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Ирпень (359) эвакуация (1748)

Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуация людей из города железнодорожным транспортом сорвалась из-за повреждения путей оккупантами. Теперь они пытаются пересечь мост, ранее взорванный ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Фокус".

Жители Ирпеня, на который обрушились масштабные авиаудары российской военной авиации, спешно покидают разрушенный город. Люди пересекают ранее взорванный ВСУ мост между Бучей и Ирпенем.

Некоторым гражданам помогают люди в униформе, подавая руки и переводя через руины.

По словам мэра города Александра Маркушина, сегодня в 10 часов женщины, дети и пожилые люди должны были эвакуироваться из города поездами, однако в результате повреждения вражеским снарядом пути это стало невозможным. Тогда людей попросили перейти в другое место, откуда их должны забрать автобусы для транспортировки на железнодорожный вокзал Киева.

Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост 01
Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост 02

Во время налетов вражеской авиации люди прячутся под мостом.

Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост 03
Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост 04
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Топ комментарии
+31
шоб ти ***** падло сдох...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
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05.03.2022 17:54
+22
Не одного...146 мільйонів...
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05.03.2022 18:00
+21
Я не считаю что они бегут. Они покидают город .Бегут аккупанты.
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05.03.2022 17:55
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мо час заколу падл настав?
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05.03.2022 17:51 Ответить
шоб ти ***** падло сдох...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
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05.03.2022 17:54 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:03 Ответить
Я не считаю что они бегут. Они покидают город .Бегут аккупанты.
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05.03.2022 17:55 Ответить
100%!
Не потрібно цих людей називати біженцями. Вони тимчасово евакуюються із зони бойових дій, щоб у наших хлопців були розв'язні руки.
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05.03.2022 18:09 Ответить
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 17:56 Ответить
https://mayday.rocks/hristo-grozev-10-rossijskih-silovikov-v-t-ch-fsb-sabotiruyut-proishodyashhee/

Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
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05.03.2022 17:56 Ответить
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05.03.2022 17:56 Ответить
Війна війною.. Але це треба теж робити https://youtube.com/shorts/a7Bggj7YZ5A?feature=share
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05.03.2022 17:56 Ответить
Родічи моєї доньки з Ірпеня .
Там жодного дому , який непошкодженний не залишили .
Дома родичей вже нема . Хоча усі сховалися й тому їх не поховали під цим домом . Але пам"яті вже нема .
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05.03.2022 17:57 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:57 Ответить
И всё это изза одного ********...
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05.03.2022 17:58 Ответить
Не одного...146 мільйонів...
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05.03.2022 18:00 Ответить
Москалі, коли ви будете ділити свою територію, жерти ягель... Чи допоможуть вам Українці?
Так допоможуть, але ви будете їсти чорноземи Полтащини, митися в болотах Волині!
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05.03.2022 18:00 Ответить
Такі вони «зелені коридори» від мишебратів…
Фєдєраст, то не людина…
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05.03.2022 18:00 Ответить
Дай боже, щоб ******* та всі ті що його підтримують - подохли!
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05.03.2022 18:03 Ответить
Двоюрідний брат із сім'єю якраз звідти днями приїхав. Їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована.
Суки кацапські, геноцид вам і голодомор! До останньої свинособаки. Зіг Хайль Холокост!
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05.03.2022 18:10 Ответить
А що їм залишається робити?Якщо здоровим мужикам просто нічим вести даже паризанську війну.Тут наш генштаб допустив помилку.Адже партизанська війна це 90% успіх в офіційній війні.Тут оголюється проблема недовіри влади до свого народу якому забороняла мати бойову зброю а тепер неможе забеспечити бажаючих нею так як іі нехватає.А за 8 років то могла забеспечити поступово.
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05.03.2022 18:21 Ответить
Треба рятувати жінок та дітей, бо то наше майбутнє.
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05.03.2022 18:22 Ответить
 
 