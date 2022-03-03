РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56008 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
70883 138
война (6142) Киевская область (1520) Геращенко Антон (705)

"Бурят" по фамилии "-нов": под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Бородянки в Киевской области нашли останки и вещи пилота на месте, где разбился вражеский самолет.

Об этом сообщает в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На шлеме написаны последние три буквы "...нов". Возможно, "Иванов" или "Петров" был такой у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянских черноземов", - написал Геращенко.

Он предположил, что именно этот пилот мог сбрасывать бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров.

"Теперь гореть ему в Аду!" – добавил Геращенко.

Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 01
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 02
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 03
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 04
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 05

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+126
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51
+92
Говнов?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:50
+79
Ботинки ещё кстати в хорошем состоянии. Его внуки могут их донашивать
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Седня ипашат нормально ирпень скорей всего,как с 12 начали лупить так и продолжают,со стороны борщаговки очень норм слышно,кто знает какую инфу по этому поводу?
показать весь комментарий
03.03.2022 13:41 Ответить
Ху*лов , його прізвище ,плять...
показать весь комментарий
03.03.2022 13:43 Ответить
Тема "бурята" розгорнута повністю , до самих черевиків.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:47 Ответить
залишки "бойового черевика" гарно буде дивитись в рамці в кабінеті комбата української частини
показать весь комментарий
03.03.2022 14:58 Ответить
А мізинець правої ноги можна передати в Бурятію нащадкам :""Дедыотгребали""
показать весь комментарий
05.03.2022 10:14 Ответить
Я думаю, что и шлем, и ботинки такие и были на нем при его последнем вылете.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:51 Ответить
А шлем похоже с ДВП. Трепещи НАТО
показать весь комментарий
03.03.2022 14:05 Ответить
Хм... випарувався?..
показать весь комментарий
03.03.2022 14:05 Ответить
Ботинок який оригінальний. Дизайнерський, блд.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:12 Ответить
І напис на шльомі - це щоб не вкрали на аеродромі свої, у кого нема шлема.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:22 Ответить
Горіть у пеклі кацапи!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:13 Ответить
Бурят це не іменник, це дієслово! Землю літаками бурят
показать весь комментарий
03.03.2022 14:17 Ответить
Добурятился!
Летел Бурят над Украиной,
Бурят ракетой был подбит!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:21 Ответить
Падал вниз стремительным домкратом (С)
показать весь комментарий
03.03.2022 23:51 Ответить
і нікто неузнаєт где могілка твоя ПІДАР
показать весь комментарий
03.03.2022 14:30 Ответить
Оленевод пилот истребителя? Небось одни ботинки на роту,взял у сослуживца.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:35 Ответить
Три тонны удобренья
Для вражеских полей
40 человечков
Или 8 лошадей.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:42 Ответить
Укры каждому Ивану,
Даже если он бурят,
Засадили швабру в анус,
Много-много раз подряд.

Хоть гораздо благородней
И честнее, как по мне,
Чтобы мордора отродье
Запекалось на броне.

Чтобы батьковы утырки
Вместе с ****** мордвой
И ******* кадырки
Пахли скрепной шавермой.

Чтобы падких до наживы
********** сыновей
Жрали черви в чёрной жиже
Среди чуждых им полей!
показать весь комментарий
03.03.2022 15:04 Ответить
И ради чего этот долбодятел расстался со своей жизнью,пытался выслужиться,угодить своему карлику или ради потехи развлечения?
показать весь комментарий
03.03.2022 15:14 Ответить
З Бурятів мають вирости гарні українськи БУРЯЧКИ. Саме завдяки подібним ми і маємо славні українськи чорноземи! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 15:15 Ответить
У них что только буряты ??? А где руцкие?
показать весь комментарий
03.03.2022 15:22 Ответить
Немає такої народності, одні кацапи.
показать весь комментарий
03.03.2022 15:32 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 15:33 Ответить
Та нє. ********* його хфамілія
показать весь комментарий
03.03.2022 15:33 Ответить
Хто до нас з мечем, загине без ім'я та прізвища. Стане органічним добривом.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:13 Ответить
удобрение
показать весь комментарий
03.03.2022 16:27 Ответить
Это всё безумие очень страшно, очень страшно. РФ остановись! В ад летишь.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:43 Ответить
Ви бурят? Як я рад!
показать весь комментарий
03.03.2022 17:04 Ответить
Пазл " Склади бурята"
показать весь комментарий
03.03.2022 17:34 Ответить
Вот такое широкоформатное ****** может переодеться в рядового пид*ра.. Под видом пехоты.. Если выживет...
показать весь комментарий
03.03.2022 17:52 Ответить
бурят - как я рад!
показать весь комментарий
03.03.2022 17:58 Ответить
Бурят? Кобзон очень рад
показать весь комментарий
03.03.2022 22:17 Ответить
Нет следов крови, мозгов (ну ладно вам, может они и были!) и вообще остатков. Если его так приложило, что шлем и ботинок порвало как тряпку, там всё в кровище должно быть. Походу бурят Говнов отпетлял.
показать весь комментарий
03.03.2022 23:54 Ответить
мені більш цікаві залишки того "бурята" - роги, башка, ратиці, копита.....хоч щось, що свідчиь, що він здох.
показать весь комментарий
04.03.2022 08:59 Ответить
***** рашистским оккупантам!
показать весь комментарий
04.03.2022 11:31 Ответить
це ще шо, скоро буряты заполонят куев и никуда от них не спасешься та не денешься
показать весь комментарий
04.03.2022 11:39 Ответить
Пішло у гумус.
показать весь комментарий
04.03.2022 15:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 