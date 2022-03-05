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В Харькове на Салтовке из-за авиаударов повреждено около 10 многоэтажек, на верхних этажах пожары, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Около десяти многоэтажных жилых домов повреждены в результате авиаударов по жилому массиву Салтовка в Харькове по состоянию на 17:00 5 марта, информацию о пострадавших выясняют.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"В результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов с последующим возгоранием квартир на верхних этажах (количество домов уточняется)", - говорится в сообщении.
Для ликвидации возгорания от ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники, однако в связи с постоянными обстрелами работы подразделений ГСЧС приостанавливаются.
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