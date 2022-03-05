Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Черниговщине подразделениями войск оперативного командования "Північ" сегодня были разбиты силы противника, что в который раз предотвратило продвижение оккупантов в сторону столицы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук ОК "Північ"
"Русская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: у российских вражеских солдат нет продуктов, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.
При этом, украинские защитники уверенно держат линию обороны и готовы до последнего стоять на защите региона, государства, а также его народа", - отметятся в сообщении.
Топ комментарии
+64 КузьмичUA
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+41 Вася Шевченко f77d76ba
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+34 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий05.03.2022 21:11
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Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
ну стараються ж пацани...))) (помагай їм Боженька)
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Ось вам і сюрпрайз! Та ще й який - метал самої високої якості.
Кафир это не верующий в Аллаха ,
наш народ в огромном своем большинстве этого не понимает Украинацам более легло бы слово оккупанты орки русня или что-то в этом роде