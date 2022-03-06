"Окровавленная, на руках дети, какой-то апокалипсис", - жительница Чернигова, пережившая бомбардировку российской авиацией. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты бомбили авиацией город Чернигов. Под обстрелы попали жилые дома и гражданские.

Об этом в Instagram рассказала жительница города Юлия Матвиенко, передает Цензор.НЕТ.

"3.03.2022 я с тремя детьми пряталась в коридоре. Вроде как две стены, все правила.... но все за секунду, если не меньше. Оглушительный звук и толчок. Дети кричат, я не понимаю, что происходит. Все, как в тумане.Стены, потолок, двери, окна полетели на нас.Наш дом волной от удара авиационной бомбы разнесло.Но чудеса есть, мы живы.... я верю, потому что нереально было выжить.... Я окровавлена пижаме и тапочках домашних, дети в носках без обуви в домашней одежде, которая в моей крови, самая младшая 1,2 года на руках, где у меня глубокая рана и льется кровь... Это какой-то апокалипсис...", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 марта российские оккапанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова.

В результате бомбардировки Чернигова российской авиацией погибли 47 человек.







