Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи "За бабу Веру!", - ВСУ. ФОТО

Один из знаков отличия украинских вертолетов надпись "За бабу Веру" на хвостовой его части.

Как информирует Цензор.НЕТ, про это сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

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"Украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки различия: две полосы белого цвета на хвостовой части; на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем менее синий, на хвостовой части присутствует надпись "За бабу Веру". Надпись может быть разных цветов", – рассказали Сухопутные войска.

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