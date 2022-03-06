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"Это не фотошоп, а фото, сделанное мной лично", - телебашню в Лондоне украсили украинским флагом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Это зафиксировала украинская актриса, находящаяся в столице Британии
"Как красиво! Наш флаг по всему миру", - комментируют люди снимок, который разместила украинская актриса и продюсер Елена Лавренюк в своем фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ. Фотография была сделана 5 марта в столице Британии.
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+24 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий05.03.2022 22:54
+14 Квантовий Механік
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+13 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий05.03.2022 22:56
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Там промито все до мозок кісток, кгбшна пропаганда вона така
Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
Об этом сообщает литовское издание Delfi.
Но ритейлеры уверены, что производители сами придерживают продукцию с целью более выгодной продажи. Сети готовы ограничить объемы отпуска сахара в одни руки.
На мою думку Україні ще потрібно подумати чи потріден нам цей ЄС чи може розвивати напрямок Британія-Польша-Україна.Впевнений на всі 100% що окрім Германії в новітньому обєднанні країн більше нікого не залишиться.