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В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Около 15:24 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района Киевщины, в результате обстрела, произошло возгорание более 8-ми частных жилых домов. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из-под завалов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 16:55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина, возможно, находится под завалами. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и 3 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
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