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Войска РФ обстреляли жилые кварталы Северодонецка. 8 человек пострадали, двое погибли, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сегодня обстреляли жилые кварталы Северодонецка. 8 человек пострадали, двое погибли в результате обстрела.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"5.03.2022. Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как утром ВСУ отбили очередное наступление на областной центр, враг решил отомстить, обстреливая жилые кварталы", - говорится в сообщении.
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