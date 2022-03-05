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Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения оккупантов из "ЛДНР" отступили в Харьковской области после того, как в Луганской области россияне оккупировали отдельные населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.

"Под Харьковом подразделения Вооруженных сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после оккупации отдельных населенных пунктов в Луганской области.

Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине в результате российского нападения уже погибли 188 человек, из которых 122 гражданских, - полиция

Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями.

Победа за нами. Слава Украине", – говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска 01
Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска 02
Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска 03
Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска 04

Читайте: Три самолета и два вертолета РФ уничтожили украинские военные за сутки, - ВСУ

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Топ комментарии
+69
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05.03.2022 11:48
+52
Одна нога здесь -другая там.
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05.03.2022 11:48
+50
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05.03.2022 11:56
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Страница 2 из 2
ты свиноцабака читай ещё раз...!\ты ******** реалистичный - это аксиома...!\
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05.03.2022 13:21 Ответить
Пшел вон.
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05.03.2022 12:09 Ответить
На третьому фото щось подібне на станцію супутникового зв"язку"Крастал АВ". Якщо так то це розробка мінімум 1984року.
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05.03.2022 12:02 Ответить
No Name7 минут назад


В правительстве заявили, что санкции не окажут не какого воздействия на экономику. Россияне уже сей час могут ощутить ее рост. Вместо процессоров Intel/AMD было принято решение разработать процессоры нового поколения на базе электроника 24, его решили назвать Brevno 1.0
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05.03.2022 12:41 Ответить
Кацапи настільки тупі, що кажуть, що на сході ЗСУ воюють з народною міліцією ДЛНР
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05.03.2022 12:05 Ответить
Ноги кацапов больше не будет в Украине.
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05.03.2022 12:08 Ответить
Чей туфля)?
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05.03.2022 12:09 Ответить
Цензор занялся проспамливанием товаров произведеных на удмуртии. Это ведь неприкрытая реклама фабрики "мордовский лапоть"
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05.03.2022 12:11 Ответить
Ох ти ж ***... Пересувний крематорій згорів.
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05.03.2022 12:12 Ответить
Шо там на півдні? не чутно
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05.03.2022 12:14 Ответить
Ярослав Савчук
Ну тепер все зрозуміло

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05.03.2022 12:20 Ответить
хто знає - що то за техніка зліва? Танк, не танк...
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05.03.2022 13:07 Ответить
Кажуть, що танк.
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05.03.2022 13:12 Ответить
якийсь саморобний
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05.03.2022 13:18 Ответить
танк без активної броні виглядає досить дивно. І башта не дуже схожа на танкову.
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05.03.2022 13:20 Ответить
На форумі багато мужчин, нехай ідентифікують.
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05.03.2022 13:22 Ответить
Т 72 только голый совсем
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05.03.2022 13:37 Ответить
Тупі дамбасята - вірили що ***** буде за них. ***** навіть не рахує їх москалями. Ходаковский чи то гіркін десь писали давніше "Всьо адно хахли, немного нетакие но хахли". Нехай ******** зашчишчать республику от мишебратьев
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05.03.2022 12:21 Ответить
Підірвали москаля край дороги,
Летять руки, летять ноги, летять роги ...
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05.03.2022 12:24 Ответить
За мародерство, розбій, вбивства... відповідальність смерть. Ми на своїй землі. З нами правда, воля, ПЕРЕМОГА.
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05.03.2022 12:26 Ответить
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:27 Ответить
Scorpman Y Лицо ***** уже сохранять поздно , пытается сберечь Жопу . Поэтому и полетел в Вашингтон
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05.03.2022 12:35 Ответить
Sergey Yatcenuk У нас уже подписало петицию пять человек Это не сложно .
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05.03.2022 12:36 Ответить
Чей туфля?
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05.03.2022 12:44 Ответить
Берц напрягает. У кацапов берцы черные укороченные кирзачи с дырками для шнурков
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05.03.2022 13:41 Ответить
кацапчик какой-то без ножки поковылял... но не далеко
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05.03.2022 13:46 Ответить
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