На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А. ФОТО

Военные вооруженных сил Украины захватили российские танки Т-90А в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

Бронетехника в количестве двух единиц была захвачена на юге Украины, в какой области – не уточняется.

Захваченные танки Т-90А российские военные имеют на башне защитную решетку.

Справка: Т-90 – созданный в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б. Т-90А — модификация Т-90, с двигателем В-92С2 мощностью 1000 л. с., улучшенным тепловизионным оборудованием, установлена башня с динамической защитой против бронебойного подкалиберного снаряда.