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Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - написал он.

Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус 01
Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Еще один вражеский самолет сбили в окрестностях Чернигова, - ОК "Північ". ВІДЕО+ФОТО

Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус 03

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Топ комментарии
+59
карлосон йобаний
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05.03.2022 12:43
+56
Второй пилот 200
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05.03.2022 12:43
+42
Жив як підар, і здох як підар.
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05.03.2022 12:45
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тварюка.....
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05.03.2022 12:53 Ответить
різати його на шматки за кожного мирного жителя, що загинули від авіаударів
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05.03.2022 12:54 Ответить
ну зачем сразу резать? шкуру содрать заживо.
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05.03.2022 13:00 Ответить
Як ВОНО взагалі з таким черевом літає? На бомбу менше до літака кріплять?
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05.03.2022 12:54 Ответить
Ни в коем случае не обменивать.Только Гаага за то что бомбил мирное население.
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05.03.2022 12:54 Ответить
Оеей пид*рило .оеей **** .
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05.03.2022 12:54 Ответить
Смотрю на пилота и понимаю, что у фашиков пошли в ход геймеры-задроты
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05.03.2022 12:55 Ответить
Выбирают лучших по наигранным часам в World of warplanes.
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05.03.2022 14:27 Ответить
Херсонцы голыми руками выкинули оккупантов из города!))
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05.03.2022 12:55 Ответить
Дайте угадаю, он тоже не знал куда летит?
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05.03.2022 12:55 Ответить
Знал. На учения, куда же еще?
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05.03.2022 12:56 Ответить
Жирненький! На шашлык!
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05.03.2022 12:55 Ответить
ЛИЦО ******** ТИПИЧНОГО КАЦАПА, ТВАРЬ
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05.03.2022 12:56 Ответить
Переговорщика от Украины на первой гомельской встрече Дениса Киреева якобы убили при задержании Службой безопасности Украины. Предварительно, Киреева заподозрили в госизмене.


Об этом в субботу, 5 марта, OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, соответствующую информацию распространил нардеп Александр Дубинский.

"Киреев - человек Клюевых", - написал Дкбинский.

P.S. А хто ж призначив цього ригівського Кірєєва в переговорну групу?
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05.03.2022 12:56 Ответить
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05.03.2022 12:57 Ответить
Може то знову Мєркєль змусила? Нє?
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05.03.2022 13:03 Ответить
Та ні ....
Зараз же такий найвеличніший та незалежний від усяких Меркель преЗедент очолює країну!
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05.03.2022 13:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
Взагалі то зараз цей президент Вас захищає. Могли б свої отруйні кпини при собі поки що тримати. Не вносити розбрат у суспільство. Бо якщо не припинете, то особисто я буду вважати Вас провокатором та тим, хто не менши ворог ніж кацапи.
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05.03.2022 13:35 Ответить
Взагалі то нас захищають ЗСУ , нацгвардія і ТО з допомогою добровольців , волонтерів і небайдужих українців , так що годі тут за свого хероя топити бо ви теж на підбурювача своїм коментом схожі !
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05.03.2022 13:41 Ответить
Не заважай, воно на роботі.
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05.03.2022 13:54 Ответить
Не суди по собі.
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05.03.2022 13:59 Ответить
Мене захищають АРМІЯ та САМООБОРОНА.
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05.03.2022 13:58 Ответить
Ще буде час, натхнення і можливість поганяти одного веселуна статевими ганчірками. Думаю, що вже скоро. Але зараз краще з тим зачекати.
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05.03.2022 13:56 Ответить
"статевими"
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05.03.2022 14:33 Ответить
Саме так! Пекельні борошна перекладу спроможні винести підлогу мозку.
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05.03.2022 14:46 Ответить
Чела дезой пиханули перед первой встречей....на второй кацапы её знали, крот спалился, совесть замичила і безглузде самогубство. Шуфрич в Почаєво свічки ставить, має щастя падло.
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05.03.2022 13:13 Ответить
Люсік, д'єрмак і подоляк хором напружились...
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05.03.2022 13:45 Ответить
Красноярцев - Криволапов теперь отдохнет от отдохнет от полетов. В тюрячке.
"Тоскуют руки по штурвалу"(с)
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05.03.2022 12:56 Ответить
Это военный преступник. Сохранить ему жизнь только для того, чтобы судить его Международным Трибуналом. Показательно! На весь мир!
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05.03.2022 12:57 Ответить
На бочку с порохом посадить, пущай полетает...
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05.03.2022 12:57 Ответить
Дуже добре. Буде на кого пілота України виміняти.
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05.03.2022 12:58 Ответить
Звідки на Су25 екіпаж з двох пілотів?
Чи вони на учбово-бойовому летіли?
Чи два літаки збили?
Ох ці новини без перевірки!
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05.03.2022 13:00 Ответить
Скоріше за усе вони летіли на спарці (навчально-бойовий).
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05.03.2022 13:11 Ответить
УТ "спарка" Він нічим від бойового не відрізняється - просто є друга кабіна і спарене керування А стріляє і бомбить так само!
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05.03.2022 13:13 Ответить
Біс з ними. Навіщо в двох? Я розумію Су24, там штурман керує ракетами та бомбами.
Хоча, це ж кацапи. Вони свій десант у море скинули. Краби досі дякують.
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05.03.2022 13:20 Ответить
Два збили.
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05.03.2022 13:17 Ответить
Може це "провозний" політ був? Якщо у льотчика була велика перерва в польотах то йому призначають провозні польоти (інший льотчик при ньому - в якості "інструктора") Та я тут взагалі "хрєнєю" - на фото згорілого літака - кіль не Су-25-го а Л-29 Це учбово-тренувальний - "старий як гімно мамонта" На них училися ще у часи "совка" льотчики винищувачі Білоруси 10 шт закупили у нас у 2005 році Може використовуваться у якості легкого штурмовика - 2 бомби від 50 до 120 кг на зовнішній підвісці
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05.03.2022 13:43 Ответить
Якщо так, напрошується думка: видно, ванькі-лєтуни закінчуються, коли практикуються "провозні" польоти на древніх єропланах.
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05.03.2022 13:49 Ответить
Та чорт його знає! Я сам в "ахрєнєнії"
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05.03.2022 14:59 Ответить
але ж у місці "приземлення" знайшли 3 бомби по 500 кг
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05.03.2022 14:57 Ответить
Картинку покажеш?
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05.03.2022 15:00 Ответить
о хазяїну хати повезло! парашутом розжився, з доставкою до двору ))) непоганих походних речей зможе нашити )))
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05.03.2022 13:02 Ответить
Я точно вижу двух кацапов, но на СУ-25 один пилот. Значит, два СУ сбили?
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05.03.2022 13:02 Ответить
Если бомбардировщик, то СУ-24. Там два пилота.
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05.03.2022 13:11 Ответить
Читай вище - я пояснив Крім того - якого чорта на кілі - білоруський розпізнавальний? Червона зірка у білій окантовці! У кацапів між білим і зіркою - синя кайма!
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05.03.2022 13:15 Ответить
мабуть свої лаптєльоти закінчуються, у главдеруна позичили
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05.03.2022 14:58 Ответить
Нащо брати пілотів в полон? Що з ним робити? Віддати росіянам щоб він знов продовжував нас бомбити?
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05.03.2022 13:02 Ответить
в полоні є і наші пілоти.
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05.03.2022 13:06 Ответить
для Гааги
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05.03.2022 13:16 Ответить
Для обміну на наших пілотів зокрема
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05.03.2022 14:40 Ответить
Руки відрубати таким офіцерам щоб ложку не могли в руки взяти, не те що штурвал, і обміняти на 10 наших рядових
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05.03.2022 13:03 Ответить
был красноярцев а стал краснодырцевым.
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05.03.2022 13:03 Ответить
Су-25 одномісний. Су-24 - двохмісний. Цих свинособак було двоє.
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05.03.2022 13:04 Ответить
Важко перечитать Вікіпедію? Про "спарку" щось чув?
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05.03.2022 15:01 Ответить
Петуха бройлерного на бутылку и в петлю !!!!
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05.03.2022 13:06 Ответить
бомжі
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05.03.2022 13:06 Ответить
Удавите нахер это животное
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05.03.2022 13:07 Ответить
Как я понимаю одного ВСУ успело отбить от местных жителей, а второй за поломанный на крыше водосток расплатился ещё до их прибытия?
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05.03.2022 13:08 Ответить
Для начала запустите его пышное тело в камеру к голодным уркам....
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05.03.2022 13:09 Ответить
Привет из БЦ. Часа два назад, по нашему городу был нанесён ракетный удар. За пять минут до удара в небе было слышно два самолёта. Летели низко. Заходили на второй круг. Всё это было отчётливо слышно. Но не видно. У нас очень большая облачность.

Так вот попали они по жилому сектору. В энном количестве метров от Военного Госпиталя!!!!!!!!!!!!

****** этих пилотов на месте. Не берите в плен!!!! Сразу расстрел. Засуньте наш гуманизм им в глотку!!!
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05.03.2022 13:09 Ответить
people of Ukraine is not a killer, so if he alive he must give answer as it must be by international law, but I am understend your feelings to distroy him as pork.

Iam be so glad to welcome Ukraine very soon in familie of contries of European Unian
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05.03.2022 13:22 Ответить
Повесить этого кнура публично!!!!
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05.03.2022 13:12 Ответить
Долітався Криволапий...
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05.03.2022 13:14 Ответить
забаровка , это-же уже город , там общага нефтеразведки стоит еще ? эх молодость
а по теме , операторы молодцы , 3 борта за 2 дня завалили , а грача с рогатки не приземлишь
лен-лиз работает
все будет УКРАИНА
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05.03.2022 13:14 Ответить
Сбит Су24 или Су34, что еще более ценная добыча.
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05.03.2022 13:15 Ответить
take care of him to give him in the hands of International Tribunal in The Hague. We like to see him to come here in nice place of the see in The Netherlands together with fashist putin and all killers of people of Ukraine!! But only they will not see it from prison in Scheveningen.

Ukraine shall win, thanks for all of you to protect Ukraine and the rest of the world from russia
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05.03.2022 13:17 Ответить
Второго тоже нашли

https://t.me/oleksiihoncharenko/13655
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05.03.2022 13:23 Ответить
Paxoz na zyrnava fasysta na matacykle iz filmaf katoryje videl v detstve pra vtaruju miravuju,toka kaski i zetona nexvataet u svinamorda
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05.03.2022 13:26 Ответить
А не можна його одразу в Гаагу відвезти?
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05.03.2022 13:27 Ответить
Можна. Помиють, перевдягнуть, зроблять первинний допит і відправлять гаазьким прокурорам в роботу. Тому виглядати він має добре, щоб європейці бачили нашу повагу до європейських законів.
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05.03.2022 13:45 Ответить
Такій сволоті беріть молоток і повідбивайте руки...
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05.03.2022 13:31 Ответить
оно с Асадом фотографировалось. военный преступник.
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05.03.2022 13:33 Ответить
очень хочется эту свиноруский емблет в месиво превратить без последующиъ пластических операций
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05.03.2022 13:43 Ответить
криволаповым новой почтой отрезанный *** переслать
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05.03.2022 13:44 Ответить
Пілота не віддавати та не міняти, треба з нього всю інфу взяти, можна навіть акумулятори застосувати
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05.03.2022 14:29 Ответить
за АХТЫРКУ повесить в Ахтырке !!!
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05.03.2022 14:43 Ответить
посадить в КЛЕТКУ и возить по ГОРОДАМ которые они гады БОМБИЛИ !!!
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05.03.2022 14:44 Ответить
Тварюка мордата...Літунів так як і пушкарів в полон не брати. Закопувати ногами до гури...
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05.03.2022 14:56 Ответить
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