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Фото Война в Украине
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армия РФ (3316) война (6142) Киевская область (1520) обстрел (4652) ГСЧС (2232)

В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Около 15:24 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района Киевщины, в результате обстрела, произошло возгорание более 8-ми частных жилых домов. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из-под завалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 16:55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина, возможно, находится под завалами. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и 3 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС 01
В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС 02
В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС 03
В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС 04
В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС 05

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Топ комментарии
+10
А наші довбонуті баби їм гаряченький чайок та біляшик...
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04.03.2022 17:38
+5
Ппц, скільки невинних людей загинуло через одного ненормального
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04.03.2022 17:44
+2
Русский мир пришел...
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04.03.2022 17:44
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А наші довбонуті баби їм гаряченький чайок та біляшик...
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04.03.2022 17:38 Ответить
Я так розумію це ракета до Васильків не долетіла? Бо інакше це вже перекриття одеської траси.
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04.03.2022 17:42 Ответить
Ти явно не місцевий
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04.03.2022 17:43 Ответить
Ну карту глянув без деталей. Мабуть, у них там є інтерес...
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04.03.2022 18:27 Ответить
Жодного інтересу. Там нічого немає. Просто до Василькова ще махати і махати. Літак підлетів, скинув і полетів. Під ГЛОНАССом наводився. А значить, вони туди і цілили.
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04.03.2022 18:33 Ответить
Вони в Мархалівку й цілили... Це вже не перший прильот туди.
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04.03.2022 18:00 Ответить
Стріляли до цього крилатими, що зараз було- хз.
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04.03.2022 18:01 Ответить
Забагато честі для Мархалівки) З літака скинули щось.
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04.03.2022 18:34 Ответить
Русский мир пришел...
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04.03.2022 17:44 Ответить
Ппц, скільки невинних людей загинуло через одного ненормального
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04.03.2022 17:44 Ответить
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04.03.2022 17:48 Ответить
 
 