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война (6246) обстрел (4783) Чернигов (331)

"Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис", - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Российские оккупанты бомбили авиацией город Чернигов. Под обстрелы попали жилые дома и гражданские.

Об этом в Instagram рассказала жительница города Юлия Матвиенко, передает Цензор.НЕТ.

"3.03.2022 я с тремя детьми пряталась в коридоре. Вроде как две стены, все правила.... но все за секунду, если не меньше. Оглушительный звук и толчок. Дети кричат, я не понимаю, что происходит. Все, как в тумане.Стены, потолок, двери, окна полетели на нас.Наш дом волной от удара авиационной бомбы разнесло.Но чудеса есть, мы живы.... я верю, потому что нереально было выжить.... Я окровавлена пижаме и тапочках домашних, дети в носках без обуви в домашней одежде, которая в моей крови, самая младшая 1,2 года на руках, где у меня глубокая рана и льется кровь... Это какой-то апокалипсис...", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 марта российские оккапанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова.

В результате бомбардировки Чернигова российской авиацией погибли 47 человек.

Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис, - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией 01

Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис, - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией 02
Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис, - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией 03
Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис, - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией 04
Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис, - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией 05

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Топ комментарии
+51
покажите это фото гандонам, которые не хотят небо нам закрыть, не передают средства ПВО и самолеты.
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05.03.2022 23:38
+40
Треба тицяти такі фотографії Солтенбергу, Трюдо та іншим.
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05.03.2022 23:38
+21
Сказати що це жах , нічого не сказати . Ненависть до кацапні зашкалює . Не залишаючи місця іншим емоціям .
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05.03.2022 23:42
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покажите это фото гандонам, которые не хотят небо нам закрыть, не передают средства ПВО и самолеты.
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05.03.2022 23:38 Ответить
Ну ты же знашь кацапов,дай им с американцами повоевать хлебом не корми.
А вот ПВО нужно как воздух.
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05.03.2022 23:48 Ответить
Пробували- кажуть що фотомонтаж і що ЗСУ самі обстрілюють українські міста, там більшість взагалі кончєні.
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05.03.2022 23:58 Ответить
там тільки ольгінці. сам намагався. ти йому факт, а він з факс злазить, кров з дупи тече, та й репетує- це фєйк!
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06.03.2022 01:32 Ответить
Нам наче обіцяли дати пво і арту, міги уже летіли, але чомусь після тих перемовин передумали
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06.03.2022 00:07 Ответить
Просто если бы вместо дорог последние почти три года мы укрепляли армию то могли бы и сами создать системы ПВО свои но кто то строил дороги.
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06.03.2022 11:49 Ответить
Треба тицяти такі фотографії Солтенбергу, Трюдо та іншим.
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05.03.2022 23:38 Ответить
ИЛИ ЧТО?
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05.03.2022 23:44 Ответить
Есть фанаты инстаграмма, у которых фотографироваться уже на уровне рефлексов...
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05.03.2022 23:44 Ответить
Ясно ж что фото делали уже когда спасали. Ну или у тебя другие варианты?
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05.03.2022 23:45 Ответить
Когда брали Крым,уже было понятно ху есть ху,Баба Меркель лизала жопу на пару С гнилым макрончиком,пуилу все за бабки.И теперь ботокс почуствовал в себе Бельмондо. А терпит Украина за жадность и засцаность этих вшеи.Ничо мы Козаки перемога за нами.
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05.03.2022 23:46 Ответить
вот это Бог кого-то хранит!
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05.03.2022 23:40 Ответить
Хочу включить телевизор и смотреть как его вешают на площади Харькова или Чернигова или Ирпеня.
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06.03.2022 00:24 Ответить
Жесть Путін! Щоб ти був здох падла недоношена....!
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05.03.2022 23:42 Ответить
Сказати що це жах , нічого не сказати . Ненависть до кацапні зашкалює . Не залишаючи місця іншим емоціям .
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05.03.2022 23:42 Ответить
***** тебя крысы сожрут в бочке падло!!!!!!!!!
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05.03.2022 23:43 Ответить
У него руки в крови ,давно,оно продалось Сатане падло,ибо убииство детеи нельзя ничем оправдать.
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05.03.2022 23:50 Ответить
на том свете я тебя зубами загрызу *****!!!!
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05.03.2022 23:50 Ответить
Оно сцыт,и это срашно за женщин и детеи,чмо не воюет с армиеи где напомадят физиономию,а ****** по мирным людям.Комплекс урода в нем
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05.03.2022 23:58 Ответить
Мати,українська жінка.
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06.03.2022 00:05 Ответить
ЗЕленскому во время обращений или всяко разного, нужно за спиной установить здоровенный телевизор или проектор и на них показывать преступления мордора.
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06.03.2022 00:07 Ответить
А перед мордою - "ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО" Для "рівноваги" !!!
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06.03.2022 12:29 Ответить
Добре пам'ятайте це та інші подібні фото - коли просто перед вами буде якась ********** озброєна свинособака... Коли та цапорила істота буде шось вам там белькотіти про "учєнія і заблуділся" - навіть не слухайте!!! Якщо не буде змоги максимально жорстко і люто скалічити тварюку(перебивши їй хребет та порізавши усі сухожилля, можна й око вирізати) - просто вбивайте🔥⚡💥💀 як скажену скотину, без жодних вагань чи сумнівів!!!
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06.03.2022 00:23 Ответить
Вони все знають, таке фото для них не буде новиною. Закриття неба буде для них вступом у війну з путіном. А вони до цього не готові,і перш за все морально. На жаль.
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06.03.2022 00:49 Ответить
пошлите это фото Байдену, это он дал зеленый свет на убийство этой мадонны с тремя детьми
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06.03.2022 00:52 Ответить
Россия несет везде только смерти и страдания.
А путин только хорошеньким прикидывается на интервью.
"По делам оцените его..."
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06.03.2022 01:11 Ответить
 
 