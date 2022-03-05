РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53395 посетителей онлайн
Топ комментарии
+16
Тепер я жалію, що Кернес не дожив до цього часу...........................
показать весь комментарий
04.03.2022 12:17
+14
Так нинішній теж з його кодли
показать весь комментарий
04.03.2022 12:19
+9
Был в Харькове осенью, какой красивый город был. Пидорасы руснявые что бы вы там все сдохли гандоны.
показать весь комментарий
04.03.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер я жалію, що Кернес не дожив до цього часу...........................
показать весь комментарий
04.03.2022 12:17 Ответить
Так нинішній теж з його кодли
показать весь комментарий
04.03.2022 12:19 Ответить
Допкін дожив .
Зайдіть на його фесбук .
Є зараз два різних Допкіна - один до 24 лютого , другий після !

Але ж требо йще рахувати , що Допкін посварився з Кернесом виключно на тему , що Допкін в загалом був йще 23 лютого "задрочбусрасієй" , а Кернес за дрочбу з будь якою владою .
Так само й Трухін . Єде переоцінка .
показать весь комментарий
04.03.2022 12:42 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 13:07 Ответить
Да, Гепа с колорадкой не дождался...
показать весь комментарий
04.03.2022 15:09 Ответить
Только так и воюют орки.
показать весь комментарий
04.03.2022 12:18 Ответить
Харкову мій рідний, боже. Сльози та лють
показать весь комментарий
04.03.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2022 12:18 Ответить
А де зараз доВБкін? Чекає *****?
показать весь комментарий
04.03.2022 12:20 Ответить
Слыхал так, что чуть ли покаялся, дескать простите дурака.
показать весь комментарий
04.03.2022 12:25 Ответить
Зараз всі ці криси хто не втік до козломордії таке співають...
показать весь комментарий
04.03.2022 12:29 Ответить
А весьма показательное молчание наших олигархов, от аполитичных до патриотичных?Молчат, мрази, ждут кто победит-с тем и будут дружить. Как Струка бы их.
показать весь комментарий
04.03.2022 12:33 Ответить
Забаньте цього москальского троля за рекламу добкiна!
показать весь комментарий
04.03.2022 12:24 Ответить
Я харківянам нагадую іхніх представників вдади.......
показать весь комментарий
04.03.2022 12:27 Ответить
А где, кстати, Добкин?
показать весь комментарий
04.03.2022 12:20 Ответить
(20+) Михаил Добкин | Facebook
показать весь комментарий
04.03.2022 12:58 Ответить
Вижу, в Харькове, хлопает в ладоши ЗСУ, ненавидит рашку. Но Шуфрич то же самое говорил еще буквально вчера в своем ФБ. А сегодня его поймали на фотографировании блок-поста теробороны.
показать весь комментарий
04.03.2022 19:55 Ответить
Был в Харькове осенью, какой красивый город был. ******** руснявые что бы вы там все сдохли гандоны.
показать весь комментарий
04.03.2022 12:20 Ответить
Смерть кацапським підарасам!
показать весь комментарий
04.03.2022 12:20 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2022 12:21 Ответить
Був минулого літа в Харкові у Друзів............................

Господи, там повно вати але є і патріоти які розуміли становище України...........................

Дуже шкода............................
показать весь комментарий
04.03.2022 12:23 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=3EEqRXLC47k&feature=youtu.be если свои же наводят, то будут бомбить
показать весь комментарий
04.03.2022 12:24 Ответить
Харків завжди був не тільки російськомовним, а й в значній мірі й ватним. Теж саме й з Маріуполем. Можливо те, що витворяє так довгожданий деким "руській мір" у їхніх містах допоможе декому вилікуватись. Чи не іронія, що найбільш страждають від рашиської навали саме найбільш ватні міста?
показать весь комментарий
04.03.2022 13:32 Ответить
Швидше помста за те, що мешканці не зустріли окупантів з квітами і як "урок з залякування" для решти- "хто не з нами, той проти нас"(((
показать весь комментарий
04.03.2022 14:00 Ответить
Харків завжди бив російських мародерів.
Слава Україні!
показать весь комментарий
04.03.2022 14:14 Ответить
Смотрел на ютубе ролик, там чувак снимал, проезжая по московскому проспекту (с маленькой сознательно). В ролике разрушений нет, это ж не Бавария, не Салтовка или центр. Кацапье в комментах возбудилось, что как все хорошо и чинно, а то там нарассказывали про какие-то обстрелы.Твари, неделю идет война на уничтожение народа в центре Европы, а у них в телевизоре все класс.
показать весь комментарий
04.03.2022 15:16 Ответить
ПРОСТО КОГДА ТО ДАВНО ОНИ ЛЮБИЛИ РУССКИЙ МИР...!!! ЗДОХНИ ПУТИН !!!
показать весь комментарий
05.03.2022 04:02 Ответить
 
 