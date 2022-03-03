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Войска РФ обстреляли "Эпицентр" и станцию переливания крови в Мариуполе: в городе пожар. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Мариуполе обстреляли "Эпицентр", 22-й и 17-й микрорайоны.

Также обстреляли  станцию переливания крови, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.

"Сейчас оттуда эвакуируют людей", – пишет издание.

Также смотрите: Украинские воины точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" армии РФ вблизи Мариуполя. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли Эпицентр и станцию переливания крови в Мариуполе: в городе пожар 01
Войска РФ обстреляли Эпицентр и станцию переливания крови в Мариуполе: в городе пожар 02

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Топ комментарии
+18
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет !!!!!!!
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03.03.2022 12:49
+13
Ребята из ЗСУ и теробороны не жалейте артиллеристов, сажайте их на коктейли молотова или на ствол арты чтоб через ротяку вышло, фоткайте и отправляйте их братишкам по взводу чтобы в следующий раз ручки тряслись как будут наводиться на наши города.
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03.03.2022 12:56
+12
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03.03.2022 12:49
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Блин, когда уже начнут накрывать этих стрелков на их территории
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03.03.2022 12:47 Ответить
Киев, если кому нужна помощь с едой или медикаментами

097-309-11-11 еда. Предприниматели Киева объединились и помогают

097-821-11-00-00 медпомощь, Аня. Специфические лекарства и вообще лекарства.
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03.03.2022 12:48 Ответить
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет !!!!!!!
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03.03.2022 12:49 Ответить
Дозволити два "потЄшних_полка" щоб зовсім не впали в депресію
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03.03.2022 12:56 Ответить
Забрати ядерну зброю і роз линити цю парашу на купу маленьких держав.
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03.03.2022 13:00 Ответить
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03.03.2022 12:49 Ответить
крупная победа рузге
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03.03.2022 12:50 Ответить
Треба головного нелюда обезголовити і буде кінець війні. Господи, почуй молитви українців і збережи життя.
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03.03.2022 12:50 Ответить
надо было в Марике активнее искать корректировщиков огня, их там, наверное дофига, разбивают сволочи Марик, твари рашистские
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03.03.2022 12:52 Ответить
В то место откуда ракеты летят , что нельзя вычеслить и накрыть гандонов
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03.03.2022 12:52 Ответить
Тех мразей которые обстреливают наши мирные города нужно найти!
Как находил МОССАД террористов с олимпиады! Каждого! Это должно стать целью нашей разведки!
Смерть окуппантам!
Слава Украине!
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03.03.2022 12:53 Ответить
Ребята из ЗСУ и теробороны не жалейте артиллеристов, сажайте их на коктейли молотова или на ствол арты чтоб через ротяку вышло, фоткайте и отправляйте их братишкам по взводу чтобы в следующий раз ручки тряслись как будут наводиться на наши города.
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03.03.2022 12:56 Ответить
Вражає тупість рос.військового командування:якщо раша хотіла зіграти на ваті,що жила в Україні,то не повинно бути жодного загиблого серед цивільних.А також дуже вражена злиднями росій. військових. І весь час згадую Пороха і його ставлення до нашої армії.Який він все-таки розумний
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03.03.2022 12:56 Ответить
Буквально за тиждень до початку війни Порошенко просто благав виділити Війську 50млрд. Але блаЗЄнський сказав, що йому на дороги бракує грошей. Я все пам'ятаю.
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03.03.2022 12:58 Ответить
Воєватєлі з магазинами, будинками та пам'ятниками... Здохніть, кацапи!
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03.03.2022 13:04 Ответить
Епіцентр за що? Гереги і з парашею радісно працюватимуть.
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03.03.2022 13:13 Ответить
Эпицентр взрыва, Гереги символично магазин назвали.
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03.03.2022 13:15 Ответить
Молюсь, шоб наш моссад пробрался в бункер к ***** и знищив! Центр крови, люди вмирати будуть на операціях. Сволота
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03.03.2022 13:18 Ответить
Епіцентри чомусь краще за всіх горять....
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03.03.2022 14:35 Ответить
У них нет продовольствия. Эпицентр будут грабить. Тоже самое было в Луганске
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03.03.2022 14:44 Ответить
А чого Герега сидить як сливка в сраці, де їхня громадянська позиція про війну, чи сцуться путлєра!? Бздуни.
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03.03.2022 19:24 Ответить
Литва с вами ✌️✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2022 22:39 Ответить
 
 