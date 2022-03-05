206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 206 батальона территориальной обороны проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи и окрестных населенных пунктов. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются супруги Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Все автобусы 206 батальона территориальной обороны участвуют в эвакуации населения из Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов.

"Сегодня еще 400 женщин и детей уехали в столицу. После этого автобусы 206-го батальона вернутся в Ирпень, где продолжат эвакуацию. Людей перевозят в Киев на Центральный железнодорожный вокзал, откуда они поездами поедут на запад Украины", - говорится в сообщении.

"Друзья, мы вернем Украину", – успокоил людей Порошенко.

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