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Начальник Генштаба РБ Гулевич подал в отставку: не смог собрать ударные группы, белорусы отказываются воевать против Украины. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Начальник Генштаба Беларуси Виктор Гулевич сообщил руководству, что не может закончить формирование батальонных групп и просит о своей отставке.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель Министра обороны Украины Александр Носов, передает Цензор.НЕТ.

"Начальник Генштаба Беларуси доложил министру, что не может закончить формирование батальонных групп и просит о своей отставке.

Для него это правильное решение,

Но Беларусь уже полноценный участник агрессии, Лукашенко ждут в Гааге", – написал Носов.

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Также фото заявления опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что те, кто направили ему документ, убеждены в его подлинности.

"Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", – заявил он.

Согласно документу, Гулевич подал в отставку из-за того, что подчиненные массово отказываются воевать против Украины, поэтому невозможно выполнить задачу руководства по формированию ударных групп.

Начальник Генштаба РБ Гулевич подал в отставку: не смог собрать ударные группы, белорусы отказываются воевать против Украины 01

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Топ комментарии
+62
Цей втік від Гааги, а от Лукашенко не втече.
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06.03.2022 10:17
+45
Перш за все, це свідчить, що лукашенко дав наказ сформувати ударну групу, дав наказ до нападу.
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06.03.2022 10:17
+44
Надо знать немного реалии бедорусси и тогда все станет ясно. У них офицер без команды поссать не выйдет. Если бы хуйлу удалось нанести нам поражение лука со своей картонной армией бежал бы впереди путлеровцев на 2 км. А тут очевидно всем что кацапской погани осталось на 3 дня и бульбенфюрер врубает заднюю, армия не хочет, солярка не такого цвета, снаряды не тот калибр. лука такая же тварь как и путлер!
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06.03.2022 10:35
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Страница 2 из 2
Усі іскандери та літаки з бомбами летять з Білорусі над моєю головою. Білорусь вбиває українців. Я - поки що жива, якщо зникну з сайту, то знайте, що мене вбила ракета чи бомба, яка прилетіла з Білорусі.

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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06.03.2022 11:17 Ответить
молодец!!
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06.03.2022 11:24 Ответить
Не ведіться. Це путінські шавки займаються окозамилюванням
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06.03.2022 11:26 Ответить
карандаш не ломал?
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06.03.2022 11:44 Ответить
Написали на сайтах РБ, что это неправда. А жаль думала, а вдруг случилось чудо и что то похожее на совесть шевельнулось у этого козла.
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06.03.2022 11:47 Ответить
Якщо віриш контрольованим владою Білорусі сайтам, то віри тобі також немає! Звідкіля б ти не писало...
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06.03.2022 12:01 Ответить
Лукашенку зараз потрібно боятися своєї армії.
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06.03.2022 11:55 Ответить
Не факт, що щось там зроблять...щось не дуже віриться. Роки бульбофюрера далися взнаки, виросло ціле покоління з "бацьком нації".
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06.03.2022 12:01 Ответить
Є такі події, які неможливо передбачити. Це так звані "чорні лебеді". Іх появу спровокувати можуть навіть дії лукашенківського КГБ проти непокірного командування військових частин...
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06.03.2022 12:09 Ответить
Во первых я не написала официальные сайты. Во вторых я им не верю. В третьих я не верю в офицеров РБ и не только в них. Мне бы очень хотелось, что бы написанное на Цензоре было правдой.
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06.03.2022 12:08 Ответить
Не пробуй виправдовуватись! Я також не писав про офіційні білоруські сайти.
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06.03.2022 12:11 Ответить
Мне не нужно перед Вами оправдываться. Я написала, то что прочитала, и зная то, что происходит в Беларуси, написанное очень похоже на правду. Еще раз повторюсь буду очень рада ошибиться. А вот то, что солдаты отказываются это очень может быть в них - верю, в офицеров высшего состава с совестью - нет.
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06.03.2022 12:18 Ответить
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