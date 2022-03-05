Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек. ФОТО

Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек. Местные власти предупреждают об угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

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