Оккупанты бросают собственную технику под Харьковом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Российские военные бросают свою боевую технику. Такие действия оккупантов зафиксированы в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - говорится в сообщении.
Экипаж сразу скрылся и оставил оружие и технику.
"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" – рассказали наши военные.
Топ комментарии
+34 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий04.03.2022 21:49
+26 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий04.03.2022 21:56
+20 Ivan Franko
показать весь комментарий04.03.2022 21:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
там окупанта швидко на ноги поставлять
оружия! Но нам нужна ваша помощь, украинцы!
https://news.obozrevatel.com/society/ukrspetseksport-myi-nashli-oruzhie-mnogo-oruzhiya-no-nam-nuzhna-vasha-pomosch-ukraintsyi.htm?_ga=2.147105269.370391846.1644055876-1823044557.1637661610&_gl=1*13eqnqs*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjQyMDU0MS4zNjAuMS4xNjQ2NDIwODAzLjA.
свічка автомобільна імпортна зросла в ціні з 400 до 1400 руб.
В СРСР Т-80 вважалися танками для "кидка через Ла-Манш"))))
.
ТерОборона відібрала у імбецилів важку техніку. .