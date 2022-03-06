РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54265 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
38212 74
армия РФ (3413) война (6246) техника (328)

Защитники Украины захватили ЗРК "Панцирь" оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины захватили у оккупантов ЗРК "Панцирь".

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины под ником "Филин Донбасс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины захватили у оккупанта новенький "Панцирь". Даже не покареженный и "габариты" работают", - говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

Защитники Украины захватили ЗРК Панцирь оккупантов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Четко! Гол!": Украинцы в очередной раз уничтожают вражескую технику из ПТРК. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+65
Українці поводять себе так, як не поводили ані спартанці з легенд, ані боги з міфів, ані римляни з підручників.

Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, хуярять ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.

Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.

Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.

Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..

Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.

Слово «помста».

Юрій Гудименко
показать весь комментарий
06.03.2022 09:03
+42
норм це техніка ! просто криворукі керують ! я чомусь упевнений що в наших воно працюватиме як треба і не один літак москальський приземлять!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:06
+32
"Панцирь" блестит как у кота яйца. Орки похоже хотели парад в Киеве провести.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта параша хоть один безпилотник сбила?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:01 Ответить
неа 16 лямов стоит а толку -0
показать весь комментарий
06.03.2022 09:02 Ответить
норм це техніка ! просто криворукі керують ! я чомусь упевнений що в наших воно працюватиме як треба і не один літак москальський приземлять!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:06 Ответить
нормальная против самолетов и ракет, скорее всего. а против современных ударных беспилотников - это груда металлолома))))
показать весь комментарий
06.03.2022 09:22 Ответить
В Сирии и Ливии они сбивали Байрактары.
Так что если им перепрограммировать систему опознавания свой-чужой - они нам еще послужат.
показать весь комментарий
06.03.2022 11:43 Ответить
Там, певно, система розпізнавання "свій-чужий", тому треба, щоб з нею попрацювали фахівці. З ходу у бій не піде.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:04 Ответить
Не нервничай. Чтоб система работала туда нужно регулярно новый ключ програмить. Пропустил смену и все стали чужими
показать весь комментарий
06.03.2022 10:17 Ответить
"Панцирь" блестит как у кота яйца. Орки похоже хотели парад в Киеве провести.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:09 Ответить
Это случайное фото с парада на мацковии. Разве не видно?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:21 Ответить
Фото з параду, але Панцир взяли, просто фото не давали, редактори з інету взяли ))
показать весь комментарий
06.03.2022 09:32 Ответить
Да я и не отрицаю что он захвачен. Просто ответил на конкретный комментарий.)
показать весь комментарий
06.03.2022 09:37 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 09:49 Ответить
Та зараз такої фігні 'пайдите в любом ваенторге"!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:59 Ответить
мля Филин - бат Донбасс ЗСУ позывной у комбата такой
показать весь комментарий
06.03.2022 09:01 Ответить
А нормальне постачання від рашки... ще б НАТО літаки дало- і норм.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:01 Ответить
Українці поводять себе так, як не поводили ані спартанці з легенд, ані боги з міфів, ані римляни з підручників.

Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, ******* ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.

Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.

Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.

Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..

Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.

Слово «помста».

Юрій Гудименко
показать весь комментарий
06.03.2022 09:03 Ответить
ПпОооМмСТАаааааа!!!!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:08 Ответить
Тому що Козацькому роду нема переводу! Україна понад Усе!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:19 Ответить
По суті його, що б використовувати в своїх цілях проти орди, то треба перепрограмовувати блоки керування, бо там повинна стояти система свій-чужий.
Чи я далеко ступив в думках про технічне обладнання рашиської техніки?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:04 Ответить
Нема ні одного підтвердження, що ця штука взагалі щось збила за всю історію використання.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:07 Ответить
Далеко. Из него можно стрелять как из охрененно быстрой многоствольной автоматической пушки, и по наземным целям тоже.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:08 Ответить
Наші програмісти спроможні виправити "свій-чужий".
показать весь комментарий
06.03.2022 09:09 Ответить
Кстати коды опознавания вообщето меняются каждый день.... Так что всё это не имеет значения....
показать весь комментарий
06.03.2022 09:14 Ответить
Анонимусов попросить, чтобы программное обеспечение взломали на панцире.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:22 Ответить
Ничего НЕ НАДО делать... Он "своими" покажет рашкины самолёты. Вот их и лупи...
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
Захоплення такого комплексу стає проблемою для ворога. Оскільки в руки ВСУ могли попсти коди свій-чужий. Перед втечею екіпаж мав їх знищити, а там хто його знає як вони тікали.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:13 Ответить
Для початку без свій-чужий можно стріляти по цілевказуванню з командного пункту, враховуючи що ми були єдиною системою глобального ППО, то розбіжності невеликі, можно зв'язати, специ розберуться. Да і їхні системи керування вже теж попали в наші руки, дуже багато фотосвідчень. Специ розберуться. ППО зараз треба як ніколи, сухопутку покрошили, почали масово застосовувати авіацію і ганяються за нашими ППО. Але все буде добре, все буде Україна.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:38 Ответить
Не бит...не крашен...все стекла родные включая лобовое...
показать весь комментарий
06.03.2022 09:04 Ответить
Может второй, а может это про тот, который был захвачен еще 04.03 в бою под Николаевом
показать весь комментарий
06.03.2022 09:05 Ответить
Змити бруд, хіба це проблема? До того голова Кім сказав що цей трофей буде переданий ЗСУ.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
ага! и покрасили еще))) не гони, чел! они нам металлолома много наперли
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26 Ответить
Поки що, ти тут за блазня. Якщо зараз наведешь локацію другого трофейного панциря, я вибачусь. Якщо ні - пнх
показать весь комментарий
06.03.2022 09:37 Ответить
я тебе могу только навести прицел на лоб, кацапсина федороФФ!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:53 Ответить
Специально для гнид которые не знают государственной украинской речи. ты у меня можешь только на клык взять. Усек, "украинец" Андрей Мудрый? Чей Крым, шушера кацапсинская
показать весь комментарий
06.03.2022 09:57 Ответить
слышь ты, чмо, я в отличие от тебя почти на передке! около меня уже 2 вертушки после высадки ДРГ сбили. помогаю вылавливать ублюдков, таких как ты, мразь! сдохни! я бы тебя завалил, пука не дрогнет
показать весь комментарий
06.03.2022 10:06 Ответить
Пышы исчо кацапсина. Виловлює, воно, сидячі на дупі. Де локація, тупе? Нема? Куди йти знаєш. На цьому крапка.
показать весь комментарий
06.03.2022 11:12 Ответить
П.С Ну шо, тварюко! З'ясувалось що ти звичайний му-звон. Тому пнх, Нема часу на таких "мудрих" як ти
показать весь комментарий
06.03.2022 10:01 Ответить
Виходить, подарували.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:12 Ответить
Люди добрі,чи ви не бачите,що це рандомне фото з якогось параду на засрашкі? Я не заперечую,що цей довбаний Панцир захопили, але ж..🤷
показать весь комментарий
06.03.2022 09:28 Ответить
этот без звездей на дверях тот с звездями - порадный
показать весь комментарий
06.03.2022 09:08 Ответить
По перше - різні боки, по друге, то не звяздя а щось інше. Але щоб не було питань, я за те щоб це був другий, а до них й третій-п'ятий, десятий
показать весь комментарий
06.03.2022 09:17 Ответить
тут этого металлолома по полям хотя есть и вполне рабочие машинки их и лутаем за рпг вообще молчу тут в кацапов их же и летит
показать весь комментарий
06.03.2022 09:37 Ответить
Але не такі іграшки. Їх і на параші не так багато. І коштує вона чимало. - 15 млн. $
показать весь комментарий
06.03.2022 09:44 Ответить
Схоже таки другий, бо цей чистенький, а той, що 4-го був грязненький. . .
показать весь комментарий
06.03.2022 09:12 Ответить
Второй точно
показать весь комментарий
06.03.2022 10:27 Ответить
Помили і красота...
А брухту декілька тисяч тон, будемо плавити і відбудовувати міста і села!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:06 Ответить
Нах його перти за 500 км, тут що, саморгубці. Не меліть нісенітниць.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:09 Ответить
ти шо гониш?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
угу как владимирский омон косплеит своих делдов в снегах Финляндия 1939й год или 200 ордена сутулого славная печенгская биргада или ульяновские штурмовики что по Буче косплеят минутку в Грозном
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
ага... зайшли 10 днів тому.. у вологих мріях
показать весь комментарий
06.03.2022 09:12 Ответить
Ще один панікер! Зміні штани та памперса надягни
показать весь комментарий
06.03.2022 09:12 Ответить
Та багато техники зайшло і москалів також.Техниеа на розбірці стоїть,солдатики на бутилці,дзвонять рідним.Поки живі.... Так,ціллллий тиждень по вухах їздять.😏
показать весь комментарий
06.03.2022 09:14 Ответить
Брысь под лавку и не скули тут
показать весь комментарий
06.03.2022 09:16 Ответить
А вони хоч на щось здатні?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:08 Ответить
ну прикрыть колонну просто вместо танкового шасси или там маталыги влепили на камаз комбинашку с рокетами и спаркой в 30 мм
показать весь комментарий
06.03.2022 09:12 Ответить
Генштаб Украины рассказал о сбитых российских самолетах
10:54

С начала военных действий в Украине уничтожено 88 российских самолетов и вертолетов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

«В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских... войск составляют 88 самолетов и вертолетов», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.

«Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания..» - заявили украинские военные.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 09:11 Ответить
Я думаю, що Петро сказав дещо інакше:"Ідіть слідом за вашим кораблем".
показать весь комментарий
06.03.2022 09:17 Ответить
Не бит,не крашен,новая резина...
показать весь комментарий
06.03.2022 09:14 Ответить
один хозяин, снято с регистрации.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:18 Ответить
Интересный факт, google translate переводит окупанті как кафиры. С Украинского на русский.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:15 Ответить
окупанти
показать весь комментарий
06.03.2022 09:22 Ответить
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
показать весь комментарий
06.03.2022 09:18 Ответить
наскільки я зрозумів як ППО - ця штука гівно. Може по наземним цілям поляти піде.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:21 Ответить
я проще с бмп отработаю калибр тот же и не сарай скорей разберут на зип и отдадут союзникам на изучение
показать весь комментарий
06.03.2022 09:23 Ответить
Норм штука по авіації, вертольотах і навіть ракет, проти малорозмірних і тихохідних туфта, алгоритми треба доробляти і радіопідривач в чуттєвий режим переводити. Бо комплекс погано бачить тихохідні цілі на фоні атмосферних перешкод (не може відфільтрувати по доплеру, заточувався під швидкісні цілі), а радіопідривач ракети часто не спрацьовує біля цілі, бо вона молорозмірна і композитна, просто пролітає повз.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:45 Ответить
Прошу проверять фото перед публикацией.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:23 Ответить
Це, звичайно, було б добре, якби було правдою. Проте пошук по фото говорить про те, що цьому фото щонайменше 5 років. Тож, на жаль, фото кацапське
показать весь комментарий
06.03.2022 09:34 Ответить
сча мы укажем локацию дабы тов в штабе русни отметил где они пролюбили в онлайн режиме ну да тютже
показать весь комментарий
06.03.2022 09:38 Ответить
Псаки санкции

Госсекретарь Энтони Блинкен отбросил идею ограничения поставок российской нефти, заявив журналистам, что "нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергоносителей". Он не исключил эту идею, но предупредил, что санкции против российского экспорта энергоносителей - ключевой части российской экономики - могут подлить масла в огонь недавнего резкого роста цен на нефть - аргумент, который администрация Байдена часто приводила на этой неделе.

Согласно статистике Министерства энергетики США, в прошлом году Соединенные Штаты импортировали около 72,6 млн баррелей российской сырой нефти, что составляет небольшую часть от примерно 2,2 млрд баррелей сырой нефти, импортированной в США из всех стран в том же году, причем Канада, Мексика и Саудовская Аравия занимают первое место среди зарубежных источников нефти. (На долю России пришлось около 20% от 861 млн баррелей нефтепродуктов, импортированных США в прошлом году, но импорт невелик по сравнению с внутренним производством).

Несмотря на то, что санкции западных стран не были напрямую направлены на импорт нефти, некоторые другие жесткие экономические санкции, наложенные на Россию после вторжения в Украину, могут нарушить работу энергетического сектора страны. По сообщениям, Россия с трудом находит покупателей на свою нефть, поскольку трейдеры избегают этой страны, чтобы не нарушать санкции в отношении финансовой отрасли. (Но США они до сих пор не потеряли)

показать весь комментарий
06.03.2022 10:25 Ответить
 
 