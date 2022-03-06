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Фото Война в Украине
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армия РФ (3413) война (6246) Бутусов Юрий (2395) Росгвардия (18)

В автомобилях Росгвардии были найдены щиты и дубинки. Они думали, что нужно будет просто разгонять кучку недовольных, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В автомобилях Росгвардии была найдена экипировка для разгона демонстраций.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", -  написал  журналист.

Смотрите также: Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму. ФОТОрепортаж

В автомобилях Росгвардии были найдены щиты и дубинки. Они думали, что нужно будет просто разгонять кучку недовольных, - Бутусов 01
В автомобилях Росгвардии были найдены щиты и дубинки. Они думали, что нужно будет просто разгонять кучку недовольных, - Бутусов 02

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Топ комментарии
+47
… і обісрані матраси.
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06.03.2022 00:15
+47
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06.03.2022 00:18
+22
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06.03.2022 00:35
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Дядя, ты не туда попал
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06.03.2022 00:15 Ответить
звали, чувак.
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06.03.2022 00:15 Ответить
Їм уже не треба секса, їх і так вже ви*бали
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06.03.2022 00:16 Ответить
То іхні самки вже постять
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06.03.2022 00:18 Ответить
Ще якісь підараси вночі по сайту бродять.
Не чіпайте його.
Це так, як в "Чародеях"
- "Может развеешь его в прах? - Да ну его, он сам к утру развеется"
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06.03.2022 00:21 Ответить
Я комент написав, коли вже він був заспалений. Якійсь придурок посилання на секссайти пропонував. А забанив його мабуть вже адмін.
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06.03.2022 05:41 Ответить
Ага, розмріявся....
А комент я бачив, відкрив у спамі - то якісь сексуальний озабоченець нічний не туди попав.
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06.03.2022 09:05 Ответить
… і обісрані матраси.
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06.03.2022 00:15 Ответить
То уже после пересечения границы
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06.03.2022 00:16 Ответить
Да ладна! Вони із дому такі взяли!
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06.03.2022 00:17 Ответить
На цих матрасах ще діди "воювали"
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06.03.2022 01:00 Ответить
Они у них прямо с завода такими отпускаются. Иначе это будут нескрепные матрасы.
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06.03.2022 00:40 Ответить
дубинки каждому в дупло засунуть
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06.03.2022 00:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qG_VKMDkGhE
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06.03.2022 00:20 Ответить
та з тих дуп вже попіл залишився
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06.03.2022 00:24 Ответить
А попы моковские готовились к встрече российских оккупантов
У Коломиї в церкві Московського патріар
ха
ту найшли заготовлені харчі для окупантів

https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs
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06.03.2022 00:18 Ответить
А чего такие матрасы обосраные ?
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06.03.2022 00:18 Ответить
Это у них так принято. Смехдержава.
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06.03.2022 00:28 Ответить
Деды обсирали
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06.03.2022 02:54 Ответить
Думали, що українці будуть селфі з автозаків знімати, як раби у Москві. А українці замість того дістали джавеліни та роблять фото смажених кацапів 😁😁😁👍✊🇺🇦
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06.03.2022 00:18 Ответить
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06.03.2022 00:18 Ответить
а швабры для самоудовлетворения где?
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06.03.2022 00:19 Ответить
этих выблюдков полицаев только показательно вешать
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06.03.2022 00:20 Ответить
Российский ОМОН не доехал до Харькова https://www.youtube.com/watch?v=qG_VKMDkGhE
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06.03.2022 00:21 Ответить
параше"гвардия" против украинского народу )))))))) может они ещё думали что и автозак им они толкать будут??? да cлучись чего, их самих бы в этот автозак запихнули и сожгли в нём вместе со всем их мотлохом )
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06.03.2022 00:22 Ответить
***** підвела його ж ідеологія.
Він каже, шо москалі та українці - "адін нарот".
А позаяк для кацапів звичне очкове набутиліваніє, то вони вважали, шо й українці такі самі, як і вони.
Але не так сталося, як гадалося.
Кацапи, йдіть *****! )))
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06.03.2022 00:24 Ответить
Украинские ботаники не московские ботаники - полицаев глубоко в огороды закапывают...
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06.03.2022 00:25 Ответить
Кремлівські пропагандони так гарно брехали про Українців ,що цей фюрер_-ПІСЮН і справді увіровав, що в Україні нема українців.
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06.03.2022 00:26 Ответить
Цензор, или Бутусов!Отключение русскоязычной версии, лишает возможности транслировать информацию в Фэйсбук в русскоязычную среду!
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06.03.2022 00:27 Ответить
Ви хіба не в темі, - кацапам уже відімкнули Пейсбук.
Тепер, як при совку, - друкуйте для них "саміздат".
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06.03.2022 00:31 Ответить
Кроме кацапов,ещё много кто читает
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06.03.2022 00:50 Ответить
То було в минулому житті.
Світ миттєво змінився. Усвідомте це.
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06.03.2022 01:01 Ответить
як то кажуть кацапу-кацапове, тьху, най кізяки жеруть
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06.03.2022 01:07 Ответить
Нема вже у кацапів фейсбука...
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06.03.2022 00:34 Ответить
В фб ж настройки є: переклад.
Ви поширюйте, прочитають. І фото подивляться.
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06.03.2022 08:43 Ответить
***.... там реально люди далеки от реальности, как они себе представляют этих додиков с щитами против народа?
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06.03.2022 00:27 Ответить
От Ви спитали... Всі звірі кучкуються, але одних називають отарою, а інших -- зграєю. В тому різниця. Тому й не розуміють одне одного.
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06.03.2022 00:36 Ответить
От дебилы. Семечки! Семечки берите, вам говорят!
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06.03.2022 00:27 Ответить
две шаги- налево и шаг назад
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06.03.2022 01:08 Ответить
Ну то це так... Коли йдеш когось *****вати, ніколи не очікуєш, що можеш отримати физди сам, бо інакше б не ліз...
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06.03.2022 00:30 Ответить
если бы вы посмотрели хотябы 15 минут шисят минут со скобеевой и ее куколдом поповым, то вы бы поняли почему этот скот сюда едет
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06.03.2022 00:32 Ответить
В мене алегрія на маячню...
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06.03.2022 00:55 Ответить
Бабы еще нарожают
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06.03.2022 00:30 Ответить
Какая атвратітєльная рожа!
Чимось на ***** похожа.
Дегенеративна морда фейса наліцо.
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06.03.2022 00:40 Ответить
друг Путина со времен собчака, водил в детсад ксюшку.
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06.03.2022 01:02 Ответить
Та знаю я, хто то, - Главний Жандарм всєя Кацапії Золотов.
Я тільки звернув увагу шановної публіки, - яка огидна пика! )))
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06.03.2022 01:09 Ответить
то здається йому вже засадили по самі гланди
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06.03.2022 01:09 Ответить
Я зрозумів зараз значення слова "імбецил"
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06.03.2022 02:05 Ответить
Нє, є ще кращий екземпляр.
Пошукайте сергей марков - палітолух.
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06.03.2022 08:44 Ответить
Щити, кийки, ....
То, ладно.
Але, навіщо вони перли з Рашки, свої обссані матраци?!!
Жити не могли без "рідного запаху"?
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06.03.2022 00:31 Ответить
пощай моя подушка, прощай родной матрас
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06.03.2022 00:33 Ответить
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06.03.2022 00:35 Ответить
Евгений Ройзман

@roizmangbn

Американец-журналист говорит: «Я читал, что один советский генерал в 1937 году, понимая, что за ним вот-вот придут, собрал вещмешок и целый год каждый день ждал и я не понял...» - Что? - Почему он ждал смерти с вещмешком, а не с оружием?
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06.03.2022 00:41 Ответить
Там навіть цілі наркоми закордонних справ спали з револьвером під подушкою, - щоб застрелитися у разі спроби арешту.
Розказує Павєл Літвінов про свого діда Максіма Літвінова, - наркома закордонних справ (1930-1939). Його, до речі Сталін звільнив з посади на догоду гітлерівцям, - бо Літвінов був євреєм.

Спал он много лет с пистолетом под подушкой, чтобы застрелиться, когда его придут арестовывать. Он мне даже пистолет, когда мне было лет семь или восемь, показал, только, конечно, не объяснил, зачем он, зачем этот пистолет. Это было сильное мое впечатление, так сказать, посмотреть.
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/pavlu-litvinovu-80-semya/
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06.03.2022 00:54 Ответить
розумієш, у вільних державах кожен громадянин має зброю, тай має шанс її застосувати. у США народ би не волав- "дайте зброю!" бо кожен має не кулемет, але AR15, HK або скорпіон. Знатокі! Питання! Чому вони один одного не перестріляли? А статистика вбивств (не впевненний) не перевищує вбивства кухонним ножем?
Краще носити револьве й ніколи його не застосовувати, ніж мати необхідність застосувати та не мати револьвера.
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06.03.2022 01:18 Ответить
Дибилоиды
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06.03.2022 00:37 Ответить
А где сами космонавты, так презрительно московские ботаники их называют, где они. Понятно, что убежали. Под Киевом физически испарились, весь сибирский СОБР. А этих привезли прямо в автомобилях, эти точно "не знали". А все таки москвичам чуть поскойней, меньше трепки получать будут за несогласие и за голодные бунты. Они доиграются, что скоро сам Путин будет рубить им головы на Лобном месте.
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06.03.2022 01:09 Ответить
Росгвардія в ************** це вуличне гестапо і карателі проти притомних людей.
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06.03.2022 01:09 Ответить
Не притомних
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06.03.2022 01:19 Ответить
чим далі, тим більше це все нагадує якийсь сюрреалізм.... то вже навіть не шапкозакидання- це акт масового самогубства. мій мозок просто відмовляється сприймати реальність.
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06.03.2022 08:34 Ответить
Армії то вже у мокшан ***** ось і мобілізовують вже ментів із міст та сіл.Нам би ще декілька днів протриматись адальше пробувати відбивати територію України.Мокшанам прийдеться або капітулювати або обявляти мобілізацію що розвяже ,,руки,,всім арміям світу які нас підтримують.
Ніхто не хоче воювати але нікого в світі війна в Україні боком не обійде.
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06.03.2022 09:38 Ответить
 
 