"Это не фотошоп, а фото, сделанное мной лично", - телебашню в Лондоне украсили украинским флагом. ФОТО

Это зафиксировала украинская актриса, находящаяся в столице Британии

"Как красиво! Наш флаг по всему миру", - комментируют люди снимок, который разместила украинская актриса и продюсер Елена Лавренюк в своем фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ. Фотография была сделана 5 марта в столице Британии.

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