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Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведовательную группу. 5 марта около 11:00, во время боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль "ТИГР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, бойцам удалось взять в плен 4 военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер).

Пленных передали сотрудникам СБУ.

Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу, - МВД 01
Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу, - МВД 02

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вырвали усы
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05.03.2022 17:20 Ответить
от i добре
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05.03.2022 17:20 Ответить
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
..
За Броди і за Львів
****....москалів.
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05.03.2022 17:21 Ответить
Втомилися ?
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05.03.2022 17:21 Ответить
это не тигр, это какая то палёная кошка.
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05.03.2022 17:21 Ответить
....он што, из фанеры сделан?....горит то как!.....
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05.03.2022 17:24 Ответить
там вже і металобрухту не лишилося...
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05.03.2022 17:26 Ответить
Яка краса))
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05.03.2022 17:29 Ответить
Москалі лізуть в Україну, як чорти в пекло!!!
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05.03.2022 18:06 Ответить
 
 