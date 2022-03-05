"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской "гуманитарки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы в оккупированном Бердянске Запорожской области вышли утром 5 марта на митинг против российских агрессоров и массово отказываются принимать от них так называемую "гуманитарную помощь".

Об этом сообщает Госспецсвязи и местное издание PRO.berdiansk, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном Госспецсвязи видео украинцы стоят с государственными флагами и скандируют "Україна - понад усе".

PRO.berdiansk отмечает, что с утра 5 марта в разных районах Бердянска появились автомобили с "гуманитаркой" от оккупантов. Некоторые жители выстроились в очереди за едой, но большинство бердянцев вышли на митинги.

Журналисты пишут, что митинг проводится на площади Единства, а также на улице Северной возле супермаркета АТБ.

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