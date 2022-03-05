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В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Марковке Луганской области, куда войска оккупантов вошли еще 24 февраля, прошел проукраинский митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Геннадия Ефименко.

В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 01
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 02

"Марковка. Утро 5 марта. Луганская область. В Марковку войска оккупантов вошли еще 24 февраля", - говорится в сообщении.

В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 03

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В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 04
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 05
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 06

Как сообщают местные жители, вчера они также выходили с протестами к оккупантам с требованием уйти.

Проукраинский митинг прошел также в Белокуракино.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Мужні люди. Громадяни.
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05.03.2022 19:08
+8
Коротко
..
Цю націю не зломити
Тримаймося. Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:09
+6
Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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05.03.2022 19:31
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сколько стоит русский оккупант:
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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05.03.2022 19:06 Ответить
Ну вот еще....... платить за эту шваль.
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05.03.2022 19:09 Ответить
Народ, а мордорцы где, не прикопали уже случаем
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05.03.2022 19:07 Ответить
Скоро прикопаємо всих! Розмова путіна і шойгу. https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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05.03.2022 19:12 Ответить
Фейк же, у них в личных беседах сейчас цензурных слов не осталось, а не так как тут.
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05.03.2022 19:34 Ответить
Мужні люди. Громадяни.
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05.03.2022 19:08 Ответить
Пишаюся ними! Вийти перед психами - справжній подвиг!
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05.03.2022 20:10 Ответить
Коротко
..
Цю націю не зломити
Тримаймося. Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:09 Ответить
Местной терробороны я так понял нет. Здоровые мужики махая флагами, думают что остановят оккупантов и заставят их уйти. Наивный у нас народ всё-таки ещё. Пока агрессор ещё терпит, но скоро нагонит карателей, зачистит особо ретивых, остальных запугает. Или начинайте сопротивляться врагу или станете малороссами, войдёте в путинский тоталитарный совок, где есть только одно право - право военного с автоматом
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05.03.2022 19:12 Ответить
Организатора нет. Вот и тычутся как овцы.
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05.03.2022 19:18 Ответить
и тут "мужики"... бабы видать все больные там... но по фоткам никак не наблюдается...
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05.03.2022 19:21 Ответить
Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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05.03.2022 19:31 Ответить
на одной терробороне не уедешь. Нужен комплекс - зсу - сбу - полиция - терОборона.
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05.03.2022 19:31 Ответить
там те полицаи и сбу первые все и сдадут козломордым,нет веры и после 14 года почти ничего не поменялось,увы...
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05.03.2022 20:22 Ответить
Оружие всё по большим городам. Остальным - шо осталось и своё
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05.03.2022 21:25 Ответить
Мужні люди!

Хвала!
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05.03.2022 19:13 Ответить
Мало кто хочет " в родную гавань" ЛНРоДНРий... ( хотя конечно такие есть и это факт).
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05.03.2022 19:44 Ответить
Вот какцапи охреневают! Ждали цветов, а им в каждом городе херов под нос приподносят. Асвабадители х√eвы!
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05.03.2022 19:50 Ответить
 
 