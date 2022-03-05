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Пилота сбитого в Чернигове российского СУ-25 задержали, - Чаус. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - написал он.
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показать весь комментарий05.03.2022 12:45
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Об этом в субботу, 5 марта, OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, соответствующую информацию распространил нардеп Александр Дубинский.
"Киреев - человек Клюевых", - написал Дкбинский.
P.S. А хто ж призначив цього ригівського Кірєєва в переговорну групу?
Зараз же такий найвеличніший та незалежний від усяких Меркель преЗедент очолює країну!
"Тоскуют руки по штурвалу"(с)
Чи вони на учбово-бойовому летіли?
Чи два літаки збили?
Ох ці новини без перевірки!
Хоча, це ж кацапи. Вони свій десант у море скинули. Краби досі дякують.
Так вот попали они по жилому сектору. В энном количестве метров от Военного Госпиталя!!!!!!!!!!!!
****** этих пилотов на месте. Не берите в плен!!!! Сразу расстрел. Засуньте наш гуманизм им в глотку!!!
Iam be so glad to welcome Ukraine very soon in familie of contries of European Unian
а по теме , операторы молодцы , 3 борта за 2 дня завалили , а грача с рогатки не приземлишь
лен-лиз работает
все будет УКРАИНА
Ukraine shall win, thanks for all of you to protect Ukraine and the rest of the world from russia
https://t.me/oleksiihoncharenko/13655