В автомобилях Росгвардии были найдены щиты и дубинки. Они думали, что нужно будет просто разгонять кучку недовольных, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В автомобилях Росгвардии была найдена экипировка для разгона демонстраций.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", - написал журналист.
Пожалуйста, подождите...
Не чіпайте його.
Це так, як в "Чародеях"
- "Может развеешь его в прах? - Да ну его, он сам к утру развеется"
А комент я бачив, відкрив у спамі - то якісь сексуальний озабоченець нічний не туди попав.
У Коломиї в церкві Московського патріар
ха
ту найшли заготовлені харчі для окупантів
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs
Він каже, шо москалі та українці - "адін нарот".
А позаяк для кацапів звичне очкове набутиліваніє, то вони вважали, шо й українці такі самі, як і вони.
Але не так сталося, як гадалося.
Кацапи, йдіть *****! )))
Тепер, як при совку, - друкуйте для них "саміздат".
Світ миттєво змінився. Усвідомте це.
Ви поширюйте, прочитають. І фото подивляться.
Чимось на ***** похожа.
Дегенеративна морда фейса наліцо.
Я тільки звернув увагу шановної публіки, - яка огидна пика! )))
Пошукайте сергей марков - палітолух.
То, ладно.
Але, навіщо вони перли з Рашки, свої обссані матраци?!!
Жити не могли без "рідного запаху"?
@roizmangbn
Американец-журналист говорит: «Я читал, что один советский генерал в 1937 году, понимая, что за ним вот-вот придут, собрал вещмешок и целый год каждый день ждал и я не понял...» - Что? - Почему он ждал смерти с вещмешком, а не с оружием?
Розказує Павєл Літвінов про свого діда Максіма Літвінова, - наркома закордонних справ (1930-1939). Його, до речі Сталін звільнив з посади на догоду гітлерівцям, - бо Літвінов був євреєм.
Спал он много лет с пистолетом под подушкой, чтобы застрелиться, когда его придут арестовывать. Он мне даже пистолет, когда мне было лет семь или восемь, показал, только, конечно, не объяснил, зачем он, зачем этот пистолет. Это было сильное мое впечатление, так сказать, посмотреть.
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/pavlu-litvinovu-80-semya/
Краще носити револьве й ніколи його не застосовувати, ніж мати необхідність застосувати та не мати револьвера.
Ніхто не хоче воювати але нікого в світі війна в Україні боком не обійде.