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Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подбитый танк около села Великая Ось на Черниговщине удалось благодаря информации, которую местные жители предоставили через чат-бот.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о танке защитники получили через официальный чат-бот.

СБУ просит посылать информацию четко и структурированно:

1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
3.Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях
4.Особые приметы подозрительных лиц

"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!" – призывали в спецслужбе.

Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту 01
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Топ комментарии
+35
Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
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05.03.2022 15:50
+21
Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
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05.03.2022 15:53
+19
Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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05.03.2022 15:52
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Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
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05.03.2022 15:50 Ответить
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
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05.03.2022 15:57 Ответить
Только лапти гусеницы откинуть успел.
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05.03.2022 16:01 Ответить
ПТРК Стугна, даже обычный РПГ дают тот же эффект - кумулятивная струя пробивает броню, и то, что попадается на ее пути за броней, прожигает. Плюс осколки бронекапсулы после пробития. Бои с группами бронетехники "сверхдержавы" показали, что после первой взорванной единицы в колонне остальные в лучшем случае пытаются разворачиваться и драпать, а обычно экипаж вылазиит и бежит, бросая машины
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05.03.2022 18:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500085386135187462
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05.03.2022 15:50 Ответить
Судя по набору терминов - это перепечатка с какой-то кацапской пропаганды.
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05.03.2022 16:02 Ответить
Так і є, джерело кацапське
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05.03.2022 16:15 Ответить
Не вірю...Тільки якщо в цій самій Москві спалять усі сміттєзбиральні машини із значком Z і V ,які кацапи відмаркували, то можливо вони почали розуміють що витворили.А так?Як у Навального-"Крымэтонебутерброд". Там людей нема,там тварюки...
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05.03.2022 18:33 Ответить
Что-то балалайками и перегаром от этой новости воняет.
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05.03.2022 16:04 Ответить
охренеть... тебя читают 34(!!!) человека, а ты пишешь о "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации"?!!

одно из двух - либо ты дурак и кацапский сайт на который ссылаешься от нормальных СМИ не отличаешь, либо ты - прокацапский крот на Цензоре.

Модератор!!! можно давать инфу когда(!!!) был зарегистрирован пользователь? а то может в раше все Сколково рейтинги нужным людям набивает? я не в курсе.
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05.03.2022 16:15 Ответить
Хо-ро-шо ...
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05.03.2022 15:50 Ответить
Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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05.03.2022 15:52 Ответить
Металлолом, по умолчанию принадлежит МО Украины
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05.03.2022 23:56 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500106573145939968 ышо один отлетался
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05.03.2022 15:52 Ответить
Допрашивать кацапскую свинью самое легкое занятие в мире. Не заткнуть. Бедолага солдат ВСУ, запыхавшись после бега, не успевает задавать вопросы.
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05.03.2022 15:58 Ответить
там полный комплект за сбитым полетели чип и дейл и их тоже заземлили чтобы не было воплей укры вы всё врёте вот видео подтверждение https://twitter.com/i/status/1500107550561378306
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05.03.2022 16:04 Ответить
Этот в оранжевом костюме летчика морской авиации. Из Крыма, ****
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05.03.2022 16:10 Ответить
Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
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05.03.2022 15:53 Ответить
джавелін і нлав не дозволяють показувати трупи
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05.03.2022 15:56 Ответить
Пора вовкам та собакам зайнятись лісостеповою санітарією.))
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05.03.2022 16:02 Ответить
Пісню переписуйте , у цих кацапських танках , на жаль , три трупа ((
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05.03.2022 17:57 Ответить
Раз башня отделилась от танка, то тушки экипажа отделились от своих сакрально-скрепных лишних хромосом
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05.03.2022 15:54 Ответить
це не показник. саме в башті інколи можна вижити.
Правдв не в цьому випадку.
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05.03.2022 16:03 Ответить
И маладая не узнает какой у парня был конец...
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05.03.2022 15:57 Ответить
хахаха
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05.03.2022 15:58 Ответить
Конец здоровый и счастливый и был парень молодец
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05.03.2022 16:04 Ответить
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березняhttps://www.youtube.com/watch?v=rQaSOvgHDwc
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05.03.2022 16:02 Ответить
очередь за последними Apple
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05.03.2022 16:11 Ответить
Стыдливо жмутся к домам, движ нафиг перекрыть, баррикады, покрышки, смузи и понеслась.....эх, никогда мы не будем братьями !
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05.03.2022 16:22 Ответить
такі фотки мій син виставляє на московії на сайтах автопродаж б/у
вказує ціну 5 грн за кг
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05.03.2022 16:02 Ответить
Молодець!
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05.03.2022 16:06 Ответить
"Красавчики" из Алтайского края.
(пленные, один из них судя по всему пилот)
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05.03.2022 16:04 Ответить
так по поводу рузге дз дз -динамическая защита
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05.03.2022 16:06 Ответить
это картоновые лотки для яиц?
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05.03.2022 16:16 Ответить
а може бути це спеціальним чином спресована вибухівка? щоб вибухала в певному напрямку , концентруючи силу точково?
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05.03.2022 16:24 Ответить
Спресовані кацапські яйця.
Пресуються, як тільки чують "Слава Україні!" )))
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05.03.2022 17:13 Ответить
Огромная колонна орков, больше никуда не поедет
https://t.me/operativnoZSU/11216
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05.03.2022 16:04 Ответить
Нескончаемый запас металлолома
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05.03.2022 16:06 Ответить
Красиво сложился, ничего не скажешь Прямо по инструкции. ))

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05.03.2022 16:13 Ответить
по всей видимости єто трансформер, попітка трансформироваться в истребитель.
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05.03.2022 20:32 Ответить
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05.03.2022 20:47 Ответить
аааа, тільки тепер я зрозумів нашого Стратега: кожній бабусі по смартфону...-геніально!!! для передачі Інформації в СБУ, ТерО, ЗСУ.....

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 16:14 Ответить
Всегда говорил, что в современной войне танки уже давно анахронизм (и деньги на ветер на дорогие железные гробы), новая эпоха у дронов (не только летающих) и пехоты вооруженной переносными комплексами (птур, пзрк и т.п)!
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05.03.2022 16:33 Ответить
для пехоты важнее даже бронежилетов и касок КАМУФЛЯЖ и противогаз.
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05.03.2022 16:37 Ответить
да и не танк это
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05.03.2022 16:42 Ответить
Какой то он уставший
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05.03.2022 16:45 Ответить
Джавеліни, з пропагандистської точки зору, працюють погано : на залишають трупів окупантів. Орки дивляться і кажуть : а где наши трупи? нет? А на нет и суда нет.
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05.03.2022 17:45 Ответить
документальное подтверждение: потерь нет. А докажите, что погиб хоть один расейский солдат, а докажите!!
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05.03.2022 18:29 Ответить
 
 