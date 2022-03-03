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Фото Война в Украине
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Нацполиция (8381) Донецкая область (1811) потери (1288)

За сутки войска РФ убили 7 мирных жителей в Донецкой области, еще пять человек ранены, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В минувшие сутки российские войска убили в Донецкой области семерых мирных жителей, ранены пять человек, среди них ребенок и двое сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"За сутки российские войска убили в Донецкой области семерых мирных жителей. Ранены пять человек, среди них ребенок и два сотрудника полиции... РФ продолжает расстреливать мирных жителей Донбасса. Зафиксированы обстрелы из реактивных установок РСЗО "Град", "Смерч", "Точка-У", тяжелой артиллерии. За минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов пострадали 12 человек. Среди погибших, по предварительным данным, – трое детей", - говорится в сообщении Нацполиции в телеграмм-канале.

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По информации полиции, в результате обстрелов повреждены 23 объекта. "Враг накрыл огнем роддом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома. Больше всего обстрелов испытали Мариуполь, Мангуш, Волновахский район, а также населенные пункты на авдеевском и торецком направлениях", - говорится в сообщениях.

За сутки войска РФ убили 7 мирных жителей в Донецкой области, еще пять человек ранены, - полиция 01
За сутки войска РФ убили 7 мирных жителей в Донецкой области, еще пять человек ранены, - полиция 02
За сутки войска РФ убили 7 мирных жителей в Донецкой области, еще пять человек ранены, - полиция 03

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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03.03.2022 12:47 Ответить
руSеSівці
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03.03.2022 12:47 Ответить


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03.03.2022 12:48 Ответить
ВСІ ВБИВЦІ ЩО ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ
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03.03.2022 13:14 Ответить
 
 