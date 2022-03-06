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обстрел (4783) Запорожская АЭС (1)

Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика

Появились фото последствий вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в Телеграмм-канале "Энергоатома".

"Энергодар. Украина. 5 марта 2022 года. Последствия атаки российских захватчиков на административный корпус Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Как известно, территория ЗАЭС также захвачена россиянами.

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Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС 01

Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС 02
Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС 03
Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС 04
Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС 05

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05.03.2022 22:53 Ответить
 
 