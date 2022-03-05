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Последствия боя в Гостомеле. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ понесли потери в Гостомеле на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутные войск ВС Украины.
"Последствия боя в Гостомеле", – говорится в сообщении.
Кроме того, опубликованы фото, на которых изображена разбитая российская техника и тела российских солдат.
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В Гомеле была замечена очередная огромная колонна санитарных «пазиков» которые были забиты ранеными российскими военными,
«В Гомель едут медицинские ПАЗы в сопровождении по ул. Ильича в сторону центра, возможно в Гомельскую областную больницу.
Вероятно везут раненых российских солдат из Украины», - говорится в другом сообщении
Слава Уераїні.!
Добре. Я все, на "полювання". Як писав Ернест Хемінгуей "Нема кращого полювання.... До завтра, переконаний.
"-Передайте вашему Х..лу, что не нужно посылать сюда своих солдат для защиты руКСо-гАвАрящего населения"
Чим більше бачу такі "тушки" тим більше "звірію"!!!!
Ніколи не думав що таке буду писатиАле як я радий таким світлинкам!!!
Дуже профессійно ,молодці ВСУ,пишаюся своєю армією.
Полонених бере тероборона і прості люди часом...