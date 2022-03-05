Последствия боя в Гостомеле. ФОТОрепортаж

Войска РФ понесли потери в Гостомеле на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутные войск ВС Украины.

"Последствия боя в Гостомеле", – говорится в сообщении.

Кроме того, опубликованы фото, на которых изображена разбитая российская техника и тела российских солдат.











