Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж

Появились фото последствий вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в Телеграмм-канале "Энергоатома".

"Энергодар. Украина. 5 марта 2022 года. Последствия атаки российских захватчиков на административный корпус Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Как известно, территория ЗАЭС также захвачена россиянами.

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