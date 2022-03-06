Защитники Украины захватили ЗРК "Панцирь" оккупантов. ФОТО

Защитники Украины захватили у оккупантов ЗРК "Панцирь".

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины под ником "Филин Донбасс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины захватили у оккупанта новенький "Панцирь". Даже не покареженный и "габариты" работают", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

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