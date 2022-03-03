"Бурят" по фамилии "-нов": под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов. ВИДЕО+ФОТО

В районе Бородянки в Киевской области нашли останки и вещи пилота на месте, где разбился вражеский самолет.

Об этом сообщает в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На шлеме написаны последние три буквы "...нов". Возможно, "Иванов" или "Петров" был такой у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянских черноземов", - написал Геращенко.

Он предположил, что именно этот пилот мог сбрасывать бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров.

"Теперь гореть ему в Аду!" – добавил Геращенко.

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