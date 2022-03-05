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Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"День десятый. Во время боев военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть. Им повезло, они живы. Другим оркам не повезло. Их никому не нужные трупы остались на поле боя. Победа за нами!", - говорится в сообщении.

Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 01
Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 02
Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 03

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Топ комментарии
+26
Сука.. які ж вони опудала, блять.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
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05.03.2022 13:19
+25
не знаю откуда инфа, но пишут такое:

Александр Коваленко
@zloy_odessit

Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
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05.03.2022 13:20
+23
бомжі якісь
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05.03.2022 13:18
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це якось не правильно
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05.03.2022 13:17 Ответить
Все вірно - здаватися у полон не страшно, ніхто там не знущається. Мотивують правильно. Не треба повторювати помилку фюрера в 40х коли спочатку вели себе адекватно, а потім почали знущатись і тим самим об'єднали союз в один кулак.
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05.03.2022 13:21 Ответить
А подумай скільки треба і чого щоб утримувати їх ? І те що - одна справа коли здалися в полон, а друга справа - коли взяли в полон.
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05.03.2022 13:30 Ответить
Найманців, пілотів та артилеристи й ракетників що стріляють по цивільних треба після отримання інформації карати за Законом війскового часу. Строковиків слпляків й тих шо склали зброю без бою треба брати й ставитися як того вимагає Закон про поводження з полоненими.
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05.03.2022 13:37 Ответить
дійсно - орки на фото... с зайвою хромосомою
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05.03.2022 13:23 Ответить
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05.03.2022 13:32 Ответить
Не надо было брать в плен.
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05.03.2022 13:18 Ответить
обмінний фонд, проте селяни з автоматами і лопатами не знають що це таке.
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05.03.2022 13:22 Ответить
бомжі якісь
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05.03.2022 13:18 Ответить
ох и zlo ********.настоящие орки
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05.03.2022 13:19 Ответить
****.. які ж вони опудала, *****.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
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05.03.2022 13:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500067792913063940
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05.03.2022 13:20 Ответить
не знаю откуда инфа, но пишут такое:

Александр Коваленко
@zloy_odessit

Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
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05.03.2022 13:20 Ответить
Хотілось, щоб інформація підтвердилась
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05.03.2022 13:32 Ответить
а не писали ГДЕ он вешался?
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05.03.2022 13:32 Ответить
нажаль, это пока все, что мне известно.....
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05.03.2022 13:34 Ответить
нажаль... ну, зачекаемо, може щось ще з'явиться.
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05.03.2022 13:38 Ответить
такі люди положать тисячі людей, але себе вбережуть
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05.03.2022 14:24 Ответить
Последнее фото...шо за Магомаев Муслим, или єто Пушкин после утюжка?
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05.03.2022 13:21 Ответить
это его последнее еволюционное создание которое пресеклось в Украине
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05.03.2022 13:27 Ответить
на першій фото-даун
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05.03.2022 13:22 Ответить
Пощастило.
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05.03.2022 13:23 Ответить
А морды ну прямо породистые русские
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05.03.2022 13:23 Ответить
Алкани якась, а не вояки...
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05.03.2022 13:25 Ответить
Взяли і не з'їли..
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05.03.2022 13:26 Ответить
Прочитай уважно новину-з чого ти взяв що то пілоти?
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05.03.2022 13:33 Ответить
******, реально орки. Було б краще, якби і їм не пощастило. У нас цього сміття вже ***** і більше.
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05.03.2022 13:27 Ответить
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05.03.2022 13:28 Ответить
Ну и элита.....
Где они этих бомжей находят

Один кадр краше другого
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05.03.2022 13:31 Ответить
У них других нет, они все такие
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05.03.2022 14:20 Ответить
Того орка на другому фото треба замочити, на морду як рецидивіст натуральний або найманець
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05.03.2022 13:32 Ответить
Повтор. Взяти одна справа. Здалися - інша. В першому випадку - розстріляти
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05.03.2022 13:32 Ответить
Слушайте, а второй это не тот из двоих которых брали в плен ещё при АТО а потом на Савченко обменяли, забыл фамилию напрочь
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05.03.2022 13:33 Ответить
Єлітний спецназ рабсіянскіх бомжів !
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05.03.2022 13:44 Ответить
У армії рф закінчився червоний скотч. Це їм вже всьо, торба!
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05.03.2022 13:46 Ответить
Ви тількі подивіться на ці "інтелектуальні" мордяки?
Мавпи в одязі.
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05.03.2022 13:58 Ответить
Дайте вгадаю... Потірялися? Чи на навчання їхали і дорогу згубили...
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05.03.2022 14:34 Ответить
 
 