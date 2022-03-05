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В Харькове на Салтовке из-за авиаударов повреждено около 10 многоэтажек, на верхних этажах пожары, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Около десяти многоэтажных жилых домов повреждены в результате авиаударов по жилому массиву Салтовка в Харькове по состоянию на 17:00 5 марта, информацию о пострадавших выясняют.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов с последующим возгоранием квартир на верхних этажах (количество домов уточняется)", - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания от ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники, однако в связи с постоянными обстрелами работы подразделений ГСЧС приостанавливаются.

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В Харькове на Салтовке из-за авиаударов повреждено около 10 многоэтажек, на верхних этажах пожары, - ГСЧС 01
В Харькове на Салтовке из-за авиаударов повреждено около 10 многоэтажек, на верхних этажах пожары, - ГСЧС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Тварі грьобані
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05.03.2022 19:00 Ответить
Это совсем рядом от нас
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05.03.2022 19:02 Ответить
руССкий мир пришёл..
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05.03.2022 19:05 Ответить
если не хотят закрывать небо, сильно помогли бы несчастные случаи с последующим возгоранием на аэродромах, откуда летят самолеты бомбить наши города
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05.03.2022 19:15 Ответить
руССкій мір прийшов... шо там місцеві депутати рашисти і місцева вата рада ?!Чи вже всі повтікали в ЄС ?!
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05.03.2022 19:23 Ответить
 
 