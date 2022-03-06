Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Экономика
Появились фото последствий вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в Телеграмм-канале "Энергоатома".
"Энергодар. Украина. 5 марта 2022 года. Последствия атаки российских захватчиков на административный корпус Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Как известно, территория ЗАЭС также захвачена россиянами.
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Cinichny Bandera
показать весь комментарий05.03.2022 22:53 Ответить Мне нравится 10
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