Оккупанты бросают собственную технику под Харьковом. ФОТО

Российские военные бросают свою боевую технику. Такие действия оккупантов зафиксированы в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - говорится в сообщении.

Экипаж сразу скрылся и оставил оружие и технику.

"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" – рассказали наши военные.

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