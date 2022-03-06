В автомобилях Росгвардии были найдены щиты и дубинки. Они думали, что нужно будет просто разгонять кучку недовольных, - Бутусов. ФОТО

В автомобилях Росгвардии была найдена экипировка для разгона демонстраций.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", - написал журналист.

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