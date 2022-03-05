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206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 206 батальона территориальной обороны проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи и окрестных населенных пунктов. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются супруги Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
Все автобусы 206 батальона территориальной обороны участвуют в эвакуации населения из Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов.
"Сегодня еще 400 женщин и детей уехали в столицу. После этого автобусы 206-го батальона вернутся в Ирпень, где продолжат эвакуацию. Людей перевозят в Киев на Центральный железнодорожный вокзал, откуда они поездами поедут на запад Украины", - говорится в сообщении.
"Друзья, мы вернем Украину", – успокоил людей Порошенко.
Топ комментарии
+28 vigo
показать весь комментарий05.03.2022 18:10
+24 віктор федорович 31ee1569
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+20 Aleks_15
показать весь комментарий05.03.2022 18:02
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можеш сказати «дякую»!
а сколько зеленский выделил на оборону из своего кармана.. 0 гривен?
тем временем сваты-7 в расеи идут в прокате
"Если вы что-то подобное увидели, не поднимайте ничего, даже не прикасайтесь! Это крайне опасно!", - предупреждает горсовет.
В городе нет света, воды, отопления, связи и мало продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими фашистами. Но Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции и защищать город.
(на 16.50 05.03.2022)
Зеленскому тоже за его железные яйца.
Victoria Maximenko
На youtube Кошевой сейчас дает интервью в прямом включении рос. каналу "Популярная политика".
Видео скачать нет возможности пока идет прямой эфир.
Я вам заскринила и законспектировала, что это разжиревший организм, который отсиживается в убежище там вещает.
Дочитайте до конца, особенно те, кому "зараз не на часі" і у "нашего бубачки отросли яйца":
«Мы в убежище. Привезли микроволновку, привезли плиту, провели интернет - в общем подготовились к жизни в подземелье... мы остаемся с президентом...
Вся страна гордится президентом, даже те кто не верил в его силы, даже перед выборами, когда он выиграл президентские выборы.
Вы помните что разделились - было 73% за Зеленского, 25% за другого кандидата, теперь все пишут в соцсетях, что мы не 73 и 25 - мы все 100%...
Бояться нечего, потому что парни защищают...»
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.