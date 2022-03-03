Глава патрульных Жуков разыскивает "слуг народа" Бужанского и Куницкого: "Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й войне покажем". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Народных депутатов "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Куницкого зовут помочь в защите Украины от российского вторжения.
Об этом сообщил руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! Аххаа. #бать. Промониторил социальные страницы народных депутатов Максима Бужанского и Александра Куницкого) их нет. Удалили. Так это же депутаты от слуги) Представители правоохранительного комитета! Вы где казаки??? Умничали мне в уши все время, как нужно родину любить, давайте теперь я поумничаю в своей стихии! немного танков закопал на подступах, покажу как работать на птурах! Потому что русня идет. И надо руки и характер) ну и как раз х#й войне покажем. Мы же в 14-м сами с собой воевали… Как я понял то #бать народ то вы впереди, а защищать и воевать за народ вы на сй#б? Давайте подтягивайтесь, я правоохранитель, и мне нужна помощь спецназовцев правоохранительного комитета! Как и говорил, критическая и тяжелая ситуация показывает, кто пидарас, а кто нет. Свяжитесь со мной, пожалуйста, народные слуги. Люди все видят! Президент с яйцами на месте вместе с нами, а эти черти на сй#б. Понял. Борьба продолжается", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
За наш, український народ взагалі мовчу. Це - плазма!
Слава Україні!
Вони найголовніші герої країни.
Коштами, ліками, словами подяки.
Сьогодні вся Україна стала Майданом.
пуйло програло тоді, програє і зараз.
"- не провокуй, не провокуй, не провокуй, не провокуй,
- бо буде ОГОГО!"
Тепер дай Боже, нарешті розбереться ХУ іс ХУ.
А сам молодець.
Їх не женуть в спину воювати, як робив кумир Бужанського м'ясник Жуков але вони могли би бути хоча б волонтерами, рятувати людей.
В рідному місті Куницького Харкові страшна біда, багато загиблих та поранених без води, їжі, тепла, криші над головою.
А де ця понтова істота?
Ізраїль знає, що таке війна з руснею
А может в Почаевской Лавре Тернопольской области ???
блин, а как они хаяли националистов
СЛАВА НАЦИИ ! Смерть ворогам !!!
не забывайте и о предателях !!!
(а по законам военного времени хорошо бы чтоб мы навсегда о нем забыли)
И разберитесь с московской церковью. Сейчас в самьІй раз.
и еще дубинский третий в их компании.
диверсионная группа из 3 человек.