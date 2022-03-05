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Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреливают населенные пункты Украины авиационными бомбами ФАБ-500.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Именно такие бомбы сегодня упали во дворе частного дома, когда рядом рухнул сбитый украинскими войсками российский самолет.
Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.
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Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.
Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
таких точно не обмінювати.
Не придурюйся - тебе відразу видно.
По тому словосполучкенню яке ти написав.
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