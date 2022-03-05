РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12624 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
50 240 47
оккупация (9496) Черниговщина (1341)

Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Черниговщине подразделениями войск оперативного командования "Північ" сегодня были разбиты силы противника, что в который раз предотвратило продвижение оккупантов в сторону столицы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук ОК "Північ"

"Русская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: у российских вражеских солдат нет продуктов, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.

При этом, украинские защитники уверенно держат линию обороны и готовы до последнего стоять на защите региона, государства, а также его народа", - отметятся в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны войск РФ пытались прорваться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи, ВСУ уничтожили технику и живую силу врага

Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК Північ 01

Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК Північ 02
Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК Північ 03
Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК Північ 04
Колонна оккупантов разбита на Черниговщине, - ОК Північ 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
показать весь комментарий
05.03.2022 21:02
+41
красивое !!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:02
+34
та ніхто там довго блукати не буде ))) там жеж є мисливці і грибники-провідники, добре знаючи ті посадки)))
показать весь комментарий
05.03.2022 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красивое !!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:02 Ответить
я с беглецов угораю. та они же без малейших навыков ориентирования на местности. они забредут в посадку - хрен выберутся, месяцами блукать будут )))
показать весь комментарий
05.03.2022 21:08 Ответить
та ніхто там довго блукати не буде ))) там жеж є мисливці і грибники-провідники, добре знаючи ті посадки)))
показать весь комментарий
05.03.2022 21:11 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 21:02 Ответить
А в Ірпіні взагалі здохла
показать весь комментарий
05.03.2022 21:40 Ответить
Наші красавчікі!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:03 Ответить
Бутусов каже що зеля хоче віддати полонених до закінчення війни https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7352839798089586&id=100000909172681
показать весь комментарий
05.03.2022 21:03 Ответить
це погано
показать весь комментарий
05.03.2022 21:11 Ответить
А скільки наших в тюрмах рашки гниють , на Луганщині, Донеччині? Може зробити обмін?
показать весь комментарий
05.03.2022 21:14 Ответить
А він їх брав? Це ще ніжно.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:17 Ответить
Зараз багато хто чого каже. Дивіться не що кажуть, а що роблять.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:21 Ответить
Мы на этой технике на 9 мая приедем в Мухосранск на парад
показать весь комментарий
05.03.2022 21:03 Ответить
Мухасранск - це червона площа ?
показать весь комментарий
05.03.2022 21:12 Ответить
ну да
показать весь комментарий
05.03.2022 21:14 Ответить
Не знаю як хто , а я вже задовбався дивитись на картинки з покинутою кацапами технікою . Аж в очах вже рябить .! .
показать весь комментарий
05.03.2022 21:05 Ответить
а я хочу ще ! )))
ну стараються ж пацани...))) (помагай їм Боженька)
показать весь комментарий
05.03.2022 21:17 Ответить
То вже звична картинка, головне щоб "рука бойцов колоть нє устала" і смерть минала.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:22 Ответить
Шо то на 2 та 4 фото?
показать весь комментарий
05.03.2022 21:06 Ответить
Зенітно-ракетний комплекс ТОР2. Ефективна річ в умілих руках.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:08 Ответить
Це ЗРК "Тор"
показать весь комментарий
05.03.2022 21:09 Ответить
І таке нам згодиться, ППО нам явно не завадить
показать весь комментарий
06.03.2022 17:13 Ответить
ТОР
показать весь комментарий
05.03.2022 21:18 Ответить
Чернігів на протязі 1300 років завжди був форпостом Київської Русі, казацьтва і сьогодні не здригнувся під навалою орди, місто завжди стояло і буде стояти як кістка в горлі для ворогів держави
показать весь комментарий
05.03.2022 21:07 Ответить
© Леонид Каганов [email protected] «Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:09 Ответить
Урал без фар приїхав на війну . !! . На ВІЙНУ , Карл !!! .
.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:09 Ответить
светомаскировку точно не нарушит.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:15 Ответить
Обміняли за хавчик... Потім колеса...Метал...
показать весь комментарий
05.03.2022 21:17 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:10 Ответить
она внутри вся в дерьме
показать весь комментарий
05.03.2022 21:18 Ответить
Та цім кацапам уже і срати нічим, як що не помородерили.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:25 Ответить
Всі проклинали попередню владу, яка в 90х і на початку 2000х вивезла за безцінь з України весь металобрухт - в принципі стратегічну сировину.
Ось вам і сюрпрайз! Та ще й який - метал самої високої якості.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:19 Ответить
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
05.03.2022 21:21 Ответить
Сегодня за день до хера набили.Отличная была охота.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:22 Ответить
Це ЗРК "ТОР М-1" Таким збили літак МАУ в Ірані. 8 ракет, на вигляд непошкоджений. Тільки не палить його. Це гарна штука, для ВСУ.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:23 Ответить
ЗСУ звичайно.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:24 Ответить
хоре то какое
показать весь комментарий
05.03.2022 21:25 Ответить
Ота хєрня на 2 фото, коштує з салону - 25 млн баксів. Навіть, якщо продати її з дисконтом у 70% і роздати виторг мешканцям села, то в тому селі всі будуть гривневими мільйонерами.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:29 Ответить
Я так розумію, що ще днів десять і вся техніка з лаптєстана буде на території України ввиді металобрухту
показать весь комментарий
05.03.2022 21:43 Ответить
ничего так не радует как разбитая колонна из Рашки))
показать весь комментарий
05.03.2022 22:13 Ответить
Редактор , не первый раз замечаю что вы пишите слово кафир . откуда вы это взяли , Это не наше не славянское слово Кафир это понятие в исламе , не имеющие ничего общего с христианскими догматами ,
Кафир это не верующий в Аллаха ,
наш народ в огромном своем большинстве этого не понимает Украинацам более легло бы слово оккупанты орки русня или что-то в этом роде
показать весь комментарий
05.03.2022 22:20 Ответить
Кацап дибил. Писав їм з самого початку- Чернігів забудьте, хер ви його захопите. Вже людей перебор й списки килрметрові хто чекає щоб ******* рашисстов..... меньше треба було ракети запускати!
показать весь комментарий
05.03.2022 23:05 Ответить
 
 