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Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией, - мэр Сенкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией

Об этом пишет на своем телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаев обстреливают реактивной артиллерией. Не выходите из укрытий!", - написал он.

Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией, - мэр Сенкевич 01

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Топ комментарии
+32
Росіян треба знищувати як генетичну помилку.Не ***** обстрілює,а російські свінопси,також свиноматки це підтримують.Горіти в пеклі вам і вашим діткам.
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05.03.2022 15:48
+14
Чого досягли? Що останню місцеву вату від себе відвернули? Ці обстріли,, як це не сумно, найкращя вакцинація від "руцького миру"
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05.03.2022 15:49
+12
Ще одна збита сушка та не пошкоджений (поки що) миколаївщині.
https://t.me/mykolaivskaODA/455
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05.03.2022 15:50
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Росіян треба знищувати як генетичну помилку.Не ***** обстрілює,а російські свінопси,також свиноматки це підтримують.Горіти в пеклі вам і вашим діткам.
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05.03.2022 15:48 Ответить
Чого досягли? Що останню місцеву вату від себе відвернули? Ці обстріли,, як це не сумно, найкращя вакцинація від "руцького миру"
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05.03.2022 15:49 Ответить
Та рашистським загарбникам глибоко пофіг на те, чи є там прихильники "рузького миру" та в якій кількості. Пуйло будинки зі сплячими москвичами і волгодонцями підривав без сумніву і докорів сумління - своїх підривав, росіян. В Рашці відбудовано людиноненависницький режим, який має бути знищено.
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05.03.2022 16:05 Ответить
а до тут ставлення загарбників? Мова про те, що прибічників параші в Укріїні все меньше. Ось у чому головна думка
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05.03.2022 16:12 Ответить
Ще одна збита сушка та не пошкоджений (поки що) миколаївщині.
https://t.me/mykolaivskaODA/455
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05.03.2022 15:50 Ответить
Пілот поки що не пошкоджений.
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05.03.2022 15:51 Ответить
этот муд@к бил по аэропорту но попал по жилым домам в Баловном, дома горят, в раене света сейчас нет
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05.03.2022 15:56 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 15:52 Ответить
Під час війни жодна страховка не діє. Як вам не соромно у такий час наживатися на наляканий людях!!
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05.03.2022 15:57 Ответить
Байрактари - вперед!
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05.03.2022 15:58 Ответить
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
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05.03.2022 18:01 Ответить
 
 