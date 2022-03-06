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После обстрела Мариуполя оккупантами погиб 18-месячный ребенок. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе после обстрела мирных жителей погиб 18-месячный ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Ольга Юдина.
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бо бункерне ***** не людина, він не зрозуміє
Небеса всесилі захистість небоьнад нашими дітьми!!!