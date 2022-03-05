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Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Подбитый танк около села Великая Ось на Черниговщине удалось благодаря информации, которую местные жители предоставили через чат-бот.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о танке защитники получили через официальный чат-бот.
СБУ просит посылать информацию четко и структурированно:
1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
3.Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях
4.Особые приметы подозрительных лиц
"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!" – призывали в спецслужбе.
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+19 олег дулик
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лаптигусеницы откинуть успел.
одно из двух - либо ты дурак и кацапский сайт на который ссылаешься от нормальных СМИ не отличаешь, либо ты - прокацапский крот на Цензоре.
Модератор!!! можно давать инфу когда(!!!) был зарегистрирован пользователь? а то может в раше все Сколково рейтинги нужным людям набивает? я не в курсе.
Правдв не в цьому випадку.
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