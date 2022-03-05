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Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот российского самолета, сбитого военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, найден мертвым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессштаб 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.
"Мы наконец-то нашли летчика и сам Су-25, который недавно сбили силы ПВО Выговцев. К сожалению, ему повезло чуть меньше, чем пилоту самолета, сбившего 1 ОТБр. А может и больше. После бомбежек жилых районов города, нам кажется, это заслуженная награда", - говорится в сообщении.
Где именно был сбит самолет и когда это произошло, не сообщается.
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+93 Шимус
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+36 Aleksey NotBad
показать весь комментарий05.03.2022 17:08
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Видно руки, видно сраку, видно ноги
"Захотів москаль літати
в небі України
та залишились з ванька
лиш дві обісцяних штаніни"
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
- так помер ..........
- то то я смотрю его в гробу несут ...
За вашу и нашу свободу.