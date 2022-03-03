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Войска РФ обстреляли "Эпицентр" и станцию переливания крови в Мариуполе: в городе пожар. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В Мариуполе обстреляли "Эпицентр", 22-й и 17-й микрорайоны.
Также обстреляли станцию переливания крови, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.
"Сейчас оттуда эвакуируют людей", – пишет издание.
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