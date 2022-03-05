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Харьков после ракетных обстрелов оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Харьков – один из наиболее пострадавших от ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов городов Украины.
Вот как его улицы выглядели 3 марта 2022 года, сообщает Цензонр.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
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+16 Бандерівець
показать весь комментарий04.03.2022 12:17
+14 Злий Грицько
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+9 Alexandr Korovnikov
показать весь комментарий04.03.2022 12:20
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Є зараз два різних Допкіна - один до 24 лютого , другий після !
Але ж требо йще рахувати , що Допкін посварився з Кернесом виключно на тему , що Допкін в загалом був йще 23 лютого "задрочбусрасієй" , а Кернес за дрочбу з будь якою владою .
Так само й Трухін . Єде переоцінка .
Господи, там повно вати але є і патріоти які розуміли становище України...........................
Дуже шкода............................
Слава Україні!