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Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города. В Харьковской области враг силами двух батальонных тактических групп пытается захватить город Изюм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,  ссылаясь на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские защитники стойко обороняют населенный пункт, поэтому противник применил свою коварную и преступную практику - обстрел жилых кварталов. Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что изверги ведут настоящий геноцид украинского народа. Действия русских оккупантов ничем не отличаются от тактики фашистских войск.

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Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов 01
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов 02
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов 03
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов 04
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов 05

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Ніяких коментарів.
Лише одне слово "нЕлюди"!
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06.03.2022 10:20 Ответить
Будьте прокляті, кацапи їбучі !
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06.03.2022 10:22 Ответить
Смерть русскому Гитлеру!!!
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06.03.2022 10:30 Ответить
Необхідне уточнення: Ізюм цілком цивільне місто без військової інфраструктури; московські окупанти без намагань захопити його, просто методично зтирають з землі артлерією та авіанальотами з безпечної відстані. Це чистої води військовий злочин та геноцид цивільного населення.
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06.03.2022 10:41 Ответить
Город практически на границе с донецкой областью. Хотят выйти в тыл к нашим войскам оос!
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06.03.2022 11:12 Ответить
 
 