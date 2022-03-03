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"Бурят" по фамилии "-нов": под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В районе Бородянки в Киевской области нашли останки и вещи пилота на месте, где разбился вражеский самолет.
Об этом сообщает в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На шлеме написаны последние три буквы "...нов". Возможно, "Иванов" или "Петров" был такой у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянских черноземов", - написал Геращенко.
Он предположил, что именно этот пилот мог сбрасывать бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров.
"Теперь гореть ему в Аду!" – добавил Геращенко.
Топ комментарии
+126 Павло ШОвте
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+92 Taras Klunyk
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+79 maximus ac09a5f7
показать весь комментарий03.03.2022 12:51
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Летел Бурят над Украиной,
Бурят ракетой был подбит!
Для вражеских полей
40 человечков
Или 8 лошадей.
Даже если он бурят,
Засадили швабру в анус,
Много-много раз подряд.
Хоть гораздо благородней
И честнее, как по мне,
Чтобы мордора отродье
Запекалось на броне.
Чтобы батьковы утырки
Вместе с ****** мордвой
И ******* кадырки
Пахли скрепной шавермой.
Чтобы падких до наживы
********** сыновей
Жрали черви в чёрной жиже
Среди чуждых им полей!