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Топ комментарии
+27
Еще чайку с печеньками дадим незнающим и потерявшимся? Пулю в голову и в мусор. Задрали уже со своей человечностью к оркам....
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06.03.2022 14:50
+23
ссуки! фашисти
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06.03.2022 14:49
+16
Сдохните всем оркостаном нацисты е**ные
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06.03.2022 14:51
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ссуки! фашисти
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06.03.2022 14:49 Ответить
Чухонсько-мордовські комуно-фашистські нацисти.
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06.03.2022 14:55 Ответить
Не плачу, рыдаю. Гореть вам в аду твари.
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06.03.2022 15:28 Ответить
Еще чайку с печеньками дадим незнающим и потерявшимся? Пулю в голову и в мусор. Задрали уже со своей человечностью к оркам....
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06.03.2022 14:50 Ответить
В первую чеченскую тоже молокососов пинками домой гнали.потом головы резали.
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06.03.2022 15:34 Ответить
От власне. Ці всі демонстрування лояльності, просто показуха. Нас антилояльно знищують, а ми маємо бути лояльними! Я вважаю, всі ці табори для орків, треба показово закидати бандервсіким смузі, от тоді вата буде палати по справжньому! Слава Україні!
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06.03.2022 15:54 Ответить
це має бачити вже те *****, яке не закрило небо......
бо бункерне ***** не людина, він не зрозуміє
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06.03.2022 14:50 Ответить
Сдохните всем оркостаном нацисты е**ные
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06.03.2022 14:51 Ответить
Підорашки!!!Смерть підорашкам.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Кацапы ,вы своей чёрной кровью ЗАХЛЕБНЁТЕСЬ и запутаетесь в собственных кишках ..прощения и жалости не будет хоть сегодня и Прощённое Воскресенье !
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06.03.2022 14:54 Ответить
Нелюди!!!
Небеса всесилі захистість небоьнад нашими дітьми!!!
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06.03.2022 14:54 Ответить
пздц
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06.03.2022 14:55 Ответить
*****! Сердце рвётся на части ,а мы этих пидаров кормим и звонить домой даём ,чтобы мамочка не переживала где ее сыночка корзиночка .не голодает ли и когда его отпустят домой хвашизды биндеровцы . Никакой гуманности и пощады оркам !
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06.03.2022 14:55 Ответить
Кацапов не надо пытать, не надо мучить. Просто уничтожать любыми доступными способами и везде, где только можно. Кацапские свиньи несут только горе людям.
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06.03.2022 14:57 Ответить
если каждому, буквально каждому в Европе, у кого свои счеты с орками, дать оружие, через день ни одного орка не будет в этом мире. СССукииии
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06.03.2022 15:01 Ответить
Хотя бы в Украине. Мы теперь рашистских тварей должны резат ь прямо в их домах, как чеченцы. И взрывать их в Москве.
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06.03.2022 15:22 Ответить
У меня с ними счёт
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06.03.2022 15:39 Ответить
У меня большие. Счета депортированных в 1949 году родителей ко мне перешли
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06.03.2022 16:03 Ответить
Пусть россияне прочувствуют тоже самое. Чтобы они, суки, не знали, доживут ли до завтрашнего утра. Чтобы они вздрагивали от громких звуков. Чтобы их дети также боялись, как и наши. Чтобы земля горела у них под ногами. И это лишь то, что они принесли нам. Так пусть оно вернётся к ним обратно.
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06.03.2022 15:06 Ответить
Назад дороги НЕМАЄ!! ! Мордор повинен бути знищений! Крапка.
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06.03.2022 15:09 Ответить
Будьте прокляті москалі зі своїм путіним, кожен з усім його родом до сьомого коліна
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06.03.2022 15:18 Ответить
Теперь победойв Украине ограничиваться нельзя. Нужно идти к русским и убивать их.
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06.03.2022 15:23 Ответить
Этим тварям ещё жрать дают , эту орду в плен не брать валить на месте, никаких звонков этим матка
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06.03.2022 15:34 Ответить
Рашиські варвари вбивати вас гадів на кожному кроці ,суки горіть в пеклі і ваша рідня і ваша варварська краіна.
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06.03.2022 15:44 Ответить
а можно ли из пленных сракоцапов наделать собачьего корма? Технологически? Не пропадать же мясу...
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06.03.2022 15:47 Ответить
Сдохните, твари! Вас родили не матери, кацапские самки!
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06.03.2022 15:50 Ответить
Еще кто-то хочет пожалеть парашенских утырков, которых берут в плен?
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06.03.2022 16:06 Ответить
Мережа "Українськи ковбаси" сьогодні 06.03. в продажу сир "расиській" і "костромський" , йде 11 день війни!
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06.03.2022 16:09 Ответить
 
 