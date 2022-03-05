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армия (8412) Ирпень (359) мост (1002)

Украинский воин переносит младенца через руины. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мир тронула фотография, на которой украинский защитник переносит малыша через разрушенный войной мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотография сделана вчера, у разрушенного моста в Ирпене.

Украинский воин переносит младенца через руины 01

Фотограф: Timothy Fadek (Redux for CNN).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
Коли цей майбутній бандерівець зможе тримати зброю, про русню можна буде прочитати хіба в підручниках історії. Я на це сподіваюсь.
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05.03.2022 10:27
+59
Військовий несе майбутнього Бандерівця, який коли виросте буде різати русню на лахміття!!!
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05.03.2022 10:22
+57
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05.03.2022 10:22
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05.03.2022 10:22 Ответить
Військовий несе майбутнього Бандерівця, який коли виросте буде різати русню на лахміття!!!
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05.03.2022 10:22 Ответить
Коли цей майбутній бандерівець зможе тримати зброю, про русню можна буде прочитати хіба в підручниках історії. Я на це сподіваюсь.
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05.03.2022 10:27 Ответить
Коли наш малюк виросте, русні вже немає бути взагалі.
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05.03.2022 11:05 Ответить
Скабеева,- Бандеровец ворует русскоговорящего младенца
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05.03.2022 10:23 Ответить
готовится распять а потом съесть
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05.03.2022 10:26 Ответить
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05.03.2022 15:54 Ответить
Пёсик прикрывает...
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05.03.2022 10:29 Ответить
vin tež stav znametitostju svita SLAVA UKRAINI !
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05.03.2022 12:15 Ответить
помню войну в Грузии, фото СНН или Ройтерс не помню, лежит женщина в крови после обстрела и взівает к помощи...русские мрази назівали єто постановочніми фото....
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05.03.2022 10:35 Ответить
Донбас Розповідь "русскаязичнай":
- Пришли "биндеры"..... Привели маленького мальчика Приказали борщ сварить - а сами ушли! Я час ходила вокруг пацана с ножом - не решилась.....
Пришли снова "биндеры" Меня обматерили и обозвали "рукожопой кацапкой" Сами сварили борщ и накормили меня с пацаном.....
Ничего не поняла.....
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05.03.2022 10:36 Ответить
Знчить, то не повна кацапка, якась бракована
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05.03.2022 11:35 Ответить
Сраний рускій мір, щоб він увесь горів синім вогнем.
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05.03.2022 10:47 Ответить
Що з батьками?Поранені?
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05.03.2022 10:48 Ответить
там на горизонте бусик до горы верх
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05.03.2022 11:04 Ответить
Кацапы должны сдохнуть
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05.03.2022 10:56 Ответить
Смерть путину!
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05.03.2022 11:12 Ответить
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05.03.2022 11:16 Ответить
Дай нам сили знищити московитську сволоту
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05.03.2022 13:12 Ответить
На цій фотці уся Україна. Погром, відзнаки державності, пес і дбайливий вояка в масці, який тримає на руках наше майбутнє. Ком в горлі.. Сльози на очах..
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05.03.2022 14:31 Ответить
Дай, Боже, здоров'я і долі Захиснику, і дитинці.
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05.03.2022 18:45 Ответить
 
 