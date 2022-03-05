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Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают населенные пункты Украины авиационными бомбами ФАБ-500.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 01
Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 02
Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 03

Именно такие бомбы сегодня упали во дворе частного дома, когда рядом рухнул сбитый украинскими войсками российский самолет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - сбитый российский пилот Красноярцев о зверствах России в Украине. ВИДЕО

Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.
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Топ комментарии
+133
пля пипец она же 9тину складывает
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05.03.2022 16:44
+64
Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


А

Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
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05.03.2022 16:45
+44
Треба було їй ще це скинути -
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05.03.2022 16:48
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пля пипец она же 9тину складывает
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05.03.2022 16:44 Ответить
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05.03.2022 16:45 Ответить
Треба було їй ще це скинути -
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05.03.2022 16:48 Ответить
А она что интересно, хоть слезу пустила? или сказала что это фоточтоп
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05.03.2022 16:53 Ответить
Так їй же по телевізору такого не сказали! Значить і неправда
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05.03.2022 18:02 Ответить
Жестко
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05.03.2022 17:31 Ответить
а по другому с ними нельзя не мы к ним с войной пришли а они к нам
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05.03.2022 17:33 Ответить
зато правда...
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06.03.2022 14:18 Ответить
******** ...
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06.03.2022 14:22 Ответить
👌👍
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06.03.2022 14:28 Ответить
пздц
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05.03.2022 16:44 Ответить
Пздц был бы если того лётчика набутылили бы на ту бомбу. А это просто Слава ВСУ
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05.03.2022 17:23 Ответить
Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


А

Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
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05.03.2022 16:45 Ответить
Шелл прогнулся и выкупил.
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05.03.2022 16:49 Ответить
По 28 и доставка за счёт продавца. кацапы хер там шо заработают, ещё и за доставку заплатят. Сколько там себестоимость барреля уралс?
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05.03.2022 16:56 Ответить
28 це скидка.
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05.03.2022 20:44 Ответить
По 28 баксів за бочку, собівартість там яка?
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05.03.2022 16:56 Ответить
Пока реально альтернативы (с учетом цены) не будет, рашкинская нефть будет продаваться, к сожалению... Как угодно, через схемы, левых покупателей, т.п.
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05.03.2022 17:14 Ответить
Надо этого Сашу четвертовать к уям!
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05.03.2022 16:46 Ответить
та ты трохи запизнился...)))
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06.03.2022 14:20 Ответить
Калібри в москалів вже закінчилися.Є ще іскандери,авіація і рсзо.Авіація намагається просто бомбити над цілю,як робили в Сирії.Але ппо їх успішно збиває.До такого вони не готові.Ніяких точних смарт бомб в москалів немає і не буде вже.
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05.03.2022 16:47 Ответить
искандеров вроде много...
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05.03.2022 16:57 Ответить
калібрів кацапи майже не використовували - бо це ракети морського базування. кацапи використовували крилаті Іскандер-К та балістичні Іскандер-М і весь початковий боєкомплект з 480 ракет вже відстріляли - тепер везуть зі складів запаси, що приберігалися для стримування НАТО
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05.03.2022 17:26 Ответить
Іскандер К, це модифікація іскандеру, яка стріляє крилатою ракетою калібр. Калібри є різних базувань.
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05.03.2022 18:30 Ответить
а по версії НАТО Іскандер-К це сухопутний варіант авіаційної ракети Х-101
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05.03.2022 19:08 Ответить
Ні. Це версія саме з калібром, який летить до 500 км.
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05.03.2022 19:31 Ответить
диванний спец краще ніж НАТО розбирається
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05.03.2022 19:45 Ответить
Alien Life Form Є офіційна інформація з вікіпедії.Калібри це сімейство крилатих ракет.
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05.03.2022 21:14 Ответить
ооох пііідааар! і що тепер йому зробить за це?

таких точно не обмінювати.
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05.03.2022 16:47 Ответить
В Гаагу для дачі свідчення про геноцид мирного населення
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05.03.2022 16:55 Ответить
Пилотов раши в плен не брать !
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05.03.2022 16:48 Ответить
свинособака
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05.03.2022 16:48 Ответить
да шурик ещё с сирии всегда считал, что там гуманитарка внутри. он сам щас в апуе, как его командиры обманывали.
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05.03.2022 16:48 Ответить
Посадить его на эту бомбу, пущай полетает!
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05.03.2022 16:49 Ответить
В Сирії базувалося всього до 40 літаків,але їм нічого там не могли зробити.Наше ппо всі знищить.Хотілося би побачити збитим ще СУ-57,але чи пустять його,невідомо.
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05.03.2022 16:49 Ответить
Ты шо тю-тю? У них нет этих самолётов. Там максимум 3 - 4 лётных экземпляра и те в качестве лаборатории летают.
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05.03.2022 16:50 Ответить
из летающих 1 (один)
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05.03.2022 17:25 Ответить
В Сирію прилітали. Може і літні екземпляри. Але для понтів вони можуть послати. Москалі ж прибацані.
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05.03.2022 18:00 Ответить
"факнутий авіаціонний комплєкс"?
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05.03.2022 16:55 Ответить
Это Боженька бомбу "сломал". Такая если жахнет, то пздц...
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05.03.2022 16:49 Ответить
это не боженька,это жопорукая рюская пьяная свинья.
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05.03.2022 16:52 Ответить
твари поганые...хватит брать пленных .
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05.03.2022 16:51 Ответить
500кг бомбы если что, такими можно бункеры проламывать.
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05.03.2022 16:51 Ответить
какие бункеры? Это неуправляемая бомба для ковровых бомбардировок, как в ВМВ. Кацап в жилой микрорайон попадет, уже праздник для него, что не в посадку попал
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05.03.2022 19:48 Ответить
Тільки ТУ-22 може зі своєї території пускати ракети,але це менше ефективно,ніж калібрами бити.Нехай ще відправляють ТУ-22,наше ппо їх точно знищить.
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05.03.2022 16:51 Ответить
С 19-00 воздушная тревога!!! Не унимаются орки!!! Ту-22 бомбардировщики будут пролетать. Так що вже літають
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05.03.2022 20:55 Ответить
Це не ФАБ, це ОФЗАБ.
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05.03.2022 16:54 Ответить
Бомба с советских запасов, поэтому и не взорвался
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05.03.2022 17:35 Ответить
Це тут до чого? Я про тип бомби. Це не ФАБ-500. Це ОФЗАБ-500 (осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба)
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05.03.2022 17:47 Ответить
т.е. - еще хуже, чем фаб
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05.03.2022 18:40 Ответить
По фото видно що вони скидували бомби,але бомби не активовані ось тому вони і не зірвались.
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05.03.2022 16:55 Ответить
Расстрелять урода.Остальные твари пилоты и штурманы будут думать куда пулять. Мог сбросить бомбы в поле или еще куда и отропортовать. Дома бомбил, а тварь думала, что людям просто негде жить потом ?
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05.03.2022 16:56 Ответить
Су- 34 це був. Досить постити дурниці. Там і на відео було видно. І два пілоти (в су-25 він один). Ну і рештки літака...
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05.03.2022 16:59 Ответить
точно такими же бомбами эти рашистские нелюди и Харьков бомбили. идет геноцид народа в центре Европы, и где хотя бы обеспокоенность от наших европейских коллег? небо они, видите ли, закрыть не могут, неженки-боягузы...

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05.03.2022 16:59 Ответить
У Европы выходной. Все с детьми по ТРЦ гуляют
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05.03.2022 17:17 Ответить
Держите свидетелей для Гааги...
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05.03.2022 17:00 Ответить
Можливо ще існує шанс розвернути те що направлено на Україну на *****.Не на убогу та дебільну мокшандію а на ***** та його оточення. Так як надії на недоразвитий убогий люд великих та непереможних виявляється надії нема.
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05.03.2022 17:04 Ответить
Эта бомба согласно инструкции по эксплуатации после подвески снаряжается двумя взрывателями АВУ-ЭТМ. Один в головное очко (не надо смеяться, так оно и называется), а второй АВУ-ЭТМ в донное очко (на фото 1 виден в хвостовом обтекателе круглый люк для установки взрывателя в донное очко бомбы (его не должно быть на хвостовике бомбы после установки взрывателя). Только так гарантируется гарантированная детонация боевого заряда бомбы. Вывод: рукожопы есть рукожопы. Но все время рвутся до Берлина на детских колясках...
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05.03.2022 17:08 Ответить
При нинішньому стані бундесвера вони і на колясках німеччину захоплять.
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05.03.2022 17:43 Ответить
Ну так руки в ноги и вперед. А если по серьезному, то не несите пургу, как говорит Ваш шеф тупин.
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05.03.2022 17:50 Ответить
Ти мабуть свого шефа згадав.
Не придурюйся - тебе відразу видно.
По тому словосполучкенню яке ти написав.
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05.03.2022 18:06 Ответить
Серега, не тупи. Вас, дебильных рашотроллей уже давно различают. Засунь бабло за свой высер себе в дупу.
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05.03.2022 18:25 Ответить
Спеціально летів знищувати будинки, інших цілей для бомб такої потужності просто нема. Це прямий доказ військового злочину. Цю тварюку не можна навіть обмінювати, бо ця істота знов прилетить вбивати мирних мешканців.
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05.03.2022 17:08 Ответить
прив"язати пілота до тієї бомби та вивезти в чисте поле .....
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05.03.2022 17:09 Ответить
Это же две разные бомбы и обе не сняты с предохранителя, может их спецом не взвели, чтоб если собьют самолет лётчика на месте не четвертовали? С их же стороны никто не проверяет были взрывы, или не были, взлетел с бомбами, вернулся -без - задачу выполнил.
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05.03.2022 17:10 Ответить
Смехдержава. ФАБами времен боев за Шипку воюет...
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05.03.2022 17:18 Ответить
ХТО КОНКРЕТНО ВИПУСТИВ ОЦЮ МРАСЬ!
ЗАРАЗ РОСЛІДУВАТИ!
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05.03.2022 17:35 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:43 Ответить
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:44 Ответить
 
 