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Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Пилот российского самолета, сбитого военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, найден мертвым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессштаб 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"Мы наконец-то нашли летчика и сам Су-25, который недавно сбили силы ПВО Выговцев. К сожалению, ему повезло чуть меньше, чем пилоту самолета, сбившего 1 ОТБр. А может и больше. После бомбежек жилых районов города, нам кажется, это заслуженная награда", - говорится в сообщении.

Где именно был сбит самолет и когда это произошло, не сообщается.

Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 01
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 02
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 03
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 04
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 05
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Топ комментарии
+93
сгорел на работе мля
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05.03.2022 17:02
+36
Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
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05.03.2022 17:04
+36
Какой то у него нездоровый цвет лица
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05.03.2022 17:08
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сгорел на работе мля
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05.03.2022 17:02 Ответить
Об"ївся кукурузки!
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05.03.2022 17:35 Ответить
ЧУВАКУ ПОВЕЗЛО!
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05.03.2022 17:02 Ответить
...что не попал к гражданским...было бы хуже, а так не мучался.
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05.03.2022 17:04 Ответить
...и скрепы не помогли...
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05.03.2022 17:03 Ответить
Вот тут можно и поспорить: именно скрепы и привели к такому полезному для нас результату.
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05.03.2022 17:15 Ответить
))))
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05.03.2022 17:03 Ответить
Нічого не розгледіти-якесь ганчірря
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05.03.2022 17:03 Ответить
видно канешно плохо, но можно понять, что от чего пооставалось. он сам голову потерял от увиденного.
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05.03.2022 17:08 Ответить
Макака якась, фейк.
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05.03.2022 17:03 Ответить
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05.03.2022 17:04 Ответить
Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
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05.03.2022 17:04 Ответить
100% треба щоб всі бачили цих «героїв»
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05.03.2022 17:08 Ответить
Особливо за порєбріком
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05.03.2022 20:11 Ответить
Головне щоб без матюків, щоб дітей не травмувати.
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05.03.2022 17:11 Ответить
😁
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05.03.2022 18:40 Ответить
Да сейчас такие дети, что знают больше нас с тобой!
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18.06.2022 18:34 Ответить
Slava Ukraine!!!!! Gerojam Slava!!!!!
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05.03.2022 17:05 Ответить
КАЦАПСКАЄ ГАВНО ДОЛЄТАТАЛОСЬ...
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05.03.2022 17:05 Ответить
В жмурки решил поиграть недоносок ...
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05.03.2022 17:05 Ответить
волочкова охбалдеет, какие па может выделывать ногами парашный лётчик!
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05.03.2022 17:05 Ответить
Колорад звичайний
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05.03.2022 17:06 Ответить
опять русня этому мордвину не сказала что ихние ватолеты тяжелее воздуха.
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05.03.2022 17:06 Ответить
.Ще один .. .
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05.03.2022 17:06 Ответить
Какой то у него нездоровый цвет лица
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05.03.2022 17:08 Ответить
да и семок в кармане нет , а ведь советовали
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05.03.2022 17:16 Ответить
Ой а шож такоє!? Лежить зовсім цілий, і що- чомусь іздох!?
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05.03.2022 17:35 Ответить
Ковід мабуть.
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05.03.2022 18:44 Ответить
А **** він розлігся?
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05.03.2022 17:59 Ответить
Он совсем потерял голову от вида из кабины.
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05.03.2022 17:06 Ответить
сегодня какой то у рузге авиа пад на не подавленную пво лезть - эпические дебилы
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05.03.2022 17:07 Ответить
Не підказуйте їм. Мокшанські свині воюють, як вміють, не треба їх вчить
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05.03.2022 17:08 Ответить
у них есть план они его с упорством баранов выполняют как их делды под Харьковом в 1942 м и зимой 43 го
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05.03.2022 17:16 Ответить
********* сказала що ППО України подавлена ще 1 березня.
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05.03.2022 17:12 Ответить
угу мы за их счёт тут расчёты пзрк формируем благо залутали неплохо их пу с ракетами перепрошить тоже не проблема оказывается
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05.03.2022 17:14 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!
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05.03.2022 17:32 Ответить
Слава українським перепрошивальникам! І ракетникам! І пілотам-винищувачам!

Збройним Силам України слава!
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05.03.2022 19:05 Ответить
Можливо то трофейні Тунгуски працюють вже...
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05.03.2022 17:31 Ответить
треба було штучне дихання зробити
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05.03.2022 17:07 Ответить
Птичкопад(с)
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05.03.2022 17:07 Ответить
Зачем замалевывать? Чем эта туша отличается от туши мертвого кабана например? К кабану даже больше жалости.
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05.03.2022 17:07 Ответить
Не ображай свиней- вони, на відміну від москалів нікому кривди не роблят
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05.03.2022 17:34 Ответить
Это в Очакове
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05.03.2022 17:08 Ответить
Дагар-рай моя лучина -- да-агарю с табой и я ...
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05.03.2022 17:20 Ответить
Cу-34?
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05.03.2022 17:33 Ответить
судя по фосту семейство су а что именно потом пояснят
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05.03.2022 17:34 Ответить
заZетился ванюшка
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05.03.2022 17:09 Ответить
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно сраку, видно ноги
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05.03.2022 17:09 Ответить
Та ну, поховали... Гілля зверху накидали, та й "пущай отдихаєт"
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05.03.2022 17:11 Ответить
роги
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05.03.2022 18:26 Ответить
ЭТО НЕ СУ-25!!! ЭТО СУ-34!!! Внимательнее!!!
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05.03.2022 17:09 Ответить
спасибо посмотрел по камуфляжу реально так су 34 разрисовывают мля их у кацапов что то около полка 20 штук
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05.03.2022 17:18 Ответить
СУ - 34 в три раза дороже от Су -25....
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05.03.2022 18:10 Ответить
Сегодня день ВСУ!
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05.03.2022 17:09 Ответить
эти кассабы к задорному пойдут или к кабздону?
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05.03.2022 17:09 Ответить
Там зустрінуться.
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05.03.2022 18:45 Ответить
Ні, в них буде "камєді клаб" - "юморні"пісні кабздоха перемішані з жартами міші задротного
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05.03.2022 19:30 Ответить
Да нам -то, это пофик!
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18.06.2022 19:26 Ответить
Не розрахував силу тяжіння...
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05.03.2022 17:09 Ответить
Як там писали:

"Захотів москаль літати
в небі України
та залишились з ванька
лиш дві обісцяних штаніни"
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05.03.2022 17:10 Ответить
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05.03.2022 17:11 Ответить
многие люди верят в знаки и символы - с такой мондавошкой на фюзеляже далеко не улетишь
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05.03.2022 17:10 Ответить
А він однак досить далеко залетів… але все одно- трохи маловато ще перевелись москальські літну в підземні війська
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05.03.2022 17:32 Ответить
nice!
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05.03.2022 17:11 Ответить
он йог
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05.03.2022 17:11 Ответить
Да
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05.03.2022 17:14 Ответить
може випадково впав на сокиру шиєю? і тулубом. Я чув що радянські пілоти відмовлялись літати в Афгані коли у духів з'явились стінгери. Мабуть люди тоді були розумніші
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05.03.2022 17:11 Ответить
ета сльози щясьтья...
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05.03.2022 17:15 Ответить
А я від вашого жарту суть не вдавився від сміху
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05.03.2022 19:32 Ответить
ещо один згорел на работе
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05.03.2022 17:14 Ответить
Дерусифікація русифікаторів.
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05.03.2022 17:16 Ответить
Русня...выпускайте розембаумов ...пусть начинают выть ...."Ванька взлееетттаааает.....Стингер среляяяяееет....."
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05.03.2022 17:18 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:02 Ответить
З вилами у сраці.
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05.03.2022 17:21 Ответить
Прикре самогубство. Нєубєрєглі.
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05.03.2022 17:28 Ответить
сердцевий напад.
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05.03.2022 17:39 Ответить
Це білоруський літак ?
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05.03.2022 17:39 Ответить
а різниця як він бомбив Україну?
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05.03.2022 17:40 Ответить
Є різниця, нам россказують, що білоруси не беруть участь у війні.
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05.03.2022 20:57 Ответить
не вір нікому і ніколи крім своїх очей)))
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05.03.2022 21:04 Ответить
тварі намагаються зрівняти с землею Марік, Чернігів, Волнваху, Гостомель - тварі в хаті.... - гарний хозяїн знае де вила.
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05.03.2022 21:10 Ответить
Прям на поле не то ли подсолнуха , не то ли кукурузы , перед пахотой , - Это символичная кара) . И так будет со всеми орками))).
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05.03.2022 17:40 Ответить
Гарний "подарунок" на 8 березня жінці ! Тепер її навіть таджик не трахатиме, бо всі виїзджають по своїх країнах в зв"язку з обвалом рубля !!!
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05.03.2022 18:08 Ответить
Теж танцюрист?
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05.03.2022 18:12 Ответить
Долітався нальотчик.
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05.03.2022 18:53 Ответить
- кто скажет , а где Иван ?
- так помер ..........
- то то я смотрю его в гробу несут ...
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05.03.2022 19:10 Ответить
Что-то они сегодня неплохо посыпались. Одно из двух- или стали больше летать, или подошли анонсированные ништяки.
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05.03.2022 19:15 Ответить
А Макрон я подивлюся шалунішка...
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05.03.2022 19:35 Ответить
Походу башку и яйца отрезали - красавцы
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05.03.2022 19:38 Ответить
чому зона паха затушована? йому напевно ще й яйця відбило...
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05.03.2022 20:08 Ответить
органічне добриво на кукурузне поле....
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05.03.2022 20:11 Ответить
Дебил ля.. даже катапультироватся нормально не умеют. Оторвало ноги при отстреле катапульти.
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05.03.2022 20:19 Ответить
Держитесь братья, бейте путлеровцев.
За вашу и нашу свободу.
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05.03.2022 20:45 Ответить
Мабуть це ця тварюка яка кошмарила наше місто
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12.03.2022 17:08 Ответить
Гореть им всем в аду, твари, побольше бы таких новостей, чтоб спокойней было на Украине.
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06.04.2022 23:05 Ответить
 
 