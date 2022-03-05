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Российские оккупанты полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В ночь на 3 марта враг совершил авианалет на село Яковлевка Харьковского района. В результате атаки полностью или частично уничтожены все дома в деревне.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Телеграм-канал Общественное, передает Цензор.НЕТ.

Поселок Яковлевка располагается в 30 километрах от Харькова, в нем проживало примерно 600 человек. В ночь на 3 марта русские войска нанесли по нему мощный удар с неба. В результате бомбардировки из 45 домов 21 разрушен полностью, еще 24 сильно повреждены.

Российские оккупанты полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области 01

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них один пограничник. 14 человек получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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Топ комментарии
+26
Що фашисти у 1941 р., що путінці -рашисти в 2022 р. не бачу ніяких відміностей
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05.03.2022 15:58
+20
В Гаагу.
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05.03.2022 15:54
+12
Суки! 🤬
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05.03.2022 15:59
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В Гаагу.
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05.03.2022 15:54 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:03 Ответить
100.000 для цели сбора
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19.03.2022 14:32 Ответить
В яку ще Гаагу- на гиляку краще!
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05.03.2022 15:58 Ответить
Спочатку в Гаагу, а потім можна варіанти - ешафот, гильотина etc.
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05.03.2022 17:34 Ответить
Що фашисти у 1941 р., що путінці -рашисти в 2022 р. не бачу ніяких відміностей
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05.03.2022 15:58 Ответить
Між фашистами і рашистами є різниця.У Гітлера були союзники (Італія,Японія та інші),у ***** один ************
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05.03.2022 16:03 Ответить
По-перше. Мешканям с Яковлівка з того легше?
А по-друге. Як давно вдалося вгамувати Німетчину, Угорщину та Кіпр?
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05.03.2022 16:27 Ответить
"А у нас на расіє большє нєт ойфончіков, пачіму ви нам нє сочувствуєтє"
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05.03.2022 15:59 Ответить
Суки! 🤬
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05.03.2022 15:59 Ответить
Господи бедные люди.
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05.03.2022 15:59 Ответить
Жил себе жил не тужил и вдруг бабахнуло. Конец!
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05.03.2022 16:08 Ответить
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05.03.2022 16:10 Ответить
Помста буде страшніша за кару небесну!
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05.03.2022 16:11 Ответить
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05.03.2022 16:16 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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05.03.2022 16:20 Ответить
хатинь. недарма про неї пам"ять берегли. технологія.
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05.03.2022 16:51 Ответить
Розумом цього не осягнути. Яка стратегічна або тактична мета в знищенні не військових об'єктів, а мирних і абсолютно беззахисних сіл? Щоб у нас хліба не стало? Це дійсно фашизм. Це що так обісралися що перейшли на тактику "випаленої землі"?
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05.03.2022 16:52 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:12 Ответить
этих выблюдков нажавших на кнопку, наверное не матеря рожали...шакалье путлеровское.
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05.03.2022 19:38 Ответить
 
 