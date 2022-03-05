Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост. ФОТО

Эвакуация людей из города железнодорожным транспортом сорвалась из-за повреждения путей оккупантами. Теперь они пытаются пересечь мост, ранее взорванный ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Фокус".

Жители Ирпеня, на который обрушились масштабные авиаудары российской военной авиации, спешно покидают разрушенный город. Люди пересекают ранее взорванный ВСУ мост между Бучей и Ирпенем.

Некоторым гражданам помогают люди в униформе, подавая руки и переводя через руины.

По словам мэра города Александра Маркушина, сегодня в 10 часов женщины, дети и пожилые люди должны были эвакуироваться из города поездами, однако в результате повреждения вражеским снарядом пути это стало невозможным. Тогда людей попросили перейти в другое место, откуда их должны забрать автобусы для транспортировки на железнодорожный вокзал Киева.





Во время налетов вражеской авиации люди прячутся под мостом.



