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На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Военные вооруженных сил Украины захватили российские танки Т-90А в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 01

Бронетехника в количестве двух единиц была захвачена на юге Украины, в какой области – не уточняется.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 02

Захваченные танки Т-90А российские военные имеют на башне защитную решетку.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 03

Справка: Т-90 – созданный в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б. Т-90А — модификация Т-90, с двигателем В-92С2 мощностью 1000 л. с., улучшенным тепловизионным оборудованием, установлена башня с динамической защитой против бронебойного подкалиберного снаряда.
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Топ комментарии
+69
То просто треш якийсь...
І це друга армія в світі...
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05.03.2022 20:01
+44
А хваленая армата таки оказалась картонкой
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05.03.2022 20:03
+34
Мангал
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05.03.2022 20:01
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Щоб це не було, яке б це не було, як би воно, оно, теє не виглядало гасіть , бийте,Хлопці знищуйте так, щоб зірки на кремлі попадали!
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05.03.2022 20:23 Ответить
Тероборона захопила танк окупантів))
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05.03.2022 20:24 Ответить
Парни говорят, кровати помогают кацапам сье бстись пешкарусом обосратушки - после первого прилета джавы коробка воевать дальше не может, т.к все прицельные и т.д. идут по *****, поэтому и динамическая зашита пустая - усугубляет эффект одновременной детонацией. Такой танчик потом даже для рпг - легкая добыча.
*****, вот же ваньки брехливые - "нипабидимая моща")))
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05.03.2022 20:32 Ответить
Ви нє понімаєтє, ето - багажнік от "Масквіча". По задумкє гєніальне рюзькє слесарь - Джавєлін прилітає, каже: фу, що це за гидота, я такого навіть підривати не буду.
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05.03.2022 20:36 Ответить
Анало говнєти.
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05.03.2022 20:37 Ответить
ті кловани і справді думали ті мангали захистять їx від Джавелинів?
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05.03.2022 20:38 Ответить
Тропическое исполнение. Для жаркого климата.
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05.03.2022 20:41 Ответить
Эта штука защищает от джавелина как маска защищает от ковида
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05.03.2022 20:44 Ответить
Как волосы женский половой орган...
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06.03.2022 00:34 Ответить
Без соляри це холодильник для мерців. Тому і був покинутий. Але ПЕРЕМОГА за всяку ціну. Тепер це могутня зброя в руках українців буде як найкраще знищувати орду паразитів.
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05.03.2022 20:58 Ответить
Курятник.
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05.03.2022 20:59 Ответить
а эти кровати на даху помогають?
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05.03.2022 21:29 Ответить
А нащо ліжко? Що б коли вони завонюються то по черзі залазять наверх - провітрюються. Рускій дух вивітрюють , чи що?
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05.03.2022 21:47 Ответить
Дуже, дуже глибока модернізація, зразу з госпіталем на даху... Треба ще й труну на мотузці!!!
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05.03.2022 22:11 Ответить
когда я уже увижу армату блдять
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05.03.2022 23:11 Ответить
Заглохла на червоній площі, десь відтягли, там і стоїть
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05.03.2022 23:33 Ответить
На выставку ВПК росии
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06.03.2022 04:57 Ответить
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