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Защитники Украины захватили ЗРК "Панцирь" оккупантов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины захватили у оккупантов ЗРК "Панцирь".
Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины под ником "Филин Донбасс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины захватили у оккупанта новенький "Панцирь". Даже не покареженный и "габариты" работают", - говорится в сообщении.
Где это произошло, не сообщается.
Топ комментарии
+65 Cinichny Bandera
показать весь комментарий06.03.2022 09:03
+42 Roman Tripalyk
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+32 Zemer
показать весь комментарий06.03.2022 09:09
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Так что если им перепрограммировать систему опознавания свой-чужой - они нам еще послужат.
Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, ******* ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.
Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.
Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.
Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..
Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.
Слово «помста».
Юрій Гудименко
Чи я далеко ступив в думках про технічне обладнання рашиської техніки?
А брухту декілька тисяч тон, будемо плавити і відбудовувати міста і села!
10:54
С начала военных действий в Украине уничтожено 88 российских самолетов и вертолетов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
«В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских... войск составляют 88 самолетов и вертолетов», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.
«Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания..» - заявили украинские военные.
Госсекретарь Энтони Блинкен отбросил идею ограничения поставок российской нефти, заявив журналистам, что "нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергоносителей". Он не исключил эту идею, но предупредил, что санкции против российского экспорта энергоносителей - ключевой части российской экономики - могут подлить масла в огонь недавнего резкого роста цен на нефть - аргумент, который администрация Байдена часто приводила на этой неделе.
Согласно статистике Министерства энергетики США, в прошлом году Соединенные Штаты импортировали около 72,6 млн баррелей российской сырой нефти, что составляет небольшую часть от примерно 2,2 млрд баррелей сырой нефти, импортированной в США из всех стран в том же году, причем Канада, Мексика и Саудовская Аравия занимают первое место среди зарубежных источников нефти. (На долю России пришлось около 20% от 861 млн баррелей нефтепродуктов, импортированных США в прошлом году, но импорт невелик по сравнению с внутренним производством).
Несмотря на то, что санкции западных стран не были напрямую направлены на импорт нефти, некоторые другие жесткие экономические санкции, наложенные на Россию после вторжения в Украину, могут нарушить работу энергетического сектора страны. По сообщениям, Россия с трудом находит покупателей на свою нефть, поскольку трейдеры избегают этой страны, чтобы не нарушать санкции в отношении финансовой отрасли. (Но США они до сих пор не потеряли)