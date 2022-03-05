Украинский воин переносит младенца через руины. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Мир тронула фотография, на которой украинский защитник переносит малыша через разрушенный войной мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотография сделана вчера, у разрушенного моста в Ирпене.

Фотограф: Timothy Fadek (Redux for CNN).

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