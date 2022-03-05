Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Эвакуация людей из города железнодорожным транспортом сорвалась из-за повреждения путей оккупантами. Теперь они пытаются пересечь мост, ранее взорванный ВСУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Фокус".
Жители Ирпеня, на который обрушились масштабные авиаудары российской военной авиации, спешно покидают разрушенный город. Люди пересекают ранее взорванный ВСУ мост между Бучей и Ирпенем.
Некоторым гражданам помогают люди в униформе, подавая руки и переводя через руины.
По словам мэра города Александра Маркушина, сегодня в 10 часов женщины, дети и пожилые люди должны были эвакуироваться из города поездами, однако в результате повреждения вражеским снарядом пути это стало невозможным. Тогда людей попросили перейти в другое место, откуда их должны забрать автобусы для транспортировки на железнодорожный вокзал Киева.
Во время налетов вражеской авиации люди прячутся под мостом.
Пожалуйста, подождите...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Не потрібно цих людей називати біженцями. Вони тимчасово евакуюються із зони бойових дій, щоб у наших хлопців були розв'язні руки.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
Там жодного дому , який непошкодженний не залишили .
Дома родичей вже нема . Хоча усі сховалися й тому їх не поховали під цим домом . Але пам"яті вже нема .
Так допоможуть, але ви будете їсти чорноземи Полтащини, митися в болотах Волині!
Фєдєраст, то не людина…
Суки кацапські, геноцид вам і голодомор! До останньої свинособаки. Зіг Хайль Холокост!