом.
пуйло програло тоді, програє і зараз.
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03.03.2022 11:26 Ответить
и так затянул до последнего заставили принять закон про тероборону,, занимались всем кроме оборонки
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03.03.2022 11:09 Ответить
Хлопчина сам собі винен. Обклався майже всюди п'ятою колоною, а вони йому шептали:
"- не провокуй, не провокуй, не провокуй, не провокуй,
- бо буде ОГОГО!"
Тепер дай Боже, нарешті розбереться ХУ іс ХУ.
А сам молодець.
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03.03.2022 11:45 Ответить
обклався тому, що сам такий, зараз може щось зрозуміє
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03.03.2022 11:49 Ответить
не сотвори себе кумира.
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03.03.2022 11:19 Ответить
Не перевозбудіться будь ласка з президентом ...
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03.03.2022 11:24 Ответить
Потрібно створювати дошку ганьби "слуг народу" ( незалежно від назви партії ), які кинули Україну та українців в няйтяжчі часи. Фактично зрадили.
Їх не женуть в спину воювати, як робив кумир Бужанського м'ясник Жуков але вони могли би бути хоча б волонтерами, рятувати людей.
В рідному місті Куницького Харкові страшна біда, багато загиблих та поранених без води, їжі, тепла, криші над головою.
А де ця понтова істота?
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03.03.2022 10:58 Ответить
я вот думаю, неужели на россии не найдется ни одного трезвомыслящего военного, который попытался бы остановить это безумие..., даже в нацистской Германии они были и несколько раз пытались прибить фюрера, а на россии - все как один наркоманы, плотно сидящие на игле, опасные в своем тотальном безумстве?
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03.03.2022 10:58 Ответить
учора в пітері бабцю-блокадницю, що стояла в ОДИНОЧНОМУ пікеті, заарештували пси )(уйла... А навколо стояла величезна юрба БАРАНІВ. Вони мовчали. Розумієш? Мовчали й дивилися на все це.
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03.03.2022 11:16 Ответить
Они храбро показівали полицейским дулю в кармане.
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03.03.2022 11:21 Ответить
Сумніваюся, що знайдеться. Вони зомбі. Я до війни часто зависав на одному російському розважальному сайті (маю гріх). Так от, коли почалася війна, я намагався донести до них правду про війну. Виклав на цьому сайті кілька відео з їх полоненими та розбитими колонами. А саме віде роздовбаної колони в Херсонській області та відео з Бучі. Там прекрасно видно, що роздовбана техніка саме російська. І зразу ж коментарях почалося - це українська техніка, це постанова і т.д. І пофіг, шо в техніці їхні пайки, ушанки та валяються трупи у їхній формі. Жоден коментатор мені не повірив, мій пост замінусували і видалили. Їм сцють в очі, а вони кажуть божа роса. Зомбі
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03.03.2022 11:24 Ответить
ну вы ж понимаете, кто на этом сайте пасется, а военные, особенно высокие, они ж не идиоты(хотя, блин, сомневаюсь все больше) они ж что-то соображают и знают всю правду и, наверное, догадываются, чем может это все закончится...
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03.03.2022 12:11 Ответить
там настолько их обдолбо..били пропагандою, як нажаль і багатьох в Україні, що вони стали гірші за скотиняк...бл... розуміють тільки силу... грубу...
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03.03.2022 11:34 Ответить
Та підари вони!
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03.03.2022 11:00 Ответить
"Ватсон , А почему все русские ****** ? " . - " Потому что страна у них ********* , сэр ."
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03.03.2022 11:06 Ответить
А где бл Шуфрич и Бойко?..
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03.03.2022 11:01 Ответить
как обычно, один где то звиздюлей получает, другой шото тырит...
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03.03.2022 11:27 Ответить
...там де всі опозажопи бл.... давити треба...
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03.03.2022 11:36 Ответить
А куди подівався "правдоруб" Гєна-червонець?
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03.03.2022 11:04 Ответить
Кармани зашиває...
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03.03.2022 11:47 Ответить
А сінок мами, яка любить швидкість?
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03.03.2022 11:06 Ответить
Ищите их в Кнессете.
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03.03.2022 11:06 Ответить
у кнесеті вони і на хер нікому не всралися
Ізраїль знає, що таке війна з руснею
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03.03.2022 11:17 Ответить
Полуумних в кнесет не пускають.
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03.03.2022 11:49 Ответить
Круті хлопці українці. Євген Жуков встигає з окупантами воювати і з українськими підарасами українофобами. Молодець. Нехай береже вас Бог.
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03.03.2022 11:13 Ответить
Втекли в землю обітовану...Слуги совка....
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03.03.2022 11:14 Ответить
Останній прихисток Русскава Міра...
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03.03.2022 11:58 Ответить
в теробороні ж "нє дают па-рускі разґаварівать"
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03.03.2022 11:15 Ответить
Моя думка що після Перемоги над @банутими москалями вже не буде на нашій Батькіщині ні мертвечуків , ні кив , ні зажопінців . На сьогоднішне будення це вже не той випадок коли можна буде простити . Втікти з України не проблема , проблема стане повернутись .
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03.03.2022 11:17 Ответить
Не сподівайтесь! Повилазять з усіх щілин. І довідки принесуть, і лікарняні відмітять, і якісь чеки що армії допомагали предявлять... Все аби залишитися грабувати країну...
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03.03.2022 11:52 Ответить
Рубана во Львове поймали - И эти ТОЖЕ НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ ПРЯЧУТСЯ
А может в Почаевской Лавре Тернопольской области ???

блин, а как они хаяли националистов

СЛАВА НАЦИИ ! Смерть ворогам !!!
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03.03.2022 11:18 Ответить
Так ті, хто не встиг виїхати за кордон, всі на заході України, ховаються у бандерівців від рузьке міру, от такий парадокс.
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03.03.2022 11:23 Ответить
казнить коллаборантов на месте и без жалости! и русских в плен не брать, потому что они потом вернутся бомбить Украинские города. за свои преступления, они заслуживают равное наказание - это смерть!!!
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03.03.2022 11:20 Ответить
Щурі повтікали, а хто ще затримався, то роблять ноги прямо зараз, до речі, хероя -Ахфіцера рубана затримали аж на львівському вокзалі
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03.03.2022 11:21 Ответить
нужно всех коллаборантов сейчас убить! лучшего времени не будет, чтобы эти мрази получили по заслугам - это все из за них происходит! Они все должны сдохнуть и гореть в аду!
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03.03.2022 11:21 Ответить
Это отребье вместе со всем тем ЗАЖОПЬЕМ вообще вышвырнуть из парламента!А все олигархье которое свалило впускать в Украину только при условиифинансового взноса на восстановление страны!Падлючье!Или самих заставить принимать участие в разборе руин!!
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03.03.2022 11:22 Ответить
Нужно всех коллаборантов - высших рангов расстрелять - Ахметовых, Новинских, и т.д. Законы Хаммурапи действуют и кара по законам - это смертная кара на месте!!!
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03.03.2022 11:23 Ответить
всю шоблу мп выгнать из Украины и забрать все Лавры под Украинскую церковь. почему война? потому что гниды московского патриархата влияют на умы верующих.
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03.03.2022 11:24 Ответить
После революции, были не завершенные дела по уничтожению олигархов и коллаборантов, сейчас пришло время кары и они должны гореть в АДУ!!! И когда все закончится, то Украина уничтожит все все плохое и переродится в прекрасное новое государство!!! Столько лет мучения Украинского народа закончатся навсегда!
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03.03.2022 11:26 Ответить
позывной Маршал (он же Жуков)...а к ху*чосу киве у Вас вопросов нет?
не забывайте и о предателях !!!
(а по законам военного времени хорошо бы чтоб мы навсегда о нем забыли)
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03.03.2022 11:26 Ответить
Огласите весь список пожалуйста...После войны это быдло опять оденет вышиванки (или косоворотки),наобещает мудрому народу райскую жизнь и все дружно хором проголосуют...круговорот дерьма в природе мля - сколько раз наступать на одни и те же грабли?
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03.03.2022 11:34 Ответить
Звільніть для початку Києво-Печерську Лавру від феесбешної гундяєвщини!!! Це ж, хххх, резидентура та осередок антиукраїнської ненависті в серці України!!!
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03.03.2022 11:55 Ответить
Всех ловите. Бойка, Шуфрича, Мураева, щенка Павленка, и в окопьІ. Создать из жопоблока штрафную роту. Можна их усилить Гадей.

И разберитесь с московской церковью. Сейчас в самьІй раз.
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03.03.2022 12:18 Ответить
они опасные!! только приковать к пулемету !!! и только разрисовать рожу тату-тризуб-бандера шоб не было мотивации сдаться живым
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03.03.2022 13:41 Ответить
так тож предатели.

и еще дубинский третий в их компании.

диверсионная группа из 3 человек.
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03.03.2022 13:11 Ответить
Там всі "слуги урода" такі,нічого дивного.Нормальна людина в зелені мародери не піде
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03.03.2022 13:35 Ответить
война это ХХй, путин это война
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03.03.2022 13:40 Ответить
Да пошли они предатели с сн. Голосовали за закон Гетьманцева повысить ренту на газ на украинский добыч и закупать у "газпрома". Сволочи!
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03.03.2022 13:53 Ответить
А куда интересно пропала боевая подруга Савченко?Что то ее давно не видно.
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03.03.2022 14:47 Ответить
там вихід дуже простий. засцяв і втік мандат на стіл , не хочеш, припинити повноваження радою. І зразу ж двійникам - указ про позбавлення громадянства України. Громадянство одне і сам вибирай строк один день. А ОПЗЖ приїдуть тільки через три чотири місяці, коли "пилюка вляжеться". Ну а Жуков таки їх прижучить, залили хлопцю сала за шкіру, жиденята таке ох як вміють. Їх гасло - ізмордуєм і оплюем.
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05.03.2022 02:50 Ответить
Этого недобитого жидовского пропутинского гавнюка и поддонка Бужанского доавно надо было кастрироват, что бы так4ие на Украине больше не рождались!!!!
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05.03.2022 09:52 Ответить
 
 