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Войска РФ обстреляли жилые кварталы Северодонецка. 8 человек пострадали, двое погибли, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ сегодня обстреляли жилые кварталы Северодонецка. 8 человек пострадали, двое погибли в результате обстрела.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"5.03.2022. Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как утром ВСУ отбили очередное наступление на областной центр, враг решил отомстить, обстреливая жилые кварталы", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли жилые кварталы Северодонецка. 8 человек пострадали, двое погибли, - Гайдай 01

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Кацапи - ссикуни і діряві підори.
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05.03.2022 11:10 Ответить
1
Привид Києва вже збив 34 ворожих літаки -
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05.03.2022 11:11 Ответить
всего 37. Один был сбит стрелой в Чернигове. Т.е все ПВО сбило только 2 самолета ?
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05.03.2022 11:15 Ответить
Фашист ***** сдохни и весь твой ********* народ гори в огне.
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05.03.2022 11:15 Ответить
рашисты сейчас всему Донбасу мозги промоют. а то половина (если не больше) ватаны латентные.
2014, любi друзi: "шо он гонит на Россию?.." тьфу, гидота. дождались?!
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05.03.2022 11:27 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:16 Ответить
 
 