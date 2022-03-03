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Украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские военные ликвидировали командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Об этом сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев, передает Цензор.НЕТ.

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта - командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

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Украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+77
расплескался мозга как синева
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03.03.2022 12:27
+71
во кабздону попёрло с" почётными" гостями )))
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03.03.2022 12:28
+58
"Редкая птица долетит до середины Днепра...." - першозасновник протиповітряної оборони М.В.Гоголь.
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03.03.2022 12:29
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Страница 2 из 2
Надеюсь ублюдки, которые топтали казахскую землю в январе стали хорошим удобрением украинской земли. Алга, Украина!
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03.03.2022 15:04 Ответить
Странный какой то парашный хенерал, обычно такие сидят в не радиуса досягаемости, километров за сто от теми кем управляет.
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03.03.2022 15:12 Ответить
Вирішив проконтролювати хід "спецоперації" особисто як і кадирівський інєрал.
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03.03.2022 15:45 Ответить
Интересно где он нагулядл свой чин? В чесне
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04.03.2022 16:37 Ответить
Не дожив до трибуналу. Думаю, непогано б змінити законодавство, і весь офіцерський склад агресора вважати військовими злочинцями та після вироку вішати як нацистів у 2-гу світову.
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03.03.2022 15:45 Ответить
За що бездарно загинув генерал РФ? За маєтки Путіна? Чи хотів сам стати грабіжником?
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03.03.2022 16:25 Ответить
Хотів сам побикувати!!
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03.03.2022 16:31 Ответить
За генерала на россии дают мешок чищенной картошки!
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03.03.2022 16:43 Ответить
более 9000 россиян уже убиты
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03.03.2022 16:56 Ответить
Во бешеный карлик радуется!
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04.03.2022 16:39 Ответить
Ой, какая приятная новость!!!!!
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03.03.2022 17:31 Ответить
Судячи з прізвища, був етнічним українцем , а по факту виявився путінським катюгою. Земля йому скловатою...
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03.03.2022 21:06 Ответить
не, вы посмотрите! Кацапы уже сколько воюют, а потеряли всего одного полкана (или кем там тот овцейоп из дагстана был?) и генерала. И ни одного рядового. Что это значит? Значит доблестные полководцы лично вели в бой свои войска и погибли от рук проклятых укропов!
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03.03.2022 23:57 Ответить
Яка гарна новина!!
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04.03.2022 07:28 Ответить
Люди не пострадали. Все хорошо
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04.03.2022 11:40 Ответить
ПОИМЁННО, сказал Темнейший!!! И все высеры всех комментаторов зафиксированы!!! Так что, ждите
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05.03.2022 07:02 Ответить
Эх, побольше бы таких генералов ухайдохать, было бы намного веселее.
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06.03.2022 23:13 Ответить
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