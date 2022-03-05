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Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведовательную группу. 5 марта около 11:00, во время боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль "ТИГР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, бойцам удалось взять в плен 4 военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер).
Пленных передали сотрудникам СБУ.
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