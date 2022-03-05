Украинский воин переносит младенца через руины. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мир тронула фотография, на которой украинский защитник переносит малыша через разрушенный войной мост.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фотография сделана вчера, у разрушенного моста в Ирпене.
Фотограф: Timothy Fadek (Redux for CNN).
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- Пришли "биндеры"..... Привели маленького мальчика Приказали борщ сварить - а сами ушли! Я час ходила вокруг пацана с ножом - не решилась.....
Пришли снова "биндеры" Меня обматерили и обозвали "рукожопой кацапкой" Сами сварили борщ и накормили меня с пацаном.....
Ничего не поняла.....