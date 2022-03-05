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Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией, - мэр Сенкевич. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреливают Николаев реактивной артиллерией
Об этом пишет на своем телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Николаев обстреливают реактивной артиллерией. Не выходите из укрытий!", - написал он.
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