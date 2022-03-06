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Фото За рубежом
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Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В разных городах России проходят протестные акции против войны с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на "Радио Свобода".

В Хабаровске люди стали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержание.

В Иркутске присутствующие пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержали несколько человек.

Больше всего арестованых в Новосибирске - там в отделения доставлено 230 человек, в том числе и журналисты с редакционными заданиями.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

Также в Санкт-Петербурге анонимные активисты провели акцию "заберите солдат и тела обратно в Россию". Активисты сожгли чучело мертвого солдата с мешком на голове, на котором красной краской написали "уберите".

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них были задержаны полицейскими. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

Акция протеста намечена и в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20-ти автобусов полиции. Правоохранители выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Вход Красной площади закрыт. 

Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 01
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 02
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 03
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 04
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 05

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Топ комментарии
+34
Русский бунт, жестокий и беспощадный. 10 протестующих, 100 ментов и 1000 ждущих когда же эти 100 ментов наваляют десятерым выскочкам.
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06.03.2022 12:51
+24
Безмозглые кацапские мусора. Вас же, баранов, тоже на убой погонят.
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06.03.2022 12:51
+20
улицы полны ментов, но хунта в украине...
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
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06.03.2022 12:54
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Оказывается на рашке ещё умеют немножко делать нормальных людей. Совсем чуть-чуть правда.
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06.03.2022 12:50 Ответить
0.000001%
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06.03.2022 12:52 Ответить
Нажаль, їх там декілька відсотків. І нічим вони нам не допоможуть, хіба що морально.
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06.03.2022 12:52 Ответить
Русский бунт, жестокий и беспощадный. 10 протестующих, 100 ментов и 1000 ждущих когда же эти 100 ментов наваляют десятерым выскочкам.
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06.03.2022 12:51 Ответить
Безмозглые кацапские мусора. Вас же, баранов, тоже на убой погонят.
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06.03.2022 12:51 Ответить
Їм нема чим це зрозуміти.
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06.03.2022 12:53 Ответить
Уже огромная часть удобряет український чернозем.
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06.03.2022 13:09 Ответить
В Іркутську присутні пішли маршем. Учасники акції співали пісню "Пусть всегда будет солнце"
=============
вони що про )(уйла пісеньку не знають?
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06.03.2022 13:22 Ответить
Угу, "...солнце над могилкой моей..."
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06.03.2022 13:35 Ответить
улицы полны ментов, но хунта в украине...
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
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06.03.2022 12:54 Ответить
це всі 700 які прийшли? пАзор! пАзор!
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06.03.2022 12:55 Ответить
война идет больше недели
выходные
не зря же телевизор работал
даже если они не поддерживают кремль, то они часто просто ненавидят всех
что им не дают спокойно жить, сами что то попытаться менять они не собираются
т.к. ждут что это сделает кто то другой
а в итоге приходит к власти очередной фюрер
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06.03.2022 12:56 Ответить
Дякуємо усім небайдужим та сміливим росіянам за підтримку. Багато з них щиро сподіваються на перемогу України.
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06.03.2022 12:58 Ответить
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06.03.2022 13:32 Ответить
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:35 Ответить
виходити треба з шинами та коктейлями, і будувати барикади... все інше - гівна варте...
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06.03.2022 13:48 Ответить
Проблема России - очень мало достойных людей. За то холуев и прихлебателей - море.
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06.03.2022 14:17 Ответить
Это что , выходит на улицы меньше людей , чем тут в Украине их солдат в фарш перерабатывают?Да , нации нет как таковой ,есть просто рабы с разным уровнем содержания хозяевами , но раб он и в Африке раб!
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06.03.2022 14:50 Ответить
 
 