Большинство личного состава батальонно-тактической группы оккупантов, разбитой под Николаевом, - предатели, которые в 2014 году перешли из Украины в РФ, - СБУ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин сам отправил предателей на верную смерть в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Карма в действии! Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму. С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала чтобы наказать их, поскольку они прятались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Теперь Путин "помог" СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину.
Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.
"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!", - резюмировали в СБУ .
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Зрадниками зайшла...
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Слава нації
Смерть москалям
Они не нужны даже ихнему фюреру
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
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