Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине
Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек. Местные власти предупреждают об угрозе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.
Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.
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+25 Ла-ла-ла-ла
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+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Взагалі-то на фото нутрощі одноразових електронніх цігарок.
Вибухівки не бачу.