Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус. ФОТОрепортаж

В Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - написал он.





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