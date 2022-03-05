В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Марковке Луганской области, куда войска оккупантов вошли еще 24 февраля, прошел проукраинский митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Геннадия Ефименко.





"Марковка. Утро 5 марта. Луганская область. В Марковку войска оккупантов вошли еще 24 февраля", - говорится в сообщении.

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Как сообщают местные жители, вчера они также выходили с протестами к оккупантам с требованием уйти.

Проукраинский митинг прошел также в Белокуракино.