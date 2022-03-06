Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В разных городах России проходят протестные акции против войны с Украиной.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на "Радио Свобода".
В Хабаровске люди стали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержание.
В Иркутске присутствующие пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержали несколько человек.
Больше всего арестованых в Новосибирске - там в отделения доставлено 230 человек, в том числе и журналисты с редакционными заданиями.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
Также в Санкт-Петербурге анонимные активисты провели акцию "заберите солдат и тела обратно в Россию". Активисты сожгли чучело мертвого солдата с мешком на голове, на котором красной краской написали "уберите".
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них были задержаны полицейскими. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Акция протеста намечена и в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20-ти автобусов полиции. Правоохранители выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Вход Красной площади закрыт.
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вони що про )(уйла пісеньку не знають?
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
выходные
не зря же телевизор работал
даже если они не поддерживают кремль, то они часто просто ненавидят всех
что им не дают спокойно жить, сами что то попытаться менять они не собираются
т.к. ждут что это сделает кто то другой
а в итоге приходит к власти очередной фюрер