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Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"День десятый. Во время боев военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть. Им повезло, они живы. Другим оркам не повезло. Их никому не нужные трупы остались на поле боя. Победа за нами!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 Sytnyk Igor
показать весь комментарий05.03.2022 13:19
+25 Йцу Кенг 07b0c614
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+23 владимир культенко
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Александр Коваленко
@zloy_odessit
Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
Где они этих бомжей находят
Один кадр краше другого
Мавпи в одязі.