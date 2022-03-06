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Российская авиация разбомбила село Мархаловка в Киевской области: шестеро мирных жителей погибли, среди них один ребенок, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

4 марта российская авиация разбомбила село Мархаловка в Киевской области. В результате погибли шесть мирных жителей, среди которых один ребенок.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"4 марта российская авиация разбомбила село Мархаловка Киевской области. Погибли пять взрослых местных жителей и один ребенок. Путин проводит "спецоперацию по борьбе с нацизмом" - большинство жертв при ударах по населенным пунктам составляют гражданские люди", - отметил Бутусов.

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Российская авиация разбомбила село Мархаловка в Киевской области: шестеро мирных жителей погибли, среди них один ребенок, - Бутусов 01

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💥методички кремля, технологии войны

Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.

Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
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06.03.2022 11:31 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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06.03.2022 11:31 Ответить
Обратите внимание, что если в начале войны кацапы бомбили крупные города, то сейчас в основном подступы. По всей видимости, кацапские свиньи пытаются сдержать контратаку украинских сил любыми способами.
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06.03.2022 11:38 Ответить
Треба замінусувати канал ублюдка.
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06.03.2022 11:40 Ответить
Кидайте лучше жалобы на канал. Это тупо кремлеботота.
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06.03.2022 11:49 Ответить
Суки нащо ви нищете мирне населення рашиські варвари ,будьте прокляті ви і ваша нациська росія ,ви геноцид творите .Знищуйте цю нечисть.
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06.03.2022 11:42 Ответить
Надо ПВО
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06.03.2022 12:07 Ответить
план Б ****** путина после полного провала наземного вторжения.
в НАТО много стран предателей, не только Украины, но и предателей самого НАТО.
не предоставление Украине ПРО и ПВО, это тоже преступление.
особенно отличились евреи.
нам бы их купол.................................
но не дали, а после нашей победы, первыми прибегут к нам зарабатывать бабло
потому что после войны будет мощьнейший скачок Украинской экономики.
не пускать такие страны в бизнес Украины!!!
гнать в след за русскис кораблем.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ!!!!!!!!!!!!
СЛАВА НАЦИИ!!!!!!
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06.03.2022 12:46 Ответить
 
 