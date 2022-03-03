Украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого. ФОТО

Украинские военные ликвидировали командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Об этом сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев, передает Цензор.НЕТ.

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта - командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

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