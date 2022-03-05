Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС. ФОТО

Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"День десятый. Во время боев военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть. Им повезло, они живы. Другим оркам не повезло. Их никому не нужные трупы остались на поле боя. Победа за нами!", - говорится в сообщении.







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