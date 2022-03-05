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Новости Фото Война в Украине
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Ирпень (359) Порошенко (19359) эвакуация (1748) Буча (429) Европейская Солидарность (997)

206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 206 батальона территориальной обороны проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи и окрестных населенных пунктов. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются супруги Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Все автобусы 206 батальона территориальной обороны участвуют в эвакуации населения из Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов.

"Сегодня еще 400 женщин и детей уехали в столицу. После этого автобусы 206-го батальона вернутся в Ирпень, где продолжат эвакуацию. Людей перевозят в Киев на Центральный железнодорожный вокзал, откуда они поездами поедут на запад Украины", - говорится в сообщении.

"Друзья, мы вернем Украину", – успокоил людей Порошенко.

Смотрите также: Жители Ирпеня эвакуируются из города через взорванный мост. ФОТО

Также читайте: "Укрзализныця" обнародовала график движения поездов с поправкой на военное положение и комендантский час

206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи 01
206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи 02
206-й батальон теробороны проводит эвакуацию женщин и детей из Ирпеня и Бучи 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Порошенко 206 батальйон створи і озброїв за власний кошт.
можеш сказати «дякую»!
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05.03.2022 18:10
+24
Порох завжди людьми...
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05.03.2022 18:05
+20
молодцы!
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05.03.2022 18:02
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молодцы!
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05.03.2022 18:02 Ответить
А Порошенко то с супругой тут как оказался?Во даёт, быстрый как...даже не знаю что сказать
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05.03.2022 18:04 Ответить
він зараз весь час 206 батальоном
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05.03.2022 18:07 Ответить
Порошенко 206 батальйон створи і озброїв за власний кошт.
можеш сказати «дякую»!
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05.03.2022 18:10 Ответить
Спасибо, даже не знал
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05.03.2022 18:15 Ответить
Заткнись падаль
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05.03.2022 18:10 Ответить
Порох создал за свои деньги 206 батальон..
а сколько зеленский выделил на оборону из своего кармана.. 0 гривен?
тем временем сваты-7 в расеи идут в прокате
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05.03.2022 18:14 Ответить
Порох завжди людьми...
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05.03.2022 18:05 Ответить
користуйтеся і Ви...спробуйте щось організувати і вивести людей...(дай Боже щоб все пройшло тихо)
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05.03.2022 18:11 Ответить
що з маріком?
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05.03.2022 18:06 Ответить
В Мариуполе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек.
"Если вы что-то подобное увидели, не поднимайте ничего, даже не прикасайтесь! Это крайне опасно!", - предупреждает горсовет.
В городе нет света, воды, отопления, связи и мало продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими фашистами. Но Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции и защищать город.
(на 16.50 05.03.2022)
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05.03.2022 18:16 Ответить
сподіваюсь керівництво розуміє що марік втратити неможна
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05.03.2022 18:18 Ответить
сподіваюсь що розуміє...
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05.03.2022 18:20 Ответить
На Склозаводской люди под обстрелами
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05.03.2022 18:07 Ответить
206-й!
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05.03.2022 18:08 Ответить
Могу сказать, зачёт Порошенко.
Зеленскому тоже за его железные яйца.
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05.03.2022 18:13 Ответить
Наш Гетьман не здається і допомагає людям.
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05.03.2022 18:14 Ответить
а че без пиару не можна ?
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05.03.2022 18:15 Ответить
так піартесь і Ви на добрих ділах, ніхто не заважає...
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05.03.2022 18:18 Ответить
Лисому можна піаритись?

Victoria Maximenko

На youtube Кошевой сейчас дает интервью в прямом включении рос. каналу "Популярная политика".
Видео скачать нет возможности пока идет прямой эфир.
Я вам заскринила и законспектировала, что это разжиревший организм, который отсиживается в убежище там вещает.

Дочитайте до конца, особенно те, кому "зараз не на часі" і у "нашего бубачки отросли яйца":

«Мы в убежище. Привезли микроволновку, привезли плиту, провели интернет - в общем подготовились к жизни в подземелье... мы остаемся с президентом...
Вся страна гордится президентом, даже те кто не верил в его силы, даже перед выборами, когда он выиграл президентские выборы.
Вы помните что разделились - было 73% за Зеленского, 25% за другого кандидата, теперь все пишут в соцсетях, что мы не 73 и 25 - мы все 100%...
Бояться нечего, потому что парни защищают...»
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05.03.2022 18:21 Ответить
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05.03.2022 18:22 Ответить
ну й іпало нажер...
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05.03.2022 18:30 Ответить
Це ти про кого?
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05.03.2022 18:20 Ответить
Респект , повага і щира подяка Президенту Порошенко за те , що захищав і захищає Украіну 👍🏼💪✊🙏🏼
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05.03.2022 19:03 Ответить
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 20:52 Ответить
 
 