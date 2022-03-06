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Четыре вагона с гуманитарной помощью прибыло в Запорожье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В вагонах: продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, тёплые вещи. В город поступили также питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

"Мамы, которые находятся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь. Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому тяжелее всего", — отметил Кирилл Тимошенко.

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Четыре вагона с гуманитарной помощью прибыло в Запорожье 01

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Тил у нас теж на високому рівні!
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06.03.2022 09:21 Ответить
Це той Кирило, що від імені Вови рулив велики крадівництвом і гроші в асфальт закатував?
А ти, крім як харчі роздавати, ще щось вмієш?!
Киів би краще боронив!
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06.03.2022 09:22 Ответить
Митинг в поддержку Украины в Алматы
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06.03.2022 09:28 Ответить
 
 