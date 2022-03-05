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Оккупанты бросают собственную технику под Харьковом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские военные бросают свою боевую технику. Такие действия оккупантов зафиксированы в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - говорится в сообщении.

Экипаж сразу скрылся и оставил оружие и технику.

"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" – рассказали наши военные.

Оккупанты бросают собственную технику под Харьковом 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне митингующие прогнали из центра города оккупантов. ВИДЕО

Оккупанты бросают собственную технику под Харьковом 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Кацапы ,тикать вам надо с Украины ,со всех ног тикать ,бо мы вас всех завалим к ****** ...
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04.03.2022 21:49
+26
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04.03.2022 21:56
+20
Я думал что вы Азав?Як би це був Азов то ти би ссався стоя)))
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04.03.2022 21:52
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04.03.2022 21:49 Ответить
на Харківський бронетанковий його !
там окупанта швидко на ноги поставлять
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04.03.2022 21:52 Ответить
Якщо цей танк ще й знищить окупанта,то можна буде і подякувати мокшам за корисну річ
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04.03.2022 21:59 Ответить
Укрспецэкспорт: мы нашли оружие. Много
оружия! Но нам нужна ваша помощь, украинцы!
https://news.obozrevatel.com/society/ukrspetseksport-myi-nashli-oruzhie-mnogo-oruzhiya-no-nam-nuzhna-vasha-pomosch-ukraintsyi.htm?_ga=2.147105269.370391846.1644055876-1823044557.1637661610&_gl=1*13eqnqs*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjQyMDU0MS4zNjAuMS4xNjQ2NDIwODAzLjA.
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04.03.2022 22:11 Ответить
Кацапы ,тикать вам надо с Украины ,со всех ног тикать ,бо мы вас всех завалим к ****** ...
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04.03.2022 21:49 Ответить
Я думал что вы Азав?Як би це був Азов то ти би ссався стоя)))
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04.03.2022 21:52 Ответить
Це ж як пропаганда працює. Вони ж правда сцяться від Азову більше ніж від свого Кадирова. Це ж як треба булу залякати дітей.
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04.03.2022 21:54 Ответить
ну так їм пропаганда і втирала ..нацики ...бандєровци..
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04.03.2022 22:05 Ответить
Там ще одна фраза збоку прозвучала, не помітили? "Ми тепер всі Азов"
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04.03.2022 22:13 Ответить
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04.03.2022 21:52 Ответить
Не зовсім. Він ціною життів тисяч наших громадян і воїнів, половини ВВП і сотень тисяч скалічених війною життів.
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04.03.2022 22:06 Ответить
ненавижу.всеми фибрами души
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04.03.2022 21:53 Ответить
в росії переоформляють депозити, пропонують на перефирії 15% на три місяці з страховкою. черга від 7 ранку до 15,00. БІНГО.
свічка автомобільна імпортна зросла в ціні з 400 до 1400 руб.
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04.03.2022 21:54 Ответить
Все по крупинці і хоч якиїсь результат буде.
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04.03.2022 21:56 Ответить
НАТО, вчіться,як треба озброювати нашу армію))
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04.03.2022 21:54 Ответить
А це ідея. НАТО "нападає на нас і десь на 3 км кидають пво .
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04.03.2022 22:04 Ответить
Я ще краще придумав)) НАТО проводить навчання біля наших кордонів з усією своєю технікою, потім раптово лякається бойових дій у нас і тікає,залишаючи все))) Пуйлостан навіть можливо пожаліє бідних "мальчиков" союзників, яких обідили злі Бандерівці))
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04.03.2022 22:09 Ответить
США не нападе, а інших гнилі ящики - переносити важко.
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04.03.2022 22:15 Ответить
Смерть московським окупантам в Україні!!
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04.03.2022 21:55 Ответить
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04.03.2022 21:56 Ответить
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04.03.2022 21:56 Ответить
Ми вже з тобою переписувались. Я старий і не дуже січу. По дружбі. Скажи, як ти картинки в Цензор втягуєш? В мене ніяк не виходить
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04.03.2022 22:17 Ответить
Можно попробовать так: Регистрируешся на сайте https://imgbb.com/ или подобном, размещаешь там свою картину, а на цензоре вставляешь ссылку на картинку,предоставленную сайтом
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04.03.2022 23:24 Ответить
Поки що так. От коли БТГ в повному складі будуть здаватися = тоді співпаде.
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04.03.2022 22:18 Ответить
Интересно почему так много т-80, оно же жрет как ненормально
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04.03.2022 21:58 Ответить
Так їх тому й кидають, що там турбіна і він жере авіагас....

В СРСР Т-80 вважалися танками для "кидка через Ла-Манш"))))
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04.03.2022 22:01 Ответить
ото их и кидают,як керосин кончится
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04.03.2022 22:02 Ответить
https://youtu.be/D8HqRH5cHPo
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04.03.2022 21:59 Ответить
Згадалось, чогось. Знов війна за Незалежність наших Воїнів Світла
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04.03.2022 22:00 Ответить
це для піднесення духу морального і бойового
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04.03.2022 22:01 Ответить
насправді то шо кинули пацанів 20 річних..це просто розхідний матеріал..прекрасно знаючи )(уйло на них і не розраховував..це многоходовочка
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04.03.2022 22:02 Ответить
Не робіть з гімна бога війни.
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04.03.2022 22:20 Ответить
ворога не потрібно недооцінювати
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04.03.2022 23:27 Ответить
Північ Полтавщини . Новенький кацапський танк , везуть на службу до ЗСУ . .
.
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04.03.2022 22:06 Ответить
Тут ще - https://www.facebook.com/100008612829760/videos/356603929693368
ТерОборона відібрала у імбецилів важку техніку. .
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04.03.2022 22:48 Ответить
це вже ті, що на парадах катались?
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04.03.2022 22:59 Ответить
 
 