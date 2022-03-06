Начальник Генштаба РБ Гулевич подал в отставку: не смог собрать ударные группы, белорусы отказываются воевать против Украины. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальник Генштаба Беларуси Виктор Гулевич сообщил руководству, что не может закончить формирование батальонных групп и просит о своей отставке.
Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель Министра обороны Украины Александр Носов, передает Цензор.НЕТ.
"Начальник Генштаба Беларуси доложил министру, что не может закончить формирование батальонных групп и просит о своей отставке.
Для него это правильное решение,
Но Беларусь уже полноценный участник агрессии, Лукашенко ждут в Гааге", – написал Носов.
Также фото заявления опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что те, кто направили ему документ, убеждены в его подлинности.
"Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", – заявил он.
Согласно документу, Гулевич подал в отставку из-за того, что подчиненные массово отказываются воевать против Украины, поэтому невозможно выполнить задачу руководства по формированию ударных групп.
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