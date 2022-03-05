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Бердянск (399) митинг (2540) протест (5753) Россия (91190)

"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской "гуманитарки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы в оккупированном Бердянске Запорожской области вышли утром 5 марта на митинг против российских агрессоров и массово отказываются принимать от них так называемую "гуманитарную помощь".

Об этом сообщает Госспецсвязи и местное издание PRO.berdiansk, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном Госспецсвязи видео украинцы стоят с государственными флагами и скандируют "Україна - понад усе".

PRO.berdiansk отмечает, что с утра 5 марта в разных районах Бердянска появились автомобили с "гуманитаркой" от оккупантов. Некоторые жители выстроились в очереди за едой, но большинство бердянцев вышли на митинги.

Журналисты пишут, что митинг проводится на площади Единства, а также на улице Северной возле супермаркета АТБ.

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Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 01
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 02

Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 03
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 04
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Топ комментарии
+16
в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
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05.03.2022 14:50
+4
не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
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05.03.2022 14:51
+3
А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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05.03.2022 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Вот у меня вопрос . Почему не дали оружие .... Да их бы разорвали и спалили нафик.
Там есть и полиция и военкомат ... Это саботаж . Очень надеюсь что всю верхушку власть которая посадят за ИЗМЕНУ
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05.03.2022 14:55 Ответить
дали всё оружие какое было, только это оружие стрелковое и легкое, это не наполеоновские войны, тут огромными людскими массами не воюют, их просто накроют артогнём и уничтожат.
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05.03.2022 15:06 Ответить
А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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05.03.2022 14:49 Ответить
не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
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05.03.2022 14:51 Ответить
Дебіли невиліковні.
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05.03.2022 14:58 Ответить
Баньте гандона
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05.03.2022 14:58 Ответить
ХНР ? Хер їм На Рило
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05.03.2022 15:04 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 14:48 Ответить
в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
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05.03.2022 14:50 Ответить
кацапы- это цапы, а цапов на мясокомбинат
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05.03.2022 14:53 Ответить
Стояли за подачкой старые которые по-моему уже вообще мало что понимают но и молодых пару видел как раз таки " волонтеров по охране от мародеров" узнал .
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05.03.2022 14:55 Ответить
Паразити окупанти хочуть купити українців куском вкраденого хліба. Смерть фашистським окупантам РФ!
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05.03.2022 15:32 Ответить
 
 