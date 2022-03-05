Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения оккупантов из "ЛДНР" отступили в Харьковской области после того, как в Луганской области россияне оккупировали отдельные населенные пункты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.
"Под Харьковом подразделения Вооруженных сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после оккупации отдельных населенных пунктов в Луганской области.
Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев.
Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями.
Победа за нами. Слава Украине", – говорится в сообщении.
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