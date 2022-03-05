Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией, - мэр Сенкевич. ФОТО

Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией

Об этом пишет на своем телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаев обстреливают реактивной артиллерией. Не выходите из укрытий!", - написал он.

Читайте також: Російські окупанти намагатимуться прорватися у Миколаїв, - мер Сенкевич