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Фото Война в Украине
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армия РФ (3413) война (6246) Крым (9574) Николаев (665) Россия (35517) СБУ (6998) государственная измена (323)

Большинство личного состава батальонно-тактической группы оккупантов, разбитой под Николаевом, - предатели, которые в 2014 году перешли из Украины в РФ, - СБУ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин сам отправил предателей на верную смерть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Карма в действии! Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму. С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала чтобы наказать их, поскольку они прятались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Теперь Путин "помог" СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.

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Большинство личного состава батальонно-тактической группы оккупантов, разбитой под Николаевом, - предатели, которые в 2014 году перешли из Украины в РФ, - СБУ 01

"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!", - резюмировали в СБУ .

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Топ комментарии
+30
Коротко..
Зрадниками зайшла...
...
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 11:28
+22
Что посеешь,то и пожнёшь ..
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06.03.2022 11:30
+18
Якась падла взяла позивний "Суми", сподіваюся що вже дохла.
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06.03.2022 11:33
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Коротко..
Зрадниками зайшла...
...
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 11:28 Ответить
Что посеешь,то и пожнёшь ..
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06.03.2022 11:30 Ответить
Был шанс у них стать великими украинскими воинами, а стали предателями и перегноем.
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06.03.2022 11:32 Ответить
Предателей-окупантов на удобрения

Они не нужны даже ихнему фюреру
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06.03.2022 11:32 Ответить
Якась падла взяла позивний "Суми", сподіваюся що вже дохла.
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06.03.2022 11:33 Ответить
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

https://pesni.guru
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06.03.2022 11:33 Ответить
предали в 2014 ... пришли убивать в 2022 - здохли...
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06.03.2022 11:34 Ответить
Такие крутые позывные - перегной получится отличный!
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06.03.2022 11:35 Ответить
По подвигу і нагорода.
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06.03.2022 11:35 Ответить
Так це операція утілізації зрадників. Може вони всю ОПЗЖ візьмуть до себе?
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06.03.2022 11:38 Ответить
У президента Швабростана позывной -- *****, и никто в мировом сообщистве не удивлен
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06.03.2022 11:40 Ответить
Заслужена нагорода паскудам
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06.03.2022 11:42 Ответить
Фатальна помилка ворога, бо той хто вже зрадив зрадить ще раз, а той хто не зрадив у 14 не зрадить ніколи. Слава Українським Морпіхам!!!
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06.03.2022 11:47 Ответить
Та і *** з ними. По другому ніяк
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06.03.2022 11:48 Ответить
Так це жті самі "власовці" РОА !
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06.03.2022 11:49 Ответить
Всіх в небуття, від невчасно прооперованого апендициту!
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06.03.2022 11:58 Ответить
Хто не хоче годувати своє військо та воювати за свою країну, той буде годувати військо ворога і воювати за ворожу країну. Незнання історії не звільняє від відповідальності!
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06.03.2022 12:00 Ответить
Командир медгруппы -Крест! Крест мля!!!!!
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06.03.2022 12:15 Ответить
Вот эти прав на плен не имеют.
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06.03.2022 12:16 Ответить
Хотіли "умеєрєть в расіі"? - так треба було там і сидіти
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06.03.2022 12:23 Ответить
Я бы предателей просто расстреливал.Они не должны жить и не должны быть обменяны .
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06.03.2022 12:58 Ответить
 
 