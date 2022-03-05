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Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек. Местные власти предупреждают об угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.

Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек 01

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

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Топ комментарии
+25
Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
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05.03.2022 16:06
+23
Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
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05.03.2022 16:07
+23
ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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05.03.2022 16:07
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Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
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05.03.2022 16:06 Ответить
Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
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05.03.2022 16:07 Ответить
Ні, треба повністю ізолювати їх від світу. Це буде набагато жорсткіша помста.
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05.03.2022 16:09 Ответить
І не пускати навіть унітази мити
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05.03.2022 18:18 Ответить
*********
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05.03.2022 16:07 Ответить
Во всех самых худших смыслах этого слова.
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05.03.2022 16:10 Ответить
ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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05.03.2022 16:07 Ответить
У нас сьогодні просто врожай збитих льотчиків
https://t.me/Tsaplienko/1896
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05.03.2022 16:09 Ответить
То вже і Маріуполь окупували?
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05.03.2022 16:11 Ответить
Ну *** ну это обычный одноразовый вейп, это даже не фейк, это достойно срутв
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05.03.2022 16:11 Ответить
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05.03.2022 16:13 Ответить
Хм...
Взагалі-то на фото нутрощі одноразових електронніх цігарок.
Вибухівки не бачу.
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05.03.2022 16:16 Ответить
накати бояры, резкость улучшится
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05.03.2022 16:28 Ответить
Айкоси потрощені.
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05.03.2022 16:23 Ответить
Этих тварей присыпем семечками через месяц .
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05.03.2022 16:43 Ответить
Я кацапів звісно ненавиджу, але хіба це схоже на дитячі іграшки?
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05.03.2022 16:54 Ответить
 
 