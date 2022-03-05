Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту. ФОТО

Подбитый танк около села Великая Ось на Черниговщине удалось благодаря информации, которую местные жители предоставили через чат-бот.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о танке защитники получили через официальный чат-бот.

СБУ просит посылать информацию четко и структурированно:

1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)

2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип

3.Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях

4.Особые приметы подозрительных лиц

"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!" – призывали в спецслужбе.