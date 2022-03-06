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Фото За рубежом
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Лондон (141) флаг (367)

"Это не фотошоп, а фото, сделанное мной лично", - телебашню в Лондоне украсили украинским флагом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Это зафиксировала украинская актриса, находящаяся в столице Британии

"Как красиво! Наш флаг по всему миру", - комментируют люди снимок, который разместила украинская актриса и продюсер Елена Лавренюк в своем фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ. Фотография была сделана 5 марта в столице Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики британского "Ливерпуля" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины. ФОТО

Это не фотошоп, а фото, сделанное мной лично, - телебашню в Лондоне украсили украинским флагом 01

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Топ комментарии
+24
приємно
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05.03.2022 22:54
+14
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05.03.2022 23:01
+13
В субботу, 5 марта, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались прорваться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
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05.03.2022 22:56
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приємно
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05.03.2022 22:54 Ответить
круто)
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05.03.2022 22:55 Ответить
Тільки оркам цього не показуйте, їх розірве посередині в орах, що то фейк.
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05.03.2022 22:55 Ответить
Кидаю різні відео в тєлєзі де орки шмаляють по житловим будинкам - пакажітє пруф, чтобі відна била что єта наші бамбят а нє ваші! Відео, де (Херсон здається, точно не пам'ятаю) беззбройні жителі йшли на орків, ті шмаляли вверх, і підпис до відео (українці в Херсоні йдуть на озброєних окупантів, а узкіє бояться автозаків) відповідь - ну канєшна же ані стрелялі в воздух, не в теплу же асвабадітєлям стрєлять! 🤦
Там промито все до мозок кісток, кгбшна пропаганда вона така
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05.03.2022 23:06 Ответить
*нє в толпу
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05.03.2022 23:09 Ответить
а вы им скажите, а где доказательство что на СССР напал гитлер и что СССР не бомбил сам себя?
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05.03.2022 23:10 Ответить
"єта все агалтєлая СССРАфобия! Бальшой и магучий савок нікагда ніскєм не хатєл ваєвать!"©
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05.03.2022 23:14 Ответить
до речі ,дуже дотепно! Спробую))) Вони ж дубиноголові ,тупорилі і тому вперті,як барани
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05.03.2022 23:24 Ответить
ось ти тикнув пальцем в небо, за те у самісеньку дірочку- СРСР у 1939 році таки і стріляв в себе, це було приводом до нападу на Фінляндію, потім на прибалтійців, а привод той самий. Тільки з "пушкі" стріляли
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05.03.2022 23:57 Ответить
В субботу, 5 марта, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались прорваться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
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05.03.2022 22:56 Ответить
Из Беларуси массово уезжают полные автобусы граждан, которые не хотят воевать за Россию на территории Украины.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.
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05.03.2022 23:03 Ответить
Чудово, ще б з пів- сотні літаків, і буде неперевершено...
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05.03.2022 22:58 Ответить
Будуть,Британія ніколи задню не включала.
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05.03.2022 23:01 Ответить
Это как журавлик из бумаги, когда Япония пережила землетрясение магнитудой в 9 баллов.
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05.03.2022 23:01 Ответить
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05.03.2022 23:01 Ответить
Було б іще краще якби не башту нашим прапором прикрашали , а наше рідне небо прикрасили британською символікою на крилах винищувачів ((
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05.03.2022 23:03 Ответить
❗️Российский рынок может столкнуться с дефицитом сахара, пишет «Коммерсант». Так, торговые сети не могут получить от производителей достаточных объемов продукции. Участники рынка говорят об ажиотажном спекулятивном спросе.

Но ритейлеры уверены, что производители сами придерживают продукцию с целью более выгодной продажи. Сети готовы ограничить объемы отпуска сахара в одни руки.
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05.03.2022 23:06 Ответить
Tower Bridge слабо раскрасить?
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05.03.2022 23:13 Ответить
Фото зроблено 02.03.2022 у Франкфурт-на-Майні телевежа (прислали).
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05.03.2022 23:15 Ответить
В юго-западном Лондоне (район Твикинам) всю улицу украсили украинскими флагами
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05.03.2022 23:58 Ответить
Та ви що? Яка подія, ми дуже раді за Лондон...
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06.03.2022 00:39 Ответить
Уважуха Британцям.Країна першою покинула ЄС і найбільше підтриує Україну.Британці та США виконують свої патріотичні обовязки а із ЄС ще і до тепер потрібно витягувати все по волоску.
На мою думку Україні ще потрібно подумати чи потріден нам цей ЄС чи може розвивати напрямок Британія-Польша-Україна.Впевнений на всі 100% що окрім Германії в новітньому обєднанні країн більше нікого не залишиться.
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06.03.2022 10:18 Ответить
Україне це не тільки декілька обласних центрів та Столиця яку вороги неможуть здолати більше тижня а і кожен куст,яруга та ложбина яка буде знищувати ворога.А про гористу місцевість Карпат вже і не говорю.
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06.03.2022 10:26 Ответить
До речі,останній супротив радянській владі офіційно був признаний тільки у 1959-му році а це вже був час коли СССР вже стояв однією ногою в комунізмі.
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06.03.2022 10:28 Ответить
 
 